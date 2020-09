Koronavirusaika on vaikuttanut suomalaisten seksi­haluihin: toisilla puolison jatkuva läsnäolo haittaa, sinkuista osa pelkää jopa koskettaa toista ihmistä

Joissakin suhteissa läheisyydelle on ollut tavallista enemmän aikaa, kun taas monella sinkulla seksielämä on ollut kokonaan tauolla.

Väestöliitolla on käynnissä tutkimus, jolla selvitetään koronavirusajan vaikutuksia suomalaisten haluihin.­

Koronavirusajalla on ollut kaksijakoisia vaikutuksia parisuhteessa olevien suomalaisten haluihin: jotkut ovat tunteneet tavallista enemmän seksuaalista halua ja jotkut tavallista vähemmän. Asia on vahvasti sidoksissa ihmisen persoonallisuuteen sekä siihen, mitä hän toivoo ja odottaa parisuhteeltaan sekä seksielämältään, sanoo Väestöliiton tutkimusprofessori Osmo Kontula.

”Etätyöskentely, työmatkojen poistuminen ja menojen väheneminen mahdollistivat sen, että aikaa parisuhteelle ja seksille olikin tavallista enemmän. Tämä on vaikuttanut joidenkin pariskuntien haluihin positiivisesti”, hän sanoo.

On kuitenkin myös suuri määrä ihmisiä, jotka kaipaavat yksityisyyttä, omaa tilaa ja rauhaa, kotona ja kodin ulkopuolella. Tällöin puolison jatkuva läsnäolo on voinut vaikuttaa haluihin kielteisesti. Kontulan mukaan varsinkin lapsiperheissä on koettu koronavirusaikana tavallista enemmän rauhattomuutta ja keskittymisvaikeuksia, jotka helposti vähentävät haluja.

Sinkuilla puolestaan seksihalujen väheneminen on ollut koronavirusaikana selvästi yleisempää kuin halujen lisääntyminen. Monella sinkulla seksielämä on ollut kokonaan tauolla.

”Väsymys ja huolet painavat mieltä, siksi ei haluta. Samana toistuvat päivät turruttavat. Monet pelkäävät koskettaa toista ihmistä tai edes tutustua uuteen ihmiseen lähemmin”, kertoo Kontula yksineläjien tilanteesta.

Joillakin sinkulla halut ovat toisaalta kasvaneet siksi, että he eivät ole olleet niin kiireisiä kuin aiemmin.

”Jotkut kaipaavat suunnattomasti toisen ihmisen läheisyyttä.”

Tiedot ovat peräisin Väestöliiton käynnissä olevasta, vielä keskeneräisestä tutkimuksesta, jolla selvitetään koronavirusajan vaikutuksia suomalaisten haluihin.

Kontulan mukaan noin puolet avioliitossa tai avoliitossa elävistä naisista kokee halun puutetta melko usein. Miehillä vastaava luku on 10–20 prosenttia.

”Se, onko halun puute ongelma näille ihmisille tai heidän parisuhteilleen, onkin sitten toinen asia. Halun puute alkaa aiheuttaa ongelmia usein vasta siinä vaiheessa, jos pariskunnat halut ovat kovin eri paria, eli toinen haluaa selvästi enemmän kuin toinen.”

Kontula kertoo, että joka toisessa heteroparisuhteessa mies haluaa seksiä enemmän kuin nainen. Kolmasosassa suhteista seksiä halutaan yhtä paljon, ja noin 15 prosentissa suhteista nainen haluaa enemmän.

Kun verrataan 1990-lukua ja 2010-lukua, halun puute on Kontulan mukaan lisääntynyt sekä naisilla että miehillä. Myös suomalaisten yhdyntämäärät ovat vähentyneet.

”Oma tulkintani on, että tämä liittyy nykypäivän kiireisempään ja stressaavampaan elämäntapaan”, Kontula toteaa.

Kontula muistuttaa, että haluttomuus ja halun puute ovat kaksi eri asiaa. Suomalaistutkimuksissa ne, jotka eivät koe tuntevansa lainkaan seksuaalista halua, ovat useimmiten yli 65-vuotiaita naisia. Miehillä haluttomuus ei Kontulan mukaan näytä olevan yhtä vahvasti yhteydessä ikääntymiseen.

Koska seksuaalisen halun puute on selvästi yleisempää naisilla kuin miehillä, sen taustasyitä on tutkittu Suomessa enemmän nimenomaan naisten näkökulmasta.

Kontulan mukaan naiset ovat nostaneet tutkimuksissa esille useita eri syitä. Osa naisista ei ole tuntenut itseään haluttavaksi lasten saamisen jälkeen, oma vartalo on alkanut tuntua vieraalta ja kehonkuva muuttunut kielteiseksi. Myös arjen kiireet, stressi, keskittymisvaikeudet ja huono itsetunto vaikuttavat helposti haluihin.

Osa naisista kokee ehkäisyn, etenkin e-pillerien, vähentävän haluja. Suuri merkitys on myös parisuhteella, sillä ongelmat parisuhteessa heijastuvat helposti myös seksihaluihin.

”Miesten halun puutteen taustalta löytyy varmasti osittain samoja syitä. Myös erektiovaikeudet voivat aiheuttaa sen, ettei välttämättä enää edes uskalleta haluta. On hyvin yksilöllistä, mikä vaikuttaa kenelläkin eniten”, Kontula huomauttaa.

Tutkimukset osoittavat, että seksuaalinen halu on vahvasti yhteydessä parisuhteen onnellisuuteen. Parisuhteissa, joissa ei tunneta lainkaan halun puutetta, ollaan keskimäärin selvästi onnellisempia kuin parisuhteissa, joissa halun puutetta tunnetaan usein, Kontula kertoo.

Kognitiivisen psykoterapeutin ja kliinisen seksologin Leena Piikosken mukaan seksuaaliterapiassa käsitellään usein nimenomaan halujen eriparisuutta. Apua haetaan helposti siinä vaiheessa, kun ihminen alkaa itse kärsiä omasta halun puutteestaan tai kun halujen eriparisuus alkaa aiheuttaa ristiriitoja parisuhteessa.

”Asian äärelle kannattaa pysähtyä. Halun puutetta voi selittää jokin ajankohtainen tilanne, kuten pikkulapsiarjen hektisyys, sairastuminen, rahahuolet, läheisen kuolema tai työttömyys. Joskus syy on sellainen, jonka ei voisi kuvitellakaan vaikuttavan seksiin. On hyvä muistaa, että kaikenlaiset huolet vaikuttavat stressihormoneihin, jotka taas voivat häiritä herkkää halua.”

Piikosken mukaan pitkään jatkuneen halun puutteen taustalta löytyy usein monisyinen ja monimutkainen vyyhti, joka vaatii perusteellisempaa purkamista.

Piikoski on vastaanotollaan huomannut, että yhä useampi nainen on kyllästynyt seksin suorituskeskeisyyteen. Osa naisista ei siis koe niinkään yleistä halun puutetta, vaan omassa parisuhteessa tarjolla oleva seksi ei vain innosta.