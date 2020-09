Työeläkeyhtiö Ilmarisen tutkimuksen mukaan koronakriisi osoitti vuorovaikutuksen merkityksen työyhteisössä.

Moni suomalainen kokee vuorovaikutuksen työkavereiden ja esimiesten kanssa vähentyneen merkittävästi koronakriisin ja etätöihin siirtymisen myötä. Erityisen suuri muutos on tapahtunut Uudellamaalla sekä ikääntyneempien työntekijöiden kohdalla.

Sen sijaan monen työtaakka kasvoi: neljännes työeläkeyhtiö Ilmarisen kyselytutkimukseen vastanneista kertoo työn määrän lisääntyneen.

Ilmarisen kyselytutkimuksessa selvitettiin, miten suomalaiset kokevat koronaepidemian vaikuttaneen omaan työhönsä. Tutkimukseen vastasi tuhat 18–60-vuotiasta henkilöä.

Lähes 60 prosenttia vastanneista kokee, että työn määrä on pysynyt ennallaan, mutta joka neljäs kokee sen lisääntyneen. Erityisesti sosiaali- ja terveysalalla työskentelevät kokevat työtaakkansa kasvaneen. Johtotehtävissä toimivilla ja ylemmillä toimihenkilöillä työn määrä on lisääntynyt hieman enemmän kuin muilla. Vastaajista 17 prosenttia kertoo työn määrän vähentyneen.

”Koronakriisin yhteydessä on uutisoitu lomautuksista ja irtisanomisista, mutta vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että jopa neljännes kokee oman työkuormansa kasvaneen. Tässä voi olla taustalla siirtyminen pikavauhdilla etätyöhön. Se on vaatinut uusia työjärjestelyjä ja erilaisten sähköisten työkalujen käyttöönottoa”, kertoo Ilmarisen työkykyjohtaja Kristiina Halonen tiedotteessa.

Etätyössä tauotus jää usein vähemmälle ja päivittäiset työmäärät ovat tästä syystä toisilla kasvaneet.

”Vaikka työn tehokkuus kasvaa, voi taukojen poisjäänti aiheuttaa työkyvylle sekä merkittävää fyysistä että henkistä kuormitusta ja sitä kautta lisätä työkykyriskiä”, Halonen sanoo.

Joka kolmannes vastaajista kokee, että kanssakäyminen työkavereiden kanssa on vähentynyt. Sosiaalisten kontaktien vähyys näyttäytyy voimakkaimmin Uudellamaalla.

”Poikkeuksellisissa oloissa sosiaalisten kontaktien ja vuorovaikutuksen merkitys korostuu. Vaikka sähköiset viestintäkanavat ovat mahdollistaneet yhteydenpidon, ei se näytä korvaavan fyysistä kohtaamista työkaverien kanssa vaikkapa kahvikupin ääressä. Työyhteisöön kuulumisen tunne, vaikuttamisen mahdollisuus, palautteen saaminen ja sosiaalisen tuki ovat merkityksellisiä työhyvinvoinnin rakentumisen kannalta”, Halonen kertoo.

Suomalaiset työpaikat siirtyivät keväällä nopealla aikataululla laajamittaiseen etätyöhön. Lähes 60 prosenttia työntekijöistä siirtyi etätöihin, kun hallitus suositti sitä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Aluksi moni yllättyi siitä, miten hyvin etätyö sujui ja miten paljon se helpotti elämää. Tilanteen pitkityttyä etätyön huonot puolet ovat alkaneet nousta esiin voimakkaammin.

Moni on loman jälkeen odottanut työkavereiden näkemistä ja syyskauden aloittamiseen liittyvää iloa ja energiaa. Arkeen kaivataan rytmiä, joka syntyy siitä, että mennään työpaikalle ja kotona vietetään vapaa-aikaa.

Lue myös: Etätyösuositus päättyy, mutta kannattaako työkavereiden seuraan vielä palata? Viimeistään nyt pitäisi kiinnittää huomiota kolmeen asiaan, sanovat asiantuntijat

Kanssakäyminen on vähentynyt myös esimiesten kanssa. Ilmarisen kyselytutkimuksen mukaan vuorovaikutus on jäänyt liian niukaksi.

”Arjen muuttuminen ja yleinen epävarmuus lisäsivät tarvetta työyhteisöjen vuorovaikutukselle. Etätyöhön siirryttäessä tarvittiin myös paljon tietoa ja ohjeistusta uusista etätyöjärjestelyistä ja pelisäännöistä”, Halonen kertoo.

Uusia etätyön malleja rakennettaessa on Halosen mukaan tärkeää varmistaa riittävä ja laadukas vuorovaikutus. Se tukee työyhteisöön kuulumisen tunnetta ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutumista sekä vahvistaa työkykyä.

Ilmarisen teettämä kyselytutkimus toteutettiin verkkokyselynä elokuussa 2020. Sen teki Innolink research.