Influenssarokote on THL:n mukaan koronasyksynä erityisen tärkeä: ”Jos sairastaisi molemmat sairaudet samanaikaisesti, vakavan taudin riski on huomattavasti suurempi”

THL on jo alkanut jakaa influenssarokotteita terveydenhuollon toimijoille. Koronaviruksen rajoitustoimet hillitsevät myös influenssavirusten leviämistä.

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi tehdyt toimet voivat ehkäistä myös influenssan leviämistä tulevana syksynä ja talvena.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohynekin mukaan tulevaa influenssakautta on vaikea ennustaa, mutta se jo tiedetään, että koronaviruksen takia tehtävät varotoimet ehkäisevät myös infuenssatartuntoja.

”Eteläisellä pallonpuoliskolla on ollut nyt hirveän vähän influenssaa. Kiitos kaikkien koronarajoitustoimien”, Nohynek sanoo.

”Jos nämä koronatoimenpiteet jatkuvat yhtä raskaina, ei varmaankaan kovin vaikeaa kautta odotettavissa.”

Influenssa kiertää maapalloa niin, että Suomen kesän aikaan eteläisellä pallonpuoliskolla on talvi ja sikäläinen influenssakausi. Ihmisten mukana influenssa leviää pohjoiseen. Nohynekin mukaan Suomeen influenssa tulee yleensä Yhdysvaltojen kautta loppusyksystä tai alkuvuodesta.

Influenssavirukset leviävät koronaviruksen tapaan pisaratartuntana. Jos ihmiset eivät matkustele paljon, myöskään influenssavirukset eivät pääse liikkumaan. Vähäiset kontaktit, turvavälit ja huolellinen käsi- ja yskimishygienia torjuvat niin korona- kuin influenssaviruksia.

Influenssavirusta ehkäistään myös rokotteella. Nohynekin mukaan nyt, kun myös koronavirus yhä leviää, onkin entistä tärkeämpää, että ihmiset ottaisivat influenssarokotteen.

Ihminen voi saada samaan aikaan sekä korona- että influenssatartunnan. Hanna Nohynek sanoo, että samanaikaikset infektiot lisäävät huomattavasti vakavan taudin riskiä.

”Jos sairastaisi molemmat sairaudet samanaikaisesti, vakavan taudin riski on huomattavasti suurempi”, hän sanoo.

Nohynekin mukaan tiedetään, että yhtäaikaiset infektiot lisäävät kuolleisuutta jopa kuusinkertaiseksi. Samanaikaiset infektiot lisäävät myös hengityskoneeseen ja tehohoitoon joutumisen riskiä.

”Toinen huoli on se, että jos meillä on kaksi epidemiaa samanaikaisesti, se kuormittaa terveydenhuoltoa siinä määrin, että se on kestämätöntä”, Nohynek sanoo.

Terveydenhuollossa aloitetaan influenssarokotteiden antaminen lähiviikkoina. THL on aloittanut jo rokotteiden jaon terveydenhuollon toimijoille.

”Olemme ryhtyneet jo viime viikolla lähettämään rokotteita sairaaloiden lääkekeskuksiin ja sairaanhoitopiirien apteekkeihin. Sieltä he jakavat niitä kentälle”, Hanna Nohynek sanoo.

Suomessa on käytössä samat influenssarokotteet kuin viime kaudella, mutta rokotteiden viruskantoja on muokattu Maailman terveysjärjestö WHO:n suosituksesta. WHO valitsee vuosittain eri maista saamiensa seurantatietojen perusteella rokotteeseen ne viruskannat, jotka todennäköisimmin aiheuttavat influenssaa.

THL:n mukaan rokotteessa on kaksi A-viruskantaa ja kaksi B-viruskantaa, joista molemmat A-viruskannat ja toinen B-viruskanta on vaihdettu viime kauden rokotteisiin verrattuna. Rokote antaa edelleen suojaa myös sikainfluenssan jälkeläisvirusta vastaan.

Nohynekin mukaan tiedetään, että virukset ovat jo jonkin verran muuntautuneet siitä, mitä nyt käytössä olevaan rokotteeseen on valittu. On kuitenkin vielä mahdotonta sanoa, mikä viruksista lähtee leviämään valtaviruksena.

Suomessa annetaan pistettävää rokotetta kaikille ikäryhmille. 2–6-vuotiaille on tarjolla myös nenäsumutteena annettavaa rokotetta.

”Sanomattakin on selvää, että nyt, kun koronavirus yhä kiertää, joukkorokotustilaisuuksia ei pidä järjestää. Pitää käyttää enemmän ajanvarausvaihtoehtoja ja enemmän ilta- ja viikonloppuaikoja, että saadaan rokotteita annettua ihmisille”, Nohynek sanoo.