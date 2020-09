THL ja STM ovat myöntäneet, että maskisuositus ei ole toiminut toivotulla tavalla. Professorin mukaan maskipakko rajoittaisi yksilön perusoikeuksia, mutta tekisi sen hyväksytyllä tavalla.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) täydensi eilen kasvomaskisuositustaan. Uusi suositus koskee koronaviruksen mahdollisia kiihtymis- ja leviämisvaiheita. Se laajentaa maskisuositusta koskemaan myös julkisia sisätiloja ja yleisötilaisuuksia, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki myönsivät torstaina, ettei tämänhetkinen suositus toimi tällä hetkellä toivotunlaisesti.

Esimerkiksi Helsingin seudun joukkoliikenteessä on arvioitu, että matkustajista noin 30–40 prosenttia käyttää maskia.

”Maskien käyttö on osin tiedotusasia, mutta pitkälti tämä on myös asenneasia. Maskin käyttösuositus täytyy ottaa vakavasti. Meidän kaikkien pitäisi sitä noudattaa”, Puumalainen sanoi THL:n ja STM:n torstaina pidetyssä koronaviruksen tilannekatsauksessa.

Lisäksi uutta maskisuositusta on pidetty monimutkaisena, ja ihmisille on ollut epäselvää, milloin se on voimassa.

Jos suositus ei toimi, miksei Suomessa ole maskipakkoa kuten monissa muissa Euroopan maissa?

STM:n johtajan Pasi Pohjolan mukaan laaja maskipakko puuttuisi yksilön perustuslaillisiin oikeuksiin erittäin rajoittavasti.

”On arvioitu, että tällaisen lain säätäminen edellyttäisi erittäin painavia perusteita ja laajaa valmistelua perusoikeuksien näkökulmasta”, Pohjola vastaa sähköpostitse.

Kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien professori Martin Scheinin laati elokuussa ehdotuksen tavasta, jolla velvoitteen käyttää suu-nenäsuojusta julkisilla paikoilla voisi kirjata Suomen lakiin. Scheinin jakoi kehittelemänsä ”maskilain” Twitterissä.

Scheinin on edelleen elokuisen ehdotuksensa kannalla. Hänen mukaansa tartuntalaki on luonteva paikka maskin käytön sääntelylle.

”En näe, että laissa voidaan järkevästi määritellä maskin käytön täsmälliset rajat. Parempi mennä samoin kuin muutoinkin tartuntatautilaissa, eli aluehallintovirastoilla ja kunnilla on varsinainen ja keskeinen sääntelyvalta”, Scheinin sanoo.

”Kunnilla olisi keskeisempi rooli kuin ministeriötason tai aluehallintavirastojen päätöksillä.”

Scheininin mukaan lakiin voitaisiin kirjata, että maskipakko on voimassa taajamissa tai sisätiloissa.

”Mutta taajamien ulkopuolella se ei alun alkaenkaan olisi voimassa”, hän sanoo.

Nykyiseen tartuntalakiin ollaan tekemässä muutoksia, ja lakiehdotus on tällä hetkellä lausuntokierroksella. Viimeisimmät lausunnot pyydetään ylihuomiseen mennessä.

Scheininin mukaan maskipakon määrittelevän pykälän saaminen uuteen tartuntatautilakiin ei vaatisi isoa operaatiota tai ponnisteluja. Itse lain tuleminen voimaan kestäisi joitakin viikkoja.

”Epidemian aikana lainsäädäntöprosesseja on nopeutettu erittäin huomattavasti. Meillähän on jo useampi tartuntatautilain muutos viety läpi, mukaan lukien Koronavilkku-sovellus. Se vietiin pikavauhtia eduskunnan läpi”, Scheinin sanoo.

”Sanoisin, että olisi ihan realistista saada säädettyä laki lokakuun aikana.”

Myös lain purkaminen kävisi Scheininin mukaan käden käänteessä.

”Valtioneuvosto, STM, kunnat ja avit ovat olleet hyvin ketteriä vaikka viikoittain muuttamaan valmius- tai tartuntatautilain nojalla tehtyjä päätöksiä.”

Useat Euroopan maat ovat säätäneet maskipakon, ja esimerkiksi Saksassa on eri osavaltioissa mahdollista saada rajoitusten rikkomisesta sakkorangaistus. Scheinin mukaan Suomessa olisi mahdollisuus säätää sakkorangaistus maskipakon rikkomisesta. Se järjestyisi tartuntatautilain sisäisillä viittauksilla.

”Minulla ei ole sakkorangaistukseen selvää kantaa. En sinänsä usko rangaistusten tehoon ihmisten käyttäytymisen ohjaamisessa, mutta itsessään pykälä antaisi poliisille toimivallan valvoa”, Scheinin sanoo.

”Viittaussäännöksen merkitys olisi se, että ohjaako poliisi neuvoin ja suosituksin vai ruvetaanko sakottamaan. Uskon, että Suomessa saavutetaan jo paljon sillä, että poliisi ohjaa suosituksin ja sanoo ihmisille, että maski on nyt lakisääteinen velvollisuus.”

Maskipakko rajoittaisi yksilön perusoikeuksia, mutta Scheinin ei näe asiassa periaatteellista ongelmaa.

”Kysymys on siitä, että maskipakko rajataan tilanteisiin, jossa se nähdään välttämättömäksi ja pakon laajuus on oikeasuhtainen. Silloin se on perusoikeuksien mukainen, joskin se rajoittaa niitä hyväksyttävällä tavalla.”

Scheinin mielestä THL ja STM ovat ”istuneet kahdella tuolilla” epidemian hoidossa. Hän sanoo, että viranomaisilta on tullut jatkuvasti kahta viestiä siitä, onko maski tehokas ja kumpia sillä suojellaan: maskin käyttäjää vai muita.

”Sitten on yleisimmin huojuttu siinä, halutaanko epidemiaa tukahduttaa vai hallita”, Scheinin sanoo.

”Tämä on johtanut siihen, että keskustelu maskeista on ollut epäjohdonmukaista ja suoraan sanottuna raivostuttavaa.”

Kaiken kaikkiaan Scheinin uskoo, että myös Suomessa tullaan jossain vaiheessa kirjaamaan lakiin pykälä maskipakosta.

”Jos asiaa heijastelee nykyiseen epidemiatilanteeseen, näen että se [maskipakko] on välttämätön.”