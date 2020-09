Onnettomuudet

Väylä on suljettu ainakin perjantaihin 2. lokakuuta saakka. Laivaliikenne kulkee vaihtoehtoista väylää Långnäsin sataman kautta.

Ahvenanmaan saaristossa sijaitseva Apteekkarinväylä, jossa Viking Amorella sai pohjakosketuksen reilu viikko sitten, pysyy edelleen suljettuna laivaliikenteeltä. Väylävirasto tiedotti asiasta tiistaina iltapäivällä.

Matkustajalaiva Viking Amorella sai pohjakosketuksen sunnuntaina 20. syyskuuta väylän kapeikossa Föglössä. Viikonvaihteessa tehdyissä tutkimuksissa paikalta, jossa Amorella ajoi ulos väylältä, löydettiin neljä metriä pitkä ja parisen metriä paksu kivilohkare. Lohkare on osittain väylällä. Sitä ei ole ollut väylällä aiemmin.

Väylä on ollut suljettuna yli viikon siitä saakka, jolloin Amorellan onnettomuus tapahtui. Paikalla on tehty tutkimuksia.

Nyt Väylävirasto tiedotti, että Apteekkarinväylä pidetään suljettuna perjantaihin 2. lokakuuta kello 16 saakka. Väylällä jatketaan tutkimuksia, joissa selvitetään väylän turvallisuutta.

Väyläviraston mukaan maanantaina ja tiistaina tehdyissä pohjatutkimuksissa tarkentui väylän reuna-alueella olevan lohkareen sijainti. Lohkare on noin metrin väylän puolella.

Nyt tutkimuksia jatketaan sukeltajan kanssa. Väyläviraston meriväyläyksikön päällikön Simo Kerkelän mukaan sukellustutkimuksissa halutaan selvittää se, kuinka tukevasti lohkare on paikallaan.

”Meillä on se epäilys, että se [lohkare] on liikahtanut siinä yhteydessä, kun laiva on ajanut väylältä ulos. Siinä vaiheessa se on siirtynyt väylän ulkopuolelta väylän reunaan. Siksi haluamme varmistaa, että se pysyy siinä, missä se nyt on. Tukevasti paikallaan”, Kerkelä sanoo.

Hänen mukaansa lohkare halutaan poistaa väylältä. Väylä on jo siltä kohtaa melko kapea, ja osittain väylällä oleva kivilohkare kaventaa sitä entisestään.

Kerkelän mukaan jatkotutkimuksissa selvitetään myös sitä, miten lohkare voidaan poistaa. Yksi mahdollisuus on räjäyttää se pienemmäksi. Kerkelä ei osaa vielä arvioida, milloin lohkareen poistaminen tapahtuisi.

Kerkelän mukaan Apteekkarinväylä voidaan kuitenkin avata jo ennen kivilohkareen poistamista, mikäli saadaan varmistettua, että lohkare on tasaisella alustalla ja pysyy tukevasti paikallaan. Väyläviraston mukaan lohkareen eteen väylän puolelle asennetaan eteläviitta varoittamaan merenkulkijoita väylän puolelle ulottuvasta lohkareesta.

”Se kaventaa väylää tilapäisesti, mutta sen kanssa pystytään elämään niin kauan kuin saadaan lohkare sieltä pois. Se ei estä väylän avaamista”, Kerkelä sanoo.

Apteekkarinväylän sulun ajan kaikki laivaliikenne käyttää vaihtoehtoista, Långnäsin sataman kautta kulkevaa väylää. Långnäsin sataman kautta kulkeva väylä on matkaltaan noin kolme kilometriä ja matka-ajaltaan noin viisi minuuttia pidempi kuin Apteekkarinväylä.

Kapeikossa pohjakosketuksen saanut Viking Amorella on hinattu korjaustelakalle Naantaliin. Viking Line on kertonut, että korjaustöissä kuluu ainakin kaksi viikkoa.