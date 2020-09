Viime yönä revontulet loimusivat taivaalla, ja niistä tehtiin havaintoja eteläisessäkin Suomessa.

Maanantain vastaisena yönä revontulet loimusivat komeasti Suomen yllä. Revontulia nähtiin nyt eteläisenkin Suomen taivaalla.

Revontulia on mahdollisuus nähdä myös lähiöinä, sillä revontulia aiheuttava aurinkotuuli jatkuu nopeana vielä kahden vuorokauden ajan.

Ilmatieteen laitoksen avaruustutkija Tiera Laitisen mukaan revontulien näkemiseen on varsin hyvät mahdollisuudet Etelä-Suomessakin myöhään maanantai- ja tiistai-iltoina. Keskiviikkona aurinkotuuli alkaa hiljentyä, jolloin revontulienkin todennäköisyys etelässä pienenee.

”Paras todennäköisyys revontulien näkemiseen on aina keskiyöllä. Eli nyt kun ollaan kesäajassa, niin noin yhdeltä yöllä. Hyvällä onnella se on mahdollista heti, kun on tullut kunnolla pimeää ja siitä se todennäköisyys kasvaa keskiyötä kohden. Keskiyö ja pari kolme tuntia ennen sitä on paras aikaikkuna”, Laitinen kertoo.

Sää suosii tällä hetkellä revontulien havaintomahdollisuuksia. Maanantain vastaisena yönä revontulet näkyivät, sillä taivas oli monin paikoin selkeä. Myös ensi yönä niitä on hyvät mahdollisuudet nähdä, sillä Ilmatieteen laitoksen mukaan taivas on selkeä tai taivaalla on vain vähän pilviä eteläisessä Suomessa aina Oulun korkeudelle saakka. Pilvisintä on Lapissa.

Tiistain ja keskiviikon välinen yö näyttää etelässä jonkin verran pilvisemmältä etelässä. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun tienoilla on yhä melko selkeää.

Revontulia näkee parhaiten mahdollisimman pimeästä paikasta, jossa on mahdollisimman vähän keinovaloja. Etelä-Suomessa revontulet näkyvät useimmiten pohjoisella taivaalla, joten niitä kannattaa hakeutua etsimään paikasta, josta avautuu avoin näkymä pohjoisen suuntaan.

Syyskuun loppupuoli on tavanomainen aika revontulille. Silloin on jo pimeää, ja revontulien vuodenaikaisvaihtelussa syksy on vilkkaampaa aikaa. Tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan tiedottajan Anne Liljeströmin mukaan revontulien esiintymisessä on pieni piikki syys- ja kevätpäiväntasausten aikaan. Syyspäiväntasaus oli viime viikolla.

”Silloin niitä usein näkyy keskimääräistä useammin. Maapallo on silloin suotuisassa asennossa, kyljittäin kohti Aurinkoa”, Liljeström sanoo.