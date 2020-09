Oikeudenkäynnit

Tuomittu marjayritys ei pysty maksamaan korvauksia, joten Valtiokonttori maksaa poimijoille. Summa on kuitenkin huomattavasti pienempi kuin oikeus määräsi.

Thaimaa

Suomesta oikeuden kautta rahojaan ja korvauksia hakeneet marjanpoimijat saivat aikoinaan käräjä- ja hovioikeudelta oikeutta, mutta rahojansa he joutuivat odottamaan neljä vuotta.

Pari viikkoa sitten poimijoille tuli samalla kertaa sekä iloinen että ikävä yllätys. Iloinen uutinen oli, että rahaa tuli tilille lopulta. Ikävämpi asia oli se, että poimijoille maksettiin lopulta alle puolet oikeuden määräämistä korvauksista.

Monelle poimijalle rahat eivät riitä Suomen-matkan lainojen ja korkojen maksuun.

”Yritän ymmärtää, että elämä voi olla vaikeaa. Hyväksyn tosiasian, että kun riskeeraa elämänsä, lopputulos voi olla hyvä tai huono”, sanoo Somthawin Misuk.

”Ikävä kyllä minulla oli nyt huono onni, ja minun on ollut nyt pakko käsitellä paljon ahdistusta ajoittain.”

Hän kertoi tuntemuksistaan HS:lle Thaimaassa tulkin välityksellä. Misuk ja useimmat muut marjanpoimijat eivät puhu juuri lainkaan englantia. Yleensä Suomeen tulevat poimijat ovat matalapalkkaisia työläisiä tai maanviljelijöitä.

Poimijoiden painajainen alkoi kesällä 2016 Suomessa. Heidät majoitettiin ala-arvoisiin oloihin, eivätkä he saaneet käytännössä lainkaan palkkaa työstään. HS kertoi poimijoiden tilanteesta 19. helmikuuta 2018. (Linkki: https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005607464.html)

Rahojen saanti vaati lopulta käräjäoikeuden ja hovioikeuden tuomiot, valtiokonttorin päätöksen korvausten maksusta ja neljän vuoden odotuksen.

Palkkojaan he eivät saaneet vieläkään, vain korvaukset henkisistä kärsimyksistä. Sekin oli puolet siitä, mitä oikeusistuimet olivat päättäneet.

HS näki Valtiokonttorin päätöksen Thaimaassa. Lain mukaan palkkamenetyksiä ei korvata, jollei summa ole ”huomattava”. Oikeus oli määrännyt poimijoille korvauksena menetetystä palkasta esimerkiksi Somthawinille 1 610,65 euroa, joka summa ei ollut Valtiokonttorin mielestä huomattava, joten tätä korvausta ei makseta lainkaan.

Somthawin haluaa huomauttaa Suomen ja Thaimaan elinolojen ja palkkatason eroista. Thaimaassa minimipalkka on hieman yli 300 bahtia eli vajaa kymmenen euroa päivässä (LINKKI: https://www.bangkokpost.com/business/1810054/minimum-wage-to-rise-next-month), ja vähätuloisten alueiden työläiset saavat usein juuri sen verran palkkaa. Niin myös Somthawin kenkätehtaalla.

”Sillä rahalla pystyisimme elämään täällä monta kuukautta.”

1 600 euroa on noin 60 000 Thaimaan bahtia. Se on noin 200 päivän palkka thaimaalaiselle työläiselle.

Kärsimyksistä oikeus oli määrännyt suomalaisen, ihmiskaupasta tuomitun marjayrittäjän maksamaan poimijoille korvauksia kullekin 6 000 euroa. Lain mukaan Valtiokonttori kuitenkin voi maksaa korvauksia vain 3 500 euroa, euroa ”sille, jonka vapautta on rikoksella loukattu”. Siitä summasta vähennettiin ”verottoman korvauksen perusvähennys”, 210 euroa.

Eli oikeuden määräämistä noin 7 760 euron kokonaiskorvauksista poimijat saivat alle puolet.

”Se, että lopulta saimme vain alle 120 000 bahtia, aiheutti monelle vaikeuksia”, Somthawin sanoo.

Saadut rahat tulivat tarpeeseen, mutta tuhansia euroja oikeuden päätöstä pienemmät korvaukset eivät Somthawinin mukaan monelle poimijalle riitä matkan aiheuttamien velkojen ja niiden korkojen maksuun.

Poimijat odottivat sitä summaa, jonka oikeus oli heille määrännyt.

”Olemme työskennelleet kovasti maksaaksemme takaisin lainat, jotka otimme vuosia sitten marjanpoimintamatkaa varten. Maksamme niitä yhä.”

Kaikki oikeudesta korvauksia hakeneet ja saaneet poimijat ovat kotoisin Koillis-Thaimaan maaseudulta, Nakhon Ratchasiman maakunnasta. Alue kuuluu koko Koillis-Thaimaan kattavaan Isaanin suuralueeseen. Somthawinin ja hänen poimijakavereidensa kotikunta Chakkarat on Bangkokista noin 300 kilometriä koilliseen.

Kenkätehtaassa noin kymmenen euron päiväpalkalla työskennellyt Somthawin toivoi pystyvänsä rakennuttamaan marjarahoilla itselleen talon. Hänen tulonsa ovat menneet pojan koulunkäyntiin.

Näin ei käynyt. Somthawinilla oli Suomen-matkan jälkeen itsensä elättämisen ja pojan koulumaksujen lisäksi niskoillaan iso velka.

Hän muutti äitinsä talon pihalla olevaan sivurakennukseen asumaan ja palasi kenkätehtaalle, jossa hän tekee töitä kuusi päivää viikossa.

”Asianajajamme kertoi meille, että oikeuden päätöksen mukaan meille olisi korvattu melkein 8 000 euroa, mikä on noin 300 000 bahtia. Se olisi ollut hienoa, sillä sen avulla olisimme voineet maksaa lainamme ja meille olisi jäänyt rahaa uuden elämän aloittamiseen.”

Uuden elämän aloittamisen vuoksi poimijat Suomeen alun perin tulivat. Monilla oli velkaa esimerkiksi asunnoista jo entuudestaan.

”Halusimme yrittää työskennellä maassa, jossa on paremmat mahdollisuudet. Lähdimme Suomeen, koska uskoimme, että maan yhteiskunta ja yritykset toimivat asianmukaisesti.”

Somthawinin kokonaisansio kolmen kuukauden ajalta oli lopulta 180 euroa. Thaimaassa lainoilla on yleisesti kovat korot.

”Matkan jälkeen tilanteemme oli paljon pahempi, ja olimme henkisesti huonossa kunnossa. Se oli hyvin surullista. Meillä oli lisää velkaa, ja ajatus siitä, että meitä oli kohdeltu niin huonosti aiheutti pettymystä, epätoivoa ja masennusta, ja niitä tunteita on vaikea parantaa”, Somthawin sanoo tulkin välityksellä.

”Sain kuitenkin Suomessa opetuksen, että elämässä on oltava varovaisempi ja on mietittävä tarkkaan, keneen voi luottaa. Se on erittäin hyvä.”