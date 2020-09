Vangittuja epäillään taposta ja kahdesta pahoinpitelystä. Mediatietojen mukaan tapon uhri on epäiltyjen oma lapsi.

Sisä-Suomen poliisi tutkii epäiltyä henkirikosta ja kahta pahoinpitelyä Kihniössä Pirkanmaalla. Rikoksista epäiltynä on vangittuna nainen ja mies. Epäillyillä on sama sukunimi ja kyse on mediatietojen mukaan pariskunnasta.

Iltalehden mukaan pariskuntaa epäiltäisiin oman vauvansa surmaamisesta.

Poliisi on tiedottanut tutkinnasta hyvin niukalti. HS:n tavoittama tutkinnanjohtaja Jari Kinnunen ei kommentoi epäiltyjen välistä suhdetta tai vahvista tietoja uhrista.

”Kyse on perheen sisäisestä asiasta.”

Epäillyt vangittiin Pirkanmaan käräjäoikeudessa viime viikon maanantaina todennäköisin syin epäiltynä taposta ja kahdesta pahoinpitelystä.

Epäilty tappo on tapahtunut syyskuun 8.–9. päivän välillä. Yksi epäillyistä pahoinpitelyistä ajoittuu samoihin päiviin. Toinen epäilty pahoinpitely on käräjäoikeudesta saatujen tietojen perusteella tapahtunut elokuun viimeisen päivän ja syyskuun yhdeksännen välillä.

Teosta epäillyillä vuonna 1967 syntyneellä miehellä ja 1995 syntyneellä naisella on Mtv:n tietojen mukaan ainakin kaksi yhteistä lasta.

Asiaan ei Kinnusen mukaan liity ulkopuolisia henkilöitä tai tapaturman mahdollisuutta. Rikoskokonaisuudessa on kaksi uhria. Epäillystä kumpikaan ei ole uhrin asemassa pahoinpitelyissä, vaan heitä molempia epäillään kaikista kolmesta rikoksesta.

Tutkinta jatkuu Kinnusen mukaan kuulusteluilla.

Rikoksista epäilty mies toimii Karhun kansa -nimisen uskonnollisen yhteisön hallituksen puheenjohtajana. Karhun kansa julkaisi asiasta maanantaina tiedotteen.

”Asia on tullut hallitukselle ja jäsenistölle valtavana järkytyksenä ja yllätyksenä”, tiedotteessa sanotaan.

Karhun kansa on uuspakanallinen uskonnollinen yhdyskunta, joka harjoittaa suomenuskoa. Kirkon tutkimuskeskuksen ylläpitämän verkkosivuston mukaan Karhun kansalla oli vuonna 2018 yhteensä 60 jäsentä.