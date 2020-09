Oikeudenkäynnit

Hovioikeuden mukaan Lokan kielenkäyttö muita ihmisiä kohtaan ei oikeuta loukkaamaan hänen kunniaansa.

Rovaniemen hovioikeus on pitänyt voimassa toimittaja Johanna Vehkoon tuomion oululaisen kaupunginvaltuutetun Junes Lokan kunnian loukkaamisesta.

Hovioikeuden mukaan Vehkoon julkaisema kirjoitus on halventanut Lokkaa siten, että teko on ollut omiaan aiheuttamaan Lokalle vahinkoa tai kärsimystä taikka tähän kohdistuvaa halveksuntaa.

Hovioikeuden mukaan Lokan kielenkäyttö muita henkilöitä kohtaan ei sekään sinänsä oikeuta loukkaamaan Lokan kunniaa.

Vehkoo nimitti Facebook-kirjoituksissaan Lokkaa muun muassa natsiksi, natsipelleksi ja rasistiksi.

Oulun käräjäoikeus tuomitsi Vehkoon huhtikuussa 2019 sakkoihin Lokan kunnian loukkaamisesta. Vehkoo määrättiin maksamaan 15 päiväsakkoa eli hänen tuloillaan sakkoja tuli maksettavaksi 150 euroa.

Lisäksi Vehkoo velvoitettiin maksamaan Lokalle 200 euron korvaukset. Lokka oli vaatinut 1 500 euron korvauksia, mutta oikeus päätti, että Lokan oma myötävaikutus alensi kärsimyskorvausta.

Käräjäoikeuden mukaan Vehkoon käyttämät sanavalinnat eivät olleet täysin perusteettomia, mutta ne olivat siitä huolimatta halventavia. Oikeus katsoi, että Lokan poliittista toimintaa on voinut arvostella, mutta arvostelu ei ole saanut kohdistua selvästi Lokan henkilöön.

Johanna Vehkoo luonnehti käräjäoikeuden päätöstä järkyttäväksi ja sanoi, että ei käyttänyt termejä loukkaamistarkoituksessa. Hän muistutti joutuneensa vihapuheen ja nettihäirinnän kohteeksi.

”Olen nimenomaan puhunut päivityksessä itseeni kohdistuneesta häirinnästä ja käyttänyt siinä tämän henkilön ideologiaan ja poliittiseen toimintaan viittaavia ilmauksia.”

Lokka itse ihmetteli oikeudenkäynnissä Vehkoon sanoja.

”Miksi hän on käyttänyt näitä sanoja? Natsi, natsipelle... Se on yllyttämistä minua vastaan.”

Tapauksen tekee kiinnostavaksi se, että Lokalla itsellään on tapana käyttää kovaa kieltä sekä videoilla että sosiaalisessa mediassa. Hän on nimitellyt ihmisiä esimerkiksi huoriksi, häiriintyneiksi sekopäiksi ja vitun idiooteiksi sekä käskenyt heidän mennä uuniin.

Eräällä videolla hän soitti helsinkiläiselle kaupunginvaltuutetulle, nimitteli ja toivoi tälle kuolemaa.

Lokka on myös joutunut sanomistensa takia syytteeseen. Helmikuussa hän sai tuomion kahdesta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Asian käsittely jatkuu hovioikeudessa.

Käsittelyä Oulun käräjäoikeudessa odottavat syytteet kunnianloukkauksista ja yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä.

Lokalla on myös aiempia tuomiota.

Vehkoo on palkittu toimittaja, joka kirjoittaa Yleisradion sivuilla Valheenpaljastaja-juttusarjaa. Siinä hän on käynyt läpi viha- ja valemedioiden juttuja ja osoittanut niistä virheitä. Lokka on arvostellut Vehkoon työtä monesti ja nimitellyt hänen juttujaan valheiksi.

Uutinen päivittyy.