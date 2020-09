Ilmastonmuutoksen vaikutuksesta ennätyslämpötiloja mitataan nyt tiuhemmin kuin Kekkosen aikaan, sanoo meteorologi Hannu Valta. Tällä kertaa lämpöaalto kulkeutuu Suomeen Mustaltamereltä.

Eteläisessä Suomessa oli lauantaina lämpimämpää kuin tiettävästi koskaan tähän aikaan syksyä, ja lämmintä jatkuu vähintään pitkälle ensi viikkoon.

Päiväkohtainen syyskuun 26. päivän tai sitä myöhemmän ajankohdan lämpöennätys on nyt 22,9 astetta, ja se mitattiin lauantaina Kokemäellä. Edellinen ennätys on Porvoosta vuodelta 2011, jolloin mittariin ilmestyi lukema 22,3 astetta.

Lämpimät ilmat myös jatkuvat, sanoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Hannu Valta.

”Suursäätila näyttäisi pysyvän hyvin lämpimänä niin pitkälle kuin uskaltaa ennustaa”, Valta sanoo. Käytännössä tämä tarkoittaa noin viikkoa.

”Täällä on helposti viidestä kuuteen astetta tavanomaista lämpimämpää. Lapissa on hieman viileämpää, mutta sielläkin lämpenee alkuviikosta yli kymmenen asteen, mikä on tähän vuodenaikaan harvinaista.”

Lämpöaalto on kulkeutunut Suomeen Mustanmeren tienoilta, ja sen saavat aikaan Venäjällä oleva vahva korkeapaine ja Keski-Euroopan laaja matalapaine. Lämmin ilma ohjautuu sitten niiden välistä aina Suomeen asti.

Valta huomauttaa, että lämpöennätyksiä rikkoutuu nyt sangen tiuhaan.

”Ilmastonmuutos alkaa siinä mielessä näkyä. Kekkosen aikaan olisi ollut tällaisessa säätilanteessa asteen, pari viileämpää.”

Länsi-Euroopan Suomi hakkaa lämpötiloissa nyt selvästi: Suomalaisia vastaavia lämpötiloja on sieltä suunnalta haettava aivan Espanjan, Italian ja Kreikan eteläkärjistä. ”Saksassa ja Ranskassa on päästy noin 15 asteeseen.

Sen sijaan osissa Itä-Eurooppaa nautitaan samasta lämpövirtauksesta kuin Suomessakin. Lämmintä on esimerkiksi Bulgariassa, Romaniassa, Valkovenäjällä ja Ukrainassa, Valta luettelee.

Vaikka sää jatkuu Suomessa poikkeuksellisen lämpimänä, lämpötila laskee viikon edetessä hieman. Silti Etelä- ja Keski-Suomessa päästään myös loppuviikosta hyvinkin 15 asteen lukemiin.