Lapissa useampi kunnanjohtaja on haluttu erottaa vuoden aikana – ”Jos johtaja tulee etelästä, puhuu strategiakieltä ja viestii somessa, voi tulla hankaluuksia”

Tämän vuoden aikana monessa Lapin kunnassa on myrskynnyt niin, että kunnanjohtaja on lähtenyt tai saanut lähteä paikaltaan ennätysajassa. Kolarin kunnanjohtajan Kristiina Tikkalan potkuista äänestetään pian.

Kristiina Tikkala tuli Kolariin johtajaksi pääkaupunkiseudulta vajaat kaksi vuotta sitten. Nyt hänen irtisanomisensa on menossa kunnanvaltuuston äänestykseen.­

Lapin kunnanjohtajien pesteistä on tullut tuulisia työpaikkoja. Tämän vuoden aikana useassa Lapin kunnassa kunnanjohtajan ja luottamushenkilöiden välillä on myrskynnyt niin, että osa valtuutetuista on ryhtynyt toimiin potkujen antamiseksi.

Sodankylässä kunnanjohtajana kymmenen kuukautta toiminut Kirsi Virtanen allekirjoitti eropaperit kesäkuussa. Pelkosenniemellä vuosi sitten kunnanjohtajana aloittanut Päivi Vauhkonen haluttiin erottaa alkuvuodesta, mutta aloite raukesi.

Keminmaassa puolestaan kunnanjohtajana toiminut Mauri Posio jätti helmikuussa työsuojeluilmoituksen ilmapiiriongelmista ja siirtyi heinäkuussa Lapin sote-hankkeen johtoon.

Kolarissa taas kunnanjohtaja Kristiina Tikkalan kohtalonhetki koittaa syyskuun viimeisenä päivänä, kun valtuusto äänestää hänen erottamisestaan. Tikkala on istunut virassaan vuoden ja kahdeksan kuukautta.

Aiheesta kertoi aiemmin Kuntalehti.

Lapin tilanne on poikkeuksellinen. Vaikka aloitteet kunnanjohtajan erottamiseksi ovat jonkin verran yleistyneet koko maassa, niitä tehdään yhä harvoin.

Kuntaliiton selvityksen mukaan 15 kunnassa tehtiin vuosina 2014–2018 aloite kunnanjohtajan irtisanomiseksi tai siirtämiseksi muihin tehtäviin. Näistä kaksi irtisanottiin ja neljä irtisanoutui luottamuspulan vuoksi.

Perinteisen ”äijäkulttuurin” ja uuden sukupolven johtajien yhteentörmäys näkyy Lapin kuntajohdon erikoisessa tilanteessa, arvioi työuransa kunnanjohtajana eri puolilla Suomea tehnyt Antti Rantakokko.

Rantakokko työskenteli pari vuotta sitten myös selvitysmiehenä Kittilässä, jossa kunnanjohtaja Anna Mäkelän laittomiksi todetut potkut ja niiden oikeuskäsittely rampauttavat yhä kuntahallintoa.

”Äijäkulttuurilla tarkoitan sitä, että Lapissa ovat pitkään pärjänneet johtajina parhaiten kansanmiehet, jotka ovat metsästäneet, saunoneet ja menneet siihen todellisuuteen, jossa siellä eletään. Jos johtaja tulee etelästä, puhuu strategiakieltä ja viestii somessa, voi tulla hankaluuksia.”

Samaan tapaan vaikeuksia voi Rantakokon mukaan kohdata muuallakin, jos ei osaa uida kulttuuriin, joka on selkeästi erilainen esimerkiksi Pohjanmaalla ja Savossa.

Rantakokko väittää, että Lapissa paikallinen keskustelukulttuuri on kuitenkin erityisen voimakas.

Kittilän selvitystyöryhmän johtaja Antti Rantakokko kätteli tulijat ennen infotilaisuuden alkua Kittilän kunnantalolla helmikuussa 2018. Valtiovarainministeriön asettama ryhmä selvitti Kittilän kuntahallintoa kunnanjohtajan laittomien potkujen jälkeen.­

Kunnanjohtajien viimeaikaiset lähdöt tai erohankkeet Lapissa ovat tulleet eteen nopeasti työsuhteen alkamisen jälkeen. Se kertoo Rantakokon mielestä siitä, että paikalle on odotettu ihmeidentekijää.

”Usein on varmasti haettu erilaista johtajaa kuin aiempi oli. Kun alkuihastus menee ohi ja tulee hankaluuksia, syyllinen on kunnanjohtaja. Kysytään, että oliko valinta virheliike”, Rantakokko kuvaa.

Kolarissa Kristiina Tikkalan irtisanominen lähti juuri kunnanhallituksesta valtuustoon äänin 4–3.

Tikkalaa on syytetty kunnassa muun muassa epäasiallisesta käytöksestä ja työtehtävien laiminlyönnistä. Hänen mielestään kaikki syytökset ovat perusteettomia.

”Minua syytetään asioista, joita ei ole koskaan tapahtunut”, Tikkala sanoo.

Tikkala valittiin johtajaksi valtuustossa vajaat pari vuotta sitten lähes yksimielisesti. Hänen pitkä kokemuksensa kunta- ja valtionhallinnon eri organisaatioissa vakuutti. Vaikka Tikkala tuli kehä kolmosen sisäpuolelta, hän on kotoisin Kemistä.

”Kulttuuri rekrytoinneissa on vähitellen muuttunut niin, että paine valita pätevin on aika iso. Kun pätevin tulee ja alkaa laittaa asioita kuntoon, nousee kapina.”

Tikkala huomauttaa, että asioiden kehittämisessä on Kolarissakin lähdetty kaukaa. Esimerkiksi kunnan organisaation intranettiä eli lähiverkkoa ei ollut Tikkalan aloittaessa vielä ollenkaan.

Toinen asia, johon Tikkala kertoo törmänneensä, on sukulaisten suosiminen.

”Olen nähnyt monenlaista suosimista toki aiemminkin työurallani, mutta täällä se on ollut räikeää. Ihmiset eivät myöskään uskalla sanoa todellista mielipidettään, koska on myötäiltävä sukulaisia. Nämä asiat eivät ratkea sillä, että yksi Tikkala saa laittomat potkut”, Tikkala sanoo.

Tikkalan mielestä asia ei kosketa vain Kolaria, vaan puhutaan ilmiöstä, johon olisi tartuttava laajemmin.

Tampereen yliopiston kunta- ja aluejohtamisen yliopistonlehtori Jenni Airaksinen muistuttaa, että pienet paikallisyhteisöt ovat haastavia siinä mielessä, että kaikkia ei voi jäävätä päätöksenteossa.

”Sekin on tärkeää, ettei kukaan joudu kärsimään siitä, että hän sattuu olemaan sukua jollekin. Yksikään näistä asioista ei ole yksinkertainen.”

Airaksinen kaipaa kaikilta osapuolilta armollisuutta sekä ymmärrystä omia motiivejaan ja vaikuttimiaan kohtaan.

”Jos kyse ei ole suoranaisesta lahjuksen ottamisesta, näitä asioita, kuten suosimista ja tehottomuuden peittelyä on vaikea todentaa. Uusi johtajasukupolvi ei kuitenkaan pysty katsomaan epäeettisyyttä.”

Usein paikallisten mielestä asiat tehdään normaalisti, niin kuin ne on aina tehty.

”Kun siihen otetaan kirjoista asiat varmistava, hyvin koulutettu johtaja, joka tekee työtään virkavastuulla ja ottaa sen tosissaan, saatetaan joutua huonoon tilanteeseen.”

Oma syynsä on monen Lapin kunnan vaikealla taloustilanteella.

”Talouden haasteet leimaavat toki laajemminkin Suomen kunnallispolitiikkaa. Kaiken pitäisi valtuutettujen mielestä muuttua halvemmaksi, mutta mikään ei saisi muuttua. Poliitikot ovat kovassa paineessa, kun tyytymättömyys kärjistyy taustajoukoissa”, Airaksinen luonnehtii.

Airaksinen muistuttaa, että kunnanjohtajien erottamisriitoja pitäisi välttää viimeiseen asti siksikin, että ne yleensä haavoittavat kuntaa syvästi.

”Vaarana on myös, etteivät parhaat kandidaatit enää hakeudu kuntaan, jonka maine on tärveltynyt riitelyssä”, Antti Rantakokko sanoo.