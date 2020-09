Allergisista reaktioista johtuvia lasten sairaalakäyntejä on sattunut laitosruokaa tuottavissa yhtiöissä ympäri Suomea

Erityisruokavalioiden tuottaminen on yhtiöiden mukaan haastava prosessi.

Kolme ruoka-aineallergioista kärsivää eteläsuomalaista lasta joutui Yleisradion mukaan hengenvaaraan syötyään ruokapalveluyhtiö Palmian ruokia. Tapaukset sattuivat kouluissa ja päiväkodeissa.

Ylen haastattelussa Palmian liiketoimintajohtaja Pia Julin kuvasi lasten ruokarajoitteiden määrää kertomalla, että nakkikastiketta tehdään keskuskeittiössä nykyään yli 40 eri reseptillä.

Tampereen seudun kuntiin aterioita valmistavan Pirkanmaan Voimia oy:n liiketoimintajohtaja Tarja Alatalo kertoo lukuisten eri reseptien olevan arkipäivää yhtä ruokalajia valmistettaessa.

”Nakkikastikkeessa pitää miettiä ensinnäkin, minkälainen nakki voi olla: saako olla sianlihaa tai pitääkö olla kasvisnakki. Koska nakki on valmisruokaa, siinä voi olla mausteita, jotka eivät käy kaikille ja niitä pitää karsia. Jos kastikkeeseen tulee tomaattisosetta, sekään ei käy kaikille. Ja jos laitetaan loraus ruokakermaa, maitoallergiset eivät voi sitä syödä”, kuvaa Alatalo.

Koska laitoskeittiössäkin pyritään saamaan ruokiin herkullista makua, reseptit ovat joskus pitkiä.

”Mitä monisyisempi resepti, sitä enemmän siellä on ainesosia, jotka eivät käy kaikille. Sitten pitää tehdä monta erilaista kastiketta”, toteaa Alatalo.

Mausteitakin on Alatalon mukaan käytettävä laitoskeittiöissä yhä monipuolisemmin, koska suolaan ei voi turvautua. Suolan käytössä on suositusten mukaan oltava maltillinen.

Lähtökohtaisesti kuntien ruokapalveluiden ruokalistat pyritään suunnittelemaan niin, että perusruokavalio sopii mahdollisimman monelle.

Turun ruokapalveluyhtiössä, Arkea oy:ssä, tyypillisimpiä muunnoksia ovat gluteeniton, maidoton, kananmunaton, soijaton, sianlihaton, vilja-allergiat huomioon ottava ja erilaiset kasvisruokavaliot.

”Toki sitten on joukko yksittäisten ruoka-aineiden kieltäjiä ja lisäksi meillä on joukko niin sanottuja hyvin yksilöllisiä ruokavalioita, jotka valmistetaan syystä tai toisesta aina erikseen”, sanoo palvelujohtaja Sanna Malaska.

Allergia­ruokavalioiden määrä on vähentynyt sen jälkeen, kun ruokavalion rajoittamiselle alettiin laajemmin vaatia lääketieteellistä todistusta.

Yksilöllisten ruokavalioiden määrä on kuitenkin Malaskan mukaan lisääntynyt.

”Uusina on tullut esimerkiksi fodmap-ruokavalio ärtyvän suolen oireyhtymän hoitoon. Lisäksi kasvisruokavalioiden osuus on viime vuosina lisääntynyt mukaan lukien vegaaniruokavalion. Myös aikuisten yksilölliset ruokavaliot ovat lisääntyneet”, Malaska kertoo.

Myös Alatalo sanoo allergiaruokavalioiden kokonaismäärän hieman vähentyneen.

”Edelleen on kuitenkin lapsia, joille tehdään ruoka ihan nimellä. Se on haastava prosessi.”

Erityisruokavalioiden tuottaminen myös maksaa. Malaskan mukaan elintarvike­kustannukset ovat kolminkertaiset perusruokavalioon verrattuna, ja työaikaa kuluu huomattavasti enemmän.

Alatalon mukaan ”työ on tarkistamista ja tarkistamista”.

”Silti voi joskus käydä niin, että lapselle päätyy väärä ruoka. Onneksi näin käy hyvin harvoin, mutta pahimmillaan se voi aiheuttaa sairaalareissun”, sanoo Alatalo.

Alatalo toteaa näin sattuneen joskus myös heidän tuotannossaan. ”Uskon, että valtakunnallisesti kaikilla on joskus sattunut näin. Eivät nämä asiat ole vain yhden yrityksen haaste.”

Myös Turussa on tapahtunut joitakin virheitä vuosien saatossa.

”Aikoinaan on tapahtunut tilanne, jossa pähkinäallerginen lapsi sai Runebergin tortun, joka sisälsi mantelia. Nopealla ensiavulla asia saatiin hoidettua. Nykyään ei tarjota enää Runebergin torttua, joka sisältää mantelia”, kuvaa Malaska.

Julin kertoi HS:n haastattelussa aiemmin Palmian ryhtyneen toimiin allergisten lasten turvallisuuden parantamiseksi.

”Vaaralliset tapaukset ja niiden syyt selvitettiin välittömästi. Olemme myös lisänneet henkilöstön koulutusta ja selkeyttäneet ohjeistusta sekä lisänneet henkilöstöä erityisruokavalioihin”, Julin kertoi

Erityisen allergiset lapset ovat Alatalon mukaan keittiöillä tiedossa ja järjestelmään kirjattuina.

”Tällaisten lasten ruoat tehdään aina ensin ennen kuin aloitetaan mitään muuta. Sen jälkeen tulevat muut erityisruokavaliot. Asianmukainen pakkaaminen ja merkitseminen on erityisen tärkeää.”

Yksi kriittisistä kohdista ketjussa on ruokakärryn luovuttaminen päiväkodin osastolle. Alatalon mielestä siinä käyty päivittäinen keskustelu kasvattajien ja keittiön välillä on ”tärkeä tsekkauspiste”.

Alatalo toivoo, ettei keskustelua koeta osastoilla ylimääräiseksi rasitteeksi. ”Se on hyvää yhteistyötä, jota pitää jaksaa tehdä joka päivä.”

Kouluissa hankalia tilanteita aiheuttaa esimerkiksi ruoka-astioiden kansien vaihtuminen tarjoilutilanteessa. ”Ruoat ovat oikeita, mutta päätyvät sitten väärille syöjille. Aikuisen läsnäolo on näissä tilanteissa tärkeää”, Alatalo sanoo.

Lastentautien ja allergologian erikoislääkäri Tuomas Jartti sanoo ruoka-aineallergioiden vähentyneen puhtaasti siitä syystä, että on päästy parempaan diagnostiikkaan.

”Turhat ruokavaliorajoitteet on karsittu pois. Kun erityisruokavalioista on vaadittu lääkärintodistus, se on vähentänyt turhia eliminaatioita ruokavalioissa”, sanoo Jartti.

Haaste on Jartin mukaan löytää ne todelliset vaikeat allergiat, joiden kanssa pitää olla erityisen varovainen.

”Jos oireet ovat lieviä, niistä ei niinkään tarvitse välittää, mutta jos oireet ovat vakavat, niihin on suhtauduttava tosissaan.”

Mikä tahansa ruoka-aine voi aiheuttaa vaikeita allergisia oireita. Vakavia reaktioita tulee erityisesti pähkinöistä.

Nykysuositusten mukaan lapsi voi periaatteessa syödä mitä vaan, jos oireet ovat lieviä.

”Se vahvistaa immuunijärjestelmää. Mutta jos on viitteitä vakavista oireista, se johtaa eliminaatioruokavalioon ja tarkkaan diagnostiikkaan ja seurantaan”, toteaa Jartti.