Maanantaina 28. syyskuuta sivulla A 22 luki virheellisesti, että Amy Coney Barrettia nuorempi korkeimman oikeuden tuomari on ollut vain vuonna 1789 nimitetty John Jay. Jay on Yhdysvaltain historian nuorin päätuomari, nuorin korkeimman oikeuden tuomari on ollut Joseph Story, joka nimitettiin 32-vuotiaana 1812.