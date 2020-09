”Olisi joskus ihan kiva, että joku antaisi määräyksen suosituksen sijaan”, sanoo teatterinjohtaja.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) päivitti torstaina suositusta kasvomaskien käytöstä. Suositus koskee koronavirusepidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheiden ohjeistusta.

Jos epidemia etenee kiihtymisvaiheeseen, maskisuositus laajenee koskemaan julkisia sisätiloja sekä yleisötilaisuuksia, joissa lähikontakteja ei voida välttää.

THL:n suosituksessa julkisiksi tiloiksi nimetään muun muassa kaupat ja ostoskeskukset, kirjastot, kirkot, teatterit ja museot.

Kiihtymisvaiheessa koronaviruksen alueellinen ilmaantuvuus on noin 10–25 tapausta 100 000:ta asukasta kohti kahden viime viikon aikana. Kiihtymisvaiheen aikana ilmenneet alueelliset ja paikalliset tartuntaketjut ovat pääasiassa jäljitettävissä, ja sairaalahoidon tarpeeseen pystytään vastaamaan ilman erityistoimia.

Alla olevassa kartassa on merkitty tummemmalla värillä ne maakunnat, joissa tauti on THL:n määritelmän mukaan kiihtymis- tai leviämisvaiheessa. Suomessa on nyt yhdeksän sairaanhoitopiiriä, jotka täyttävät kiihtymisvaiheen kriteerit.

Tällä hetkellä epidemia on Suomessa THL:n mukaan perustasolla ja maskien käyttöä on suositeltu alueellisesti julkisessa liikenteessä.

Miten suomalaiset saadaan käyttämään maskeja lähes kaikissa julkisissa sisätiloissa, jos jo nykyisen suosituksen noudattamisessa on puutteita?

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen myönsi torstaina, ettei maskien käyttö ole tällä hetkellä ideaalitasolla.

”Maskien käyttö on osin tiedotusasia, mutta pitkälti tämä on myös asenneasia. Maskin käyttösuositus täytyy ottaa vakavasti. Meidän kaikkien pitäisi sitä noudattaa”, Puumalainen sanoi.

Myös sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki totesi, että nykyinen maskisuositus ”ei tahdo toteutua”. Hän korosti yksilöiden vastuuta maskien käytöstä.

Näin THL:n Puumalainen kertoi maskisuosituksista torstaina:

Torstain tilannekatsauksessa ei saatu tarkkaa vastausta siihen, milloin suositukset otetaan käyttöön.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori ilmoitti torstai-iltana Twitterissä, että pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmässä on todettu pääkaupunkiseudun siirtyneen epidemiassa kiihtymisvaiheeseen. Hänen mukaansa kaupungit ryhtyvät sen seurauksena panemaan toimeen THL:n uusia suosituksia.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) johtajaylilääkärin Markku Mäkijärven mukaan kasvomaskisuositus laajenee todennäköisesti lähipäivinä koskemaan julkisia tiloja koko Hus-alueella.

Kun suositus tulee voimaan, se koskee niin kuntien sisätiloja kuin yksityisiä toimijoitakin.

HS selvitti, miten eri puolilla yhteiskuntaa reagoidaan mahdolliseen maskisuositukseen.

Toisen asteen oppilaitokset ja korkeakoulut

Moni korkeakoulu järjestää parhaillaan suuren osan opetuksestaan etänä. Suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjohtajan Tapio Hautamäen mukaan mahdollinen maskisuositus kuitenkin vaikuttaa korkeakoulujen arkeen.

”Selkeä haaste opiskelijoille on toimeentulokysymys. Täytyy löytää ratkaisut, miten maskeja saa esimerkiksi kunnalta tai yliopistolta. Opiskelijoiden talous on muutenkin erittäin tiukalla”, Hautamäki sanoo.

Opiskelijajuhlia ja -tapahtumia pidetään tällä hetkellä suurena syynä siihen, että alle 30-vuotiaat ovat yliedustettuina tartuntatilastoissa. Hautamäen mukaan opiskelijatapahtumien järjestämisessä täytyy toimia vastuullisesti.

”Tapahtumien puitteissa opiskelijat pyrkivät vastaanottamaan uusia opiskelijoita sekä luomaan yhteisöllisyyttä ja kiinnittymistä yliopistoyhteisöön. Pidämme sitä hyvin tärkeänä, mutta tapahtumissa täytyy toimia tautitilanteen mukaan.”

Suomen lukiolaisten liiton puheenjohtaja Adina Nivukoski sanoo, että maskien hankkimisen pitää olla koulutuksen järjestäjän tai kunnan vastuulla. Lisäksi hän toivoo heiltä tiedottamista maskien oikeaoppisesta käytöstä.

”Lukiokoulutuksessa on velvollisuus hankkia tietyt opiskelussa tarvittavat materiaalit itse. Maskit eivät ole sellainen asia, ja siksi näemme, että niiden hankkiminen on koulutuksen järjestäjän vastuulla.”

Nivukoski muistuttaa, että suositus ei tarkoita maskipakkoa: vastuu maskin käytöstä on yksilöllä.

”Totta kai suosituksista on pidettävä ääntä ja on painotettava, että suosituksen noudattaminen on tärkeää. Henkilökohtaisesti uskon, että opiskelijat ymmärtävät tilanteen vakavuuden ja tekevät ratkaisunsa sen mukaan.”

Suomen ammattiin opiskelevien liiton Sakki ry:n puheenjohtaja Jutta Vihonen on Nivukosken kanssa samoilla linjoilla. Hän sanoo, että maskisuosituksen tullessa oppilaitosten tai kunnan tulisi olla valmiita maksamaan maskit.

”Tällä hetkellä opiskelijoilla ei välttämättä ole varaa hankkia niitä.”

Suuri osa ammatillisista oppilaitoksista on palannut tänä syksynä lähiopetukseen. Vihonen ei katso maskin käytön estävän opiskelua.

Helsingin Oodi-kirjastossa sanomalehteä lukeva mies käytti kasvomaskia syyskuun puolivälissä.­

Kirjastot, museot ja galleriat

Helsingissä tarkoituksena on laatia kaupungille yhteinen ohjeistus kirjastoihin, museoihin, liikuntapaikkoihin, nuorisotaloihin ja kulttuurikeskuksiin.

Tällä hetkellä kaupunki suosittelee kaupungin kohteissa vierailevia ihmisiä pesemään kädet saippualla, yskimään hihaan ja pitämään riittävän turvavälin.

Museovirasto uskoo, että maskisuositukset vaikuttavat museoiden kävijämääriin.

”Kaikki museot suhtautuvat tosi vastuullisesti suosituksiin ja pyrkivät takaamaan turvalliset käynnit jatkossakin”, sanoo vs. kehittämisjohtaja Ulla Salmela Museovirastosta.

Maskisuositukset tulevat todennäköisesti ensimmäisenä Etelä-Suomeen, jossa on kävijämääriltään Suomen suurimpia museoita. Salmela toteaa, että suositus vaikuttaa monella tavalla museokäynteihin ja museoiden toimintaan.

”Kesällä kävi niin, että suurimmat pääkaupunkiseudun museot kärsivät kävijämäärissä ja pienemmät kohteet ja maakuntien keskeiset kohteet voittivat kävijämäärissä. Se liittyi varmasti turvallisuudentunteeseen ja matkailuvirtoihin.”

Uimahallit ja muut liikuntatilat

THL:n kiristynyt maskisuositus koskee kuntien uimahallien ja sisäliikuntatilojen yhteisiä tiloja ja pukeutumistiloja.

”Jos suositus tulee, me otamme sen käyttöön. Kuinka ankarasti suositusta katsotaan tarpeelliseksi noudattaa, se jää vielä vähän pohdittavaksi”, sanoo Vantaan liikuntajohtaja Veli-Matti Kallislahti.

Toistaiseksi liikuntapaikoissa ei ole maskisuositusta.

”Maskin käyttö on nyt jokaisen itsensä ratkaistava asia. Olemme peräänkuuluttaneet omaa harkintaa, ja jos asiakas kokee, että julkisessa tilassa toimiminen on riski ilman maskia, sitten toivottavasti asiakas käyttää maskia tai jättää menemättä tilaan.”

Liikuntatoimen työntekijöillä ei ole ollut maskisuositusta.

”Voi olla, että tilanteen kehittyessä tämäkin muuttuu.”

Myös Espoossa odotetaan tarkempaa ohjetta.

”Sikäli kuin suositus koskee meidän henkilökuntaamme, tulemme noudattamaan suosituksia”, sanoo liikunta- ja nuorisopalvelujen johtaja Martti Merra.

Liikuntatoimen henkilökunnalla on jo maskeja, ja niitä on neuvottu käyttämään tilanteissa, joissa ei ole turvaväliä.

Merra korostaa eritoten urheiluseurojen mahdollisuuksia vaikuttaa maskien käyttöön.

”Olemme pitäneet jatkuvasti palavereita seurojen kanssa ja välittäneet THL:n viestiä vastuullisesta käyttäytymisestä. Uskon, että suurin osa seuroista toimii vastuullisesti”, Merra sanoo.

Kaupat ja kauppakeskukset

Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto kertoo, että liitto noudattaa viranomaisten ohjeita. Hänen mukaansa suosituksessa on kuitenkin vielä paljon epäselvyyksiä.

”Maskin käyttäminen on kaupoissa aina käytännössä yksilön vastuulla, ja tämähän on edelleen vain suositus. Meillä on myös sellaisia asiakasryhmiä, jotka eivät voi käyttää maskia esimerkiksi sairauden takia.”

Luodon mukaan yhtään tartuntaketjua ei ole pystytty jäljittämään ruokakauppaan.

”Kaupan henkilökunnalla on ollut sairastumisia, mutta tartunnat on saatu jostain muualta kuin työpaikalta.”

Luoto sanoo, että jo nyt kaupoissa käytettäviä suojatoimia on hyvä jatkaa. Käsidesit, suojapleksit ja lattiatarrat pysyvät kaupoissa.

”Myös kuluttajille on hyvä palauttaa mieleen asioinnin ohjeet”, Luoto sanoo.

”Meillä on ollut hyvä vuoropuhelu viranomaisten kanssa, ja tässäkin asiassa haluamme paremman ymmärryksen siitä, miten suositus käytännössä toimii.”

Tarja Sorvisto-Vuorela kävi kasvomaskilla varustautuneena ostoksilla herttoniemeläisessä Hertsin kauppakeskuksessa torstaina.­

Teatterit ja elokuvateatterit

Helsingin kaupunginteatterissa on ollut voimassa maskisuositus jo pitkään. Teatterinjohtaja Kari Arffman kertoo, että valtaosa katsojista on noudattanut suositusta.

”Suurimmalla osalla on maski kasvoillaan. Sen verran, mitä olen ehtinyt käymään muualla, arvioisin, että maskiasia on otettu vakavimmin Kehä III:n sisäpuolella”, Arffman sanoo.

Teatterilla on ollut tarjolla maskeja niille katsojille, jotka ovat unohtaneet oman maskinsa kotiin.

”Suositus-sana on saanut nyt jo koomisia piirteitä. Teatteritoimijat suosittelevat ja valtakunnallisesti suositellaan. Olisi joskus ihan kiva, että joku antaisi määräyksen suosituksen sijaan.”

Finnkinon elokuvateattereissa ei ole vielä ollut maskisuositusta, mutta käytössä on muita varotoimia. Tärkein niistä on salien katsojakapasiteetin puolittaminen.

”Vähemmistö asiakkaista on käyttänyt maskia, sillä viranomaiset ovat todenneet, että saleissa pystytään säilyttämään turvavälit”, sanoo myyntijohtaja Hannele Wolf-Mannila.

Hän korostaa, että elokuvateattereissa toimitaan viranomaisten suositusten mukaan. Mahdollisen maskisuosituksen vaikutuksia kävijämäärään on mahdotonta arvioida.

”Voi olla, että suosituksella on vaikutuksia joidenkin käytökseen.”

Osa helsinkiläisen Orion-elokuvateatterin yleisöstä käytti kasvomaskeja elokuun lopussa.­

Kirkot

Uusi maskisuositus ei aiheuta suuria muutoksia seurakuntien tiloissa. Kirkkohallituksen asiantuntija Kimmo Nieminen kertoo, että uusi suositus on linjassa kirkon sisäisen suosituksen kanssa.

”Suosituksen mukaan maskeja käytetään paitsi joukkoliikenteessä myös niissä tilanteissa, joissa ei pystytä pitämään turvavälejä”, Nieminen kertoo.

Jumalanpalvelukset on suunniteltu epidemia-aikana niin, että kirkkoväki pystyy pitämään riittävät turvavälit koko toimituksen ajan.

”Olemme nyt muistuttaneet hiippakuntia turvaväleistä ja korostaneet, että jos välejä ei pystytä pitämään, maskisuositus koskee meitäkin”, Nieminen sanoo.

Turvavälien lisäksi jumalanpalveluksissa on muitakin varotoimia. Esimerkiksi virsien laulamista on vähennetty. Jos kirkossa esiintyy lauluryhmä, se on aiempaa kauempana yleisöstä.

Myös eduskunnan täysistunnossa otettiin käyttöön maskisuositus torstaina: