Lääkäriä syytetään viidestä seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Osa potilaista on joutunut hakemaan ammattiapua lääkärin toiminnan vuoksi, selviää Valviran asiakirjoista.

Syytteessä oleva lääkäri on työskennellyt Helsingissä ja Etelä-Suomessa useilla työnantajilla.­

Syyttäjä vaatii eri paikoissa Uudellamaalla työskennelleelle lääkärille vähintään puolentoista vuoden ehdollista vankeusrangaistusta ja oheissakkoja useista seksuaalirikoksista. Lääkäriä syytetään viidestä seksuaalisesta hyväksikäytöstä, jotka ovat kohdistuneet hänen potilainaan olleisiin naisiin.

Lääkäri on työskennellyt Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus), Mehiläisessä ja Keski-Uudellamaalla.

HS kertoi syytteistä ensimmäisen kerran huhtikuussa.

Lue lisää: Lääkäri tunnusteli naispotilaidensa intiimialueita ja sai pitää lupansa: nyt häntä syytetään viidestä seksuaalisesta hyväksikäytöstä

Lääkäri on tehnyt uraa muun muassa sisä-, keuhko- ja sydäntautien alalla. Mehiläisessä hän on työskennellyt myös toimipaikkansa vastaavana lääkärinä. Rikosten epäillään tapahtuneen vuosina 2010–2016.

Syytetty voi rekisteritietojen perusteella edelleen harjoittaa ammattiaan. Huhtikuussa hän työskenteli yhä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymällä terveyskeskuslääkärinä.

Lääkäri on kiistänyt syyllistyneensä epäiltyihin rikoksiin.

Rikossyytteitä on käsitelty syyskuussa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Oikeuskäsittelyssä julkiseksi tulleet asiakirjat paljastavat lisää tietoa epäillyistä rikoksista.

Syytteiden teonkuvauksissa on paljon samankaltaisuuksia. Lääkärin epäillään kosketelleen potilaita gynekologisten tutkimusten yhteydessä ja esittäneen heille samaan aikaan epäammattimaisia kommentteja.

Syytteiden mukaan lääkäri on esimerkiksi kosketellut vastaanotolleen tullutta potilasta useita kertoja alushousujen sisäpuolelta. Tämän jälkeen hän on pyytänyt potilasta kääntymään mahalleen ja alkanut tärisyttää tämän pakaroita ja reisiä käsillään.

Toisessa syytteessä kerrotaan, että potilas oli tullut lääkärin terveyskeskusvastaanotolle ahdistuneisuuden vuoksi. Syytetty oli kuitenkin halunnut suorittaa gynekologisen sisätutkimuksen. Syyttäjän mukaan tutkimus on kestänyt normaalia kauemmin ja siihen on liittynyt seksuaalisia piirteitä.

Valviran vuonna 2018 tekemästä ratkaisusta selviää, että lääkäri on käyttänyt kahden potilaan tapauksessa normaalin 20 minuutin sijasta kolminkertaisen ajan potilaiden tutkimiseen.

Päätöksestä käy myös ilmi, että lääkärin vastaanotolla käynyt potilas on tarvinnut jälkikäteen terapiaa. Ainakin yksi potilaista on kärsinyt voimakkaasta posttraumaattisesta oireilusta, johon hän on tarvinnut lääkehoitoa.

Valvira ei ole kuitenkaan rajoittanut miehen oikeutta työskennellä lääkärinä.

Lääkärin toiminnasta on tehty vuosien varrella useita kanteluita, joita on käsitellyt muun muassa Etelä-Suomen aluehallintovirasto vuosina 2014–2016. Lääkäri on saanut huomautuksia toiminnastaan. Valvira ei tekemässään ratkaisussa nähnyt tarvetta lisätoimenpiteisiin.

Valviran terveydenhuollon valvontaosaston ryhmäpäällikön Kirsti Liukkosen mukaan jokaisen kantelun tai esimerkiksi rikostuomion kohdalla arvioidaan erikseen, onko henkilö mahdollisesti riski potilasturvallisuudelle.

Tuomioistuimilla on velvollisuus ilmoittaa Valviralle kaikki sellaiset tuomiot, jotka terveydenhuollon ammattilainen on saanut ammattitoiminnastaan. Lainvoimaisesta tuomiosta tulee myös merkintä keskusrekisteriin.

Oikeudessa otetaan hyvin harvoin kantaa terveydenhoitoalan ihmisten oikeuteen jatkaa ammatissaan. Liukkonen mainitsee, että joskus syyttäjä on vaatinut viranomaisen viraltapanoa, mutta nämä vaatimukset ovat harvassa.

”Siihen ammatin harjoittamiseen sitten on meidän asiamme puuttua.”

Pelkkä tuomioistuimen tuomio rikosasiasta ei suoraan johda ammattioikeuden poistamiseen. Valvira arvioi jokaisen terveydenhuollon ammattilaisen tapauksessa erikseen, onko asiassa aihetta toimiin.

Jos asioita käsittelevä valvontalautakunta katsoo, että potilasturvallisuusriski on olemassa, voidaan esimerkiksi rajoittaa tai poistaa oikeus harjoittaa ammattia.

Valviralla on mahdollisuus myös väliaikaisesti kieltää harjoittamasta ammattia, jos asiaan pitää selvityksen perusteella puuttua nopeasti.

”Tämä on niin vahva puuttuminen perusoikeuteen tehdä työtä, että meillä täytyy olla hyvät perusteet siihen [oikeuden rajoittamiseen tai poistamiseen]”, Liukkonen sanoo.

Sote-alan ammattihenkilöiden valvontalautakunnassa käsiteltiin vuonna 2019 yhteensä 227 asiaa, joista 71 koski lääkäreitä.