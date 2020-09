Hyvinvointi

Suomalaisen pahoinvoinnin läpi vuosikymmenten diakoniatyössä nähnyt Mirva Kuikka istui jo lapsena asunnottomien yömajassa. Autettavien joukko paisui 1990-luvun lamassa, eikä se pienentynyt talouskasvun vuosinakaan. Korona-ajan poikkeusoloissa diakonia nousi jälleen isoon rooliin.

Vuoden diakoniatyöntekijäksi valittu Mirva Kuikka on auttajana huomannut, että ”kipeintä on, jos ihmiset kokevat, että kukaan ei välitä”.­

Pelastaja-syndroomaa ei ihmisen kannata itselleen hankkia. Kun tilaisuus aukeaa, voi silti pysähtyä ja kysyä, mitä kuuluu ja onko kaikki hyvin.

Näin ajattelee Mirva Kuikka, oululainen diakonissa ja hiippakuntasihteeri, joka valittiin juuri Vuoden diakoniatyöntekijäksi.

”Ihan liikaa katsomme ohi”, sanoo Kuikka. ”Sen sijaan voimme katsoa kohti, nähdä ihmisen ja miettiä, mitä hän tarvitsee.”

Kuikka, 58, on nähnyt pitkän diakoniauransa aikana suomalaisen yhteiskunnan kehityksen. Auttamistyö ja autettavien tarpeet ovat muuttuneet suuresti 1980-luvulta tähän päivään.

”Kun aloitin, työ oli erittäin paljon ikäihmisten auttamista. Ikääntyneet tulivat mittaamaan verenpainetta ja juttelemaan.”

Verenpaineen mittaus oli 1980-luvulla diakonian sisäänheittotuote. Sen jälkeen saatettiin mennä kotikäynnille ja katsoa, mitä muuta vanhuksen elämään kuului.

Työhön tuli valtava muutos, kun 1990-luvulla Suomen talous syöksyi lamaan ja ihmisten elämää koetteli suurtyöttömyys.

Avoimilla vastaanotoilla istui yhä ikäihmisiä odottamassa verenpaineen mittausta, mutta heidän joukkoonsa liittyi paljon syrjäytyneitä, usein asunnottomia, yksinäisiä ja perheellisiäkin.

Diakonian vastaanottoja oli pakko muuttaa niin, että erilaisille avuntarvitsijoille ruvettiin järjestämään erilaisia palveluita eri päiville. Monet tarvitsivat yksityisyyttä ja pitkiä keskusteluja diakoniatyöntekijän kanssa rauhassa.

”Usein taustalla oli työttömyys, jonka jälkeen oli tullut ero ja sitten oli mennyt omaisuus. Myös päihteet hankaloittivat elämää, joka saattoi olla tosi monella tavalla solmussa”, Kuikka kuvaa.

Ihmisten yksinäisyys oli Kuikan mielestä sydäntä riipaisevaa. Kun autettavien verkostoja kartoitettiin, ne koostuivat viranomaisista ja ystäviksi ihmiset nimesivät diakoniatyöntekijän.

”Se pysähdytti. Jokin raja oli mennyt rikki, koska myös me diakoniatyöntekijät olemme viranomaisia ja toimimme virkavastuulla ja tiettyjen sääntöjen mukaan.”

Kuikka kuitenkin ajattelee, että ystävyyden kokemus oli hyvä asia.

”Ihmiset oli kohdattu ihmisinä, puhuteltu nimellä, kätelty ja kysytty, mitä kuuluu.”

Kuikan ura auttajana alkoi oikeastaan 1970-luvun alussa Kokkolassa. Asunnottomien yömajat kävivät hänelle tutuiksi jo pikkutyttönä.

”Kävin siellä vanhempien kanssa. He eivät olleet kirkon työntekijöitä, vaan isä oli töissä rautateillä ja äiti laitosapulaisena. Sydän oli aina avoin kaikille tarvitsijoille.”

Yömajat eivät jääneet lapselle pelottavina mieleen. Pitkäpartaiset miehet olivat aina ystävällisiä ja lauluesitysten jälkeen hyvin liikuttuneita. Liikuttunut oli isäkin, joka piti usein puheen.

Koti oli Kuikan lapsuudessa avoin ihmisille, joita tuli ja meni. Monella oli erilaisia ongelmia ja heidät kohdattiin tasavertaisina.

”Tämä ajatus tasavertaisuudesta on säilynyt myöhemmin, kun olen tehnyt auttamistyötä virkavastuulla. Elämä koskettaa meitä kaikkia, ja vaikka tänään olen tällä puolella pöytää, toisena päivänä voin olla autettavan asemassa”, Kuikka sanoo.

Ajatus on konkretisoitunut erityisellä tavalla tänä vuonna, kun pandemia on rankaissut taloutta ja isoja tehtaita on kaatunut ja työpaikkoja menetetty. Asiat ovat tapahtuneet niin äkkiä – vuosi sitten kaikki oli toisin.

Diakoniatyön asiakaskunnasta yhä suuremman osan muodostivat 1990-luvulta lähtien mielenterveyskuntoutujat. Samoin velkaneuvonta otti yhä enemmän diakonian aikaa, kunnes yhteiskunta sai organisoitua omaa velkaneuvontaa.

Vaikka laman jälkeen aukesivat talouden nousun vuodet, diakoniatyöstä ei autettavien joukko missään vaiheessa poistunut.

”Niistä, jotka jäivät 1990-luvulla syrjään, hyvin koulutetut työllistyivät, mutta moni ei päässyt koskaan ongelmien yli. Elämä oli kolhinut liikaa.”

Diakonissana vuosikymmeniä toiminut Kuikka näkee kasvaneen railon hyvin voivien ja huonosti voivien välillä.

Surullisinta hänen mielestään on ylisukupolvisuus.

”Miten pystyisi rikkomaan sen? Kertomaan, ettei välttämättä tarvitse mennä sitä kohti, mihin on totuttu, vaan että on toinenkin tie. Ja löytämään tsemppareita, jotka veisivät kohti toiveita ja unelmia.”

Haavoittuvimmassa asemassa ovat hänen mielestään yksinäiset iäkkäät, jotka eivät enää pääse mihinkään.

”Yksinäisyys on iso ongelma, vaikka iäkäs olisi muuten hyvässä asemassakin”, Kuikka sanoo.

Toisaalta monet samanikäiset vanhukset pärjäävät hyvin ja toimivat itse auttajina. ”Homogeenista ikäryhmää ei enää ole”, Kuikka toteaa.

Kun diakonissan paikalta katsoo, yksinäisyys koskettaa kaikkia ikäryhmiä.

”Yksinäisiä on nuorissa, lapsissa ja työikäisissä.”

Koronakevään poikkeusoloissa korostui lapsiperheiden jaksaminen ja toimeentulo.

”Diakoniatyö on voimissaan, kun jotain tapahtuu. Ihmisten perustarpeet taas pysyvät vuosikymmenestä toiseen samanlaisina.”

Suurin on tarve tulla nähdyksi ja kuulluksi.

”Ihmiset tarvitsevat sitä, että heidät kohdataan ja nähdään ihmisinä ihan nimeltä. Se tarve ei häviä. Ruokakassi tai taloudellinen avustaminen on vain plussaa siihen päälle.”

