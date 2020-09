Nuorten aikuisten juhlat työllistävät nyt tartuntojen jäljittäjiä: Vaikeutena on se, etteivät nuoret aina tiedä, keiden kanssa juhlivat

Noin puolet koronatartunnoista todetaan nyt alle 30-vuotiailla, ja ryppäitä on eri puolilla maata. Kuopiossa tartunnat tulivat mökkijuhlista, Jyväskylässä tämän viikon tartunnoista valtaosa linkittyy jääkiekkoon ja salibandyyn.

Mökkijuhlat Tahkolla Kuopiossa, ravintolailtoja Jyväskylässä ja kauppatieteen opiskelijoiden tapahtuma Mikkelissä. Kaikista näistä juhlista tai baari-illoista lähti viime viikonloppuna liikkeelle koronatartuntojen rypäs.

Tahkon kaksissa eri mökkibileissä arvioidaan olleen yhteensä 70–80 nuorta, tartuntoja oli torstaina päivällä tiedossa kuusi. Mikkelissä opiskelijajuhlista tulleita tartuntoja oli keskiviikkona tiedossa 28. Jyväskylässä on havaittu maanantain ja torstai-iltapäivän välillä 37 uutta tartuntaa.

Nuorten juhlimisen piirteet, kuten laajat bilekutsut sosiaalisessa mediassa, alkoholi ja turvavälien täydellinen unohtaminen ovat tällä viikolla yhdistäneet koronatartuntojen jäljittäjien työtä eri puolilla Suomea.

Nuoret aikuiset ovat koronaviruksen tartuntatilastoissa yliedustettuina. Noin puolet tartunnoista todetaan nyt alle 30-vuotiailla.

Tähän ovat syynä muun muassa baarit, opiskelijajuhlat ja muu vapaa-ajan toiminta, sosiaali- ja terveysministeriön (STM) strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki kertoi THL:n ja STM:n koronaviruksen tilannekatsaustilaisuudessa torstaina.

Myös Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren (kok) mukaan Helsingissä nuorten aikuisten tartuntojen lähteenä ovat olleet baarit, yökerhot ja opiskelijabileet.

Näin Vapaavuori kommentoi nuorison juhlimista tiedotustilaisuudessa 23. syyskuuta:

Kuopiossa Tahkolla kahdessa eri mökissä juhli porukkaa, jota oli tullut Kuopiosta, Siilinjärveltä, Mikkelistä, Nilsiästä, Helsingistä ja Kajaanista. He olivat 17–20-vuotiaita.

Kuopion tartuntatautilääkäri Raija Savolainen pitää suurimpana haasteena sitä, että nuoret eivät ihan rehellisesti tiedä, keitä kaikkia bileissä on mukana.

”Ehkä tiedetään etunimi jostakin somealustalta ja siinä kaikki. Me joudumme usein soittamaan samalle henkilölle useita soittoja, jotta saamme selville, keitä muita hän juhlissa tunsi”, Savolainen sanoo.

Savolaisen mukaan jäljittäjät ovat myös törmänneet siihen, että kaikki eivät karanteenin pelossa halua kertoa olleensa bileissä.

”He saattavat pelätä, etteivät pääse osallistumaan ylioppilaskirjoituksiin tai menemään työpaikalleen. Monet tekevät osa-aikatöitä”, hän sanoo.

Toisaalta osa nuorista on Savolaisen mukaan hyvinkin innokkaita selvittämään tartuntaketjua.

”Kuopiossa nuoria tuli heti maanantaiaamuna testiin, vaikka oireitakaan ei ollut”, Savolainen sanoo.

Tällöin saatetaan tarvita uusintatesti, jos tauti on vasta itämässä.

Mökkibileissä turvavälit ja käsihygienia unohtuvat Savolaisen mukaan lopullisesti, kun juodaan alkoholia ja halaillaan.

”Ja kun musiikki on kovalla, täytyy huutaa kovaa. Kyllä siellä on pärskeitä ilmassa”, Savolainen sanoo.

Hän katsoo silti, että Kuopiossa tilanne on hyvin hallinnassa. ”Nyt odotetaan, kuinka paljon tartuntoja tässä vielä saadaan testeissä kiinni”.

Savolainen toivoo, että jos bileet täytyy pitää, ne pidettäisiin nyt pienessä tuttujen kavereiden porukassa.

Jyväskylässä torstaihin mennessä ilmi tulleet tartunnat ovat tulleet useista eri seurueista, joista osa on istunut iltaa ravintoloissa. Kaupungissa on nyt 36,5 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden.

Jyväskylä otti käyttöön torstaina laajan maskisuosituksen julkisiin sisätiloihin ja kaikkiin yleisötapahtumiin.

”Kaupungissa on useita pienempiä erillisiä tartuntaryppäitä. Ne on saatu hyvin kiinni, vaikka tartuntoja on paljon”, Jyväskylän tartuntataudeista vastaava infektiolääkäri Ilkka Käsmä sanoo.

Jyväskylän jäljitystyössä on havaittu, että joukkueurheiluporukkaan kuulumiseen liittyy selkeä tartuntariski.

Viime viikon keskiviikon ja tämän viikon tiistainvälillä havaitusta 56 tartunnasta suoraan jääkiekkoon tai salibandyyn liittyviä tartuntoja oli 39. Lisäksi jääkiekkoon ja salibandyyn liittyi epäsuoria perhepiirissä saatuja tartuntoja.

HS kertoi torstaina Mikkelin Jukureiden koronatartuntaketjun etenemisestä.

Lue lisää: Sairaanhoitajan nopea oivallus antoi vuorokauden etumatkaa Jukurien juniorijoukkueen koronaketjun katkaisussa – näin tapahtumat etenivät päivä päivältä

Valtaosa Jyväskylän kuluneen viikon tartunnoista on tapahtunut 16–50-vuotiaiden ikäluokassa eli koululaisilla, opiskelijolla ja työikäisillä.

”On kuitenkin ajan kysymys, milloin nämä tartunnat leviävät johonkin vanhusten palveluasumisen yksikköön”, Ilkka Käsmä sanoo.