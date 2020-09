Lentokenttiä on harvoin myynnissä: Nyt sellaista kaupataan Punkaharjulla alle 300 000 euroa maksavan kesämökin ohessa

Virallisia lentokenttiä on myyty vuosikymmenen aikana vain muutama. Kiinteistövälittäjän mukaan Punkaharjulla sijaitsevan kesämökin omistajan isä osti aikoinaan paikan, sillä hän halusi kulkea Helsingistä lentokoneella mökille.

Punkaharjun pienlentokenttä on ollut ilmailukäytössä yli 40 vuotta.­

Punkaharjulla Etelä-Savossa myydään kesämökkiä, jonka tontilla sijaitsee virallinen lentokenttä. Yksityinen lentokenttä rakennettiin Saimaan rannalle Punkaharjulle vuonna 1973. Lentokentällisestä kesämökistä pyydetään Oikotie-sivustolla 285 000 euroa.

”Nykyisen omistajan isä osti aikoinaan paikan, sillä hän halusi kulkea Helsingistä lentokoneella mökille. Myös nykyinen omistaja on lentänyt tänne”, ylempi kiinteistönvälittäjä, Hermann Grünn JYA Housingista kertoo.

Virallisia lentokenttiä on hyvin harvoin myynnissä. Senaatti-kiinteistöt myi Alajärvellä Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevan Menkijärven lentokentän 260 000 eurolla yksityishenkilölle vuonna 2017. Kauhajoen kaupunki taas myi lentokentän vain 200 eurolla vuonna 2011.

Grünn kertoo, että vuosien varrella myynnissä on ollut muutamia ultrakevyille koneille tarkoitettuja kiitoratoja. Kyseessä on ollut yleensä iso maatila, johon on tehty sadan metrin rata, josta pääsee ilmaan ultrakevyellä koneella.

”Tämä on virallinen lentokenttä eikä mikään pellonkulmaan rakennettu ultrakevyiden lentokoneiden pätkä”, Grünn sanoo.

Sorapintainen kiitorata on virallisesti 500 metrin pituinen, mutta käytännössä lähes 600 metriä. Grünn kertoo, että kentälle on laskeutunut jopa kaasukäyttöinen ilmakuvauskone.

”En uskaltanut myydä ideaa, että kentälle pääsee jopa monimoottorikoneella, mutta kyllä se on mahdollista”, Grünn sanoo.

Kentälle on laskeuduttu muun muassa Cessna 206, Cessna 210, Piper Cherokee Six ja Lance-yleisilmailukoneilla.

Saimaan rannalle Helsingistä Malmin lentokentältä lentäessä matkaan menee neljä- tai kuusipaikkaisella pienkoneella noin tunti.

”Kaksipaikkaisella mopo-Cessnalla matkaan menee puolisentoista tuntia. Mökille pääsee hieman nopeammin kuin takaisin kotiin, sillä lounainen ilmavirtaus on vallitseva”, Grünn kertoo.

Autolla mökille kestää ajaa Helsingistä noin neljä tuntia.

Lentokentällä on säännöllistä toimintaa, sillä vuokralla oleva Punkaharjun Ilmailukerho on käyttänyt ja ylläpitänyt kenttää yli 40 vuotta. Kerho vastaa kentän ja kerhon lentohallin kunnossapidosta. Kentällä on vakituisesti kaksi pienkonetta sekä kerhon purjelentokone.

Mökin lähistö on nyt kasvanut umpeen.

”Kun se on raivattu, lentokoneella pääsee kahdenkymmenen metrin päähän mökin ovesta”, Grünn sanoo.

