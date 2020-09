Niko Ranta-ahon puolustus sanoi, että syynä Ranta-ahon yllätystunnustukseen olivat ahdistus ja tarve saada yhteys Sofia Belorfiin. Syyttäjä kyseenalaisti viime viikolla sekä tunnustuksen että sen motiivit.

Liivijengi Cannonballin entinen johtaja Janne Tranberg kiisti tiistaina edelleen kaikki syytteet suuressa Katiska-huumejutussa. Helsingin käräjäoikeudessa kuultiin Tranbergin sekä toisen pääsyytetyn Niko Ranta-ahon puolustusten loppulausunnot.

Syyttäjien mukaan Ranta-aho ja Tranberg johtivat Espanjasta käsin doping- ja huumausaineiden salakuljetusorganisaatiota. Ranta-aho tunnusti maaliskuussa yllättäen suurimman osan syytteistään, muttei maininnut Tranbergia, joka on koko ajan kiistänyt oman väitetyn osuutensa vyyhtiin.

Tranbergin asianajaja Jaakko Tuutti vaati oikeudessa kaikkien Tranbergin syytteiden hylkäämistä. Tuutin mukaan syytteet ovat ylimalkaisia ja epämääräisiä, eikä jutussa ole saatu näyttöä siitä, että Tranberg olisi ollut Ranta-ahon tekijäkumppani.

”Syyttäjän mielestä ei ole epäselvää, että he toimivat yhdessä. Se on erittäin epäselvää. Pidän pikemminkin näytettynä, että Ranta-aho ei ole toiminut Tranbergin kanssa -- savuavaa asetta ei ole löytynyt”, Tuutti sanoi loppupuheenvuorossaan.

Puolustuksen mukaan pitää paikkansa, että Tranberg oli vieraillut nettihuumekauppojen sivustoilla ja seurannut keskusteluja niillä. Tranberg itse sanoi salissa, että oli kysyttäessä antanut neuvontaa ja avustusta pimeän verkon markettien toiminnasta.

”En ole ylläpitänyt tai hallinnoinut yhtäkään myyntiprofiilia -- En ole siirtänyt huumemarketeista yhtään siirtoa”, Tranberg sanoi.

Syyttäjät ovat sanoneet, ettei Ranta-aho olisi voinut yksin johtaa laajaa huumeiden tuonti- ja myyntiorganisaatiota.

”Ranta-aho on epäuskottavan korostetusti halunnut ottaa vastuuta ja antaa kuvaa (itsestään) organisaation ainoana johtajana. Tällaiseen määrään maahantuontia vaaditaan tietoa siitä, että kenelle ja miten tällaisia määriä saa ylipäänsä kaupaksi”, syyttäjä Heli Vesaaja sanoi loppulausunnoissaan oikeudelle viime viikolla.

Syyttäjien mukaan Ranta-ahoon liitetyistä ihmisistä ainoastaan Tranbergilla oli tällainen levitysorganisaatio valmiina. Tuutti kiisti tämän ja sanoi, ettei Tranbergilla ole mitään erityistä tietämystä huumausainekaupasta.

Ranta-ahon puolustus perusteli tiistaina Ranta-ahon yllätystunnustusta omassa loppulausunnossaan. Syyttäjät ovat kyseenalaistaneet maaliskuisen tunnustuksen sekä motiivit sen taustalla.

Asianajaja Hannu Kaitaluoman mukaan Ranta-ahon tunnustukseen johti pitkä eristys tutkintavankeudessa sekä se, ettei tämä pystynyt olemaan yhteydessä silloiseen puolisoonsa Sofia Belorfiin, joka myös on jutussa syytteessä.

”Syyttäjän loppulausunnosta tuli kuva, että siinä vähäteltiin tunnustamista ja sen motiiveja. (Ranta-ahon) liikemiestaustaa ja sitä, että hän käy kauppaa, tuotiin monesti esiin sekä sitä, että hän sillä perusteella tekisi ratkaisuja myös tässä puoleen tai toiseen -- todellisuudessa Ranta-aho oli ollut pitkään eristyksissä ja ahdistunut vaikka halusi muille esittää, ettei asia vaikuta häneen”, Kaitaluoma sanoi oikeudessa.

Kaitaluoman mukaan Ranta-aho yritti monta kertaa tuloksetta saada lievennyksiä yhteydenpitorajoituksiinsa tutkintavankeudessa.

”Oikeudelta ei tullut vastakaikua, mikä aiheutti Ranta-ahossa epätoivoisen tilanteen. Saadakseen yhteyden Belorfiin hän teki täyskäännöksen, tunnusti syytteet ja paljasti huumekätkön poliisille -- laukaiseva tekijä oli se ahdistus, joka tuli yhteydenpidon rajoittamisesta, kun se jatkui näin pitkään.”

Kaitaluoma korosti, ettei syyttäjä missään vaiheessa tarjonnut Ranta-aholle mitään vastineeksi tunnustuksesta eikä yhteydenpitorajoituksiakaan höllennetty tunnustuksen jälkeen.

”Ranta-aholle tehtiin hyvin selväksi, ettei kyseessä ole kaupankäyntiasia. Rangaistuksesta ei neuvotella, eikä sellaiseen ole mahdollisuuksia, eikä hänelle luvata mitään. Ranta-aho ymmärsi sen. Hänen motiivinsa ei ollut kaupankäynti tai sen tapainen laskelmointi seuraamuksen suhteen”, Kaitaluoma sanoi.

Kaitaluoman mukaan oikeuden pitäisi kuitenkin ottaa rangaistusta määrätessään huomioon se, miten Ranta-aho on pyrkinyt selvittämään rikoksiaan sekä vähentämään niiden aiheuttamia haittoja. Samalla kun Ranta-aho tunnusti, hän myös johdatti poliisit maastokätköille, joista löytyi yli 60 kiloa huumeita.

Tapauksissa, joissa epäilty on tunnustamalla edistänyt rikostensa selvittämistä, rangaistusta monesti lievennetään noin kolmanneksella.

”Nämä (huume)määrät ovat niin isoja, että ilman lieventäviä perusteita (rangaistus) on se 13 vuotta, ei siitä suurempaa väittelyä ryhdytä käymään -- kun selvittäminen otetaan huomioon, katsomme, että seuraamuksen tulisi olla yhdeksän vuoden tienoilla”, Kaitaluoma sanoi.

Kaitaluoman mukaan syyttäjät ovat vaatineet rangaistuksen koventamista tekojen suunnitelmallisuuden takia sekä siksi, että ne oli tehty osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa. Nämä molemmat perusteet puolustus kiistää.

”Asiassa ei ollut poikkeuksellista suunnitelmallisuutta -- kyseessä on varsin tavanomainen organisoitu huumeiden maahantuonti, jossa vältetään kiinnijäämistä ja kilpajuoksu poliisin ja Tullin kanssa on arkipäiväistä”, Kaitaluoma sanoi.

”Kyse ei myöskään ole ollut järjestäytyneestä ryhmästä, joka yhteenliittymällä pyrkisi edistämään ja harjoittamaan huumekauppaa. Enemmänkin on kyse siitä, että Ranta-aho on pyytänyt apua ystäviltään, joilla ei ole edes rikostaustaa. Kun on tullut tehtävä eteen, (Ranta-aho) on ottanut yhteyttä ja antanut yksittäisen tehtävän ystäviensä tehtäväksi ilman että nämä edes taloudellisesti hyötyisivät, kyseessä ollut ystävänpalveluksia yksittäistapauksissa -- ryhmänä ei ole tarkoitettu saada siitä hyötyä, vaan Ranta-aho on se, jolle kaikki hyöty on tarkoitettu tulevaksi.”

Kesällä liki vuoden kestäneestä tutkintavankeudesta vapautettu Ranta-aho ei tullut itse paikalle oikeuteen. Hän oleskelee parhaillaan Espanjassa.

Tammikuun lopulla alkaneen oikeudenkäynnin on määrä päättyä torstaina. Helsingin käräjäoikeuden mukaan jutun laajuuden takia tuomio annetaan vasta ensi vuoden puolella. Syytettyjä on yhteensä kymmeniä.