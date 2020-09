Merenpohjaa mylläävä tehokalastus vaikuttaa kalaston lisäksi koko merelliseen ekosysteemiin. Se voi myös kiihdyttää Itämeren rehevöitymistä.

Turska on Itämeren tärkeimpiä kaupallisia kalalajeja, ja sen pääasiallinen pyyntitapa on pohjatroolaus. Kuvassa turskan fileerausta Puolassa vuonna 2008.­

Pohjatroolaus heikentää meriluonnon tilaa ja vaikeuttaa Itämeren toipumista. Merenpohjaa mylläävä tehokalastus vaikuttaa haitallisesti paitsi kalakantoihin myös koko Itämeren ekosysteemiin. Ympäristöjärjestö WWF:n tuoreen raportin mukaan pohjatroolaus tuhoaa elinympäristöjä ja aiheuttaa pitkäaikaista vahinkoa.

Pohjatroolaus on kalastusmenetelmä, jossa vedetään raskasta kalaverkkoa merenpohjaa pitkin. Samalla se jättää jälkensä pohjaan ja merieliöstöön. Kalojen lisäksi pyydykseen jää muita merenpohjan eliöitä, kuten kasveja, simpukoita ja selkärangattomia. Pohjatroolaus voi myös kiihdyttää Itämeren rehevöitymistä vapauttamalla merenpohjaan varastoituneita ravinteita.

Pohjatroolaus on yleinen kalastustapa Itämerellä, jossa pohjatroolaamalla pyydetään etupäässä turskaa ja kampeloita. Eniten kalastustapaa käyttävät Tanska, Saksa, Puola ja Ruotsi. Suomen vesillä pohjatroolausta ei harjoiteta.

WWF:n raportissa analysoidaankin pohjatroolauksen ympäristövaikutuksia erityisesti eteläisellä Itämerellä, jossa teollinen kalastus on vaikuttanut etenkin turskaan. Vaikka turskakanta on vahvistunut kalastusrajoitusten ansiosta, se on edelleen kaukana huippuvuosista.

Itämeren turskakanta romahti rajun ylikalastuksen seurauksena 1990-luvulla. Kun vielä 1980-luvun puolivälissä Itämerellä saaliiksi saatiin lähes 450 000 tonnia turskaa vuosittain, nyt vuosittainen saalis on alle 20 000 tonnia.

”Itämeren turskaa on kalastettu pitkään liian voimakkaasti. Ympäristömuutokset heikentävät edelleen turskakantojen mahdollisuuksia elpyä”, sanoo WWF Suomen suojeluasiantuntija Matti Ovaska tiedotteessa.

WWF:n raportin mukaan pohjatroolaus vaikuttaa kalaston lisäksi haitallisesti Itämeren ekosysteemien tilaan kokonaisuudessaan.

”Itämerellä pitkään jatkunut intensiivinen pohjatroolaus on vaikuttanut meriluontoon lähes kaikkialla, missä sitä on harjoitettu. Nykyisiä kalastuskäytäntöjä on arvioitava uudelleen, ja pohjatroolaukselle on mietittävä vaihtoehtoja, joilla voimme turvata turskan ja monen muun lajin elinympäristöt”, Ovaska sanoo.

Luontoa vahingoittavaa pohjatroolausta käytetään raportin mukaan aktiivisesti jopa luonnonsuojelualueilla.

”Luonnon monimuotoisuuden suojelu kärsii alueilla, joilla pohjatroolataan. Kalastuspolitiikan ja ympäristöä ja luontoa suojaavan lainsäädännön yhteensovittaminen ei Itämerellä selvästikään ole onnistunut”, Ovaska toteaa.

WWF:n raportissa ehdotetaan muun muassa, että ekosysteemien toipumiseksi pohjatroolaus kielletään kaikkien Itämeren valtioiden merellisillä suojelualueilla. Lisäksi kalastusta esitetään vähennettäväksi tärkeimmissä merellisissä elinympäristöissä.

Kokonaan pohjatroolaus tulisi WWF:n mielestä kieltää 12 merimailin eli noin 22 kilometrin säteellä rantaviivasta.

Maanantaina julkaistuun Sea under pressure: Bottom trawling impacts in the Baltic -raporttiin on koostettu olemassa olevaa tutkimustietoa pohjatroolauksen ympäristövaikutuksista ja tarkasteltu niitä Itämeren näkökulmasta. Pohjatroolauksen vaikutuksia Itämeren tilaan on toistaiseksi tutkittu vähän.