Vuosaareen palkkamurhan uudessa oikeudenkäynnissä kuullaan keskiviikkona murhasta syytteeseen joutuneita Keijo Vilhusta ja Jari Aarniota.

Entinen jengipomo Keijo Vilhunen kertoi keskiviikkona oikeudessa versionsa siitä, kuinka Vuosaaren palkkamurhaa edeltävät tapahtumat hänen mukaansa etenivät. Vilhusta syytetään nyt osallisuudesta 17 vuotta vanhan murhan järjestelyihin.

Huumepoliisin entistä päällikköä Jari Aarniota syytetään samassa oikeudenkäynnissä siitä, että hän olisi tiennyt suunnitelmasta ja jättänyt sen estämättä. Vilhusen mukaan Aarnio oli tietoinen murha-aikeista, koska hän itse kertoi niistä Aarniolle. Vilhusen mukaan hänen tarkoituksenaan oli estää murha.

Vilhunen sanoo, että hän kuuli ensiksi murha-aikeista myöhemmin murhasta tuomitulta Janne Raniselta. Raninen oli ensin puhunut Vilhusen mukaan murhan uhrista Volkan Ünsalista ja tämän kattohuoneistosta Turkissa positiiviseen sävyyn. Sitten tilanne Vilhusen mukaan muuttui ja Raninen halusi tappaa Ünsalin.

Tarkempi versio aikeista tuli Vilhusen mukaan hänen tietoonsa kuitenkin Raimo Anderssonilta. Vilhusen mukaan Andersson oli sopinut avustavansa ruotsalaisia mutta menikin ottamaan tehtävän itselleen.

Vilhunen sanoo kertoneensa Anderssonille, että hänen mielestään murhaan osallistuminen oli huono ajatus.

”Mä sanoin, että se sotkee vaan. Että ei tässä mitään ruotsalaisten asioita aleta hoitamaan. Ja se hoki vaan, että puol millii, puol millii. Ja mä sanoin, että 500 000 kruunua, että eihän se oo kun 50 000 euroa.”

Vilhusen sanoi oikeudessa, että hän kertoi asiasta Aarniolle.

”Mä kerroin Aarniolle. Mä sanoin, että Andersson ei tule muuttamaan mielipidettään tästä. Että hän on luvannut sen ruotsalaisille”, Vilhunen sanoi.

Vilhunen kertoi, että hän kuuli Anderssonilta asiasta jo siinä vaiheessa, kun tämän piti vasta avustaa ruotsalaisia. Tuolloin Andersson oli maininnut ”Päkän” kämpän, jonka sijainnin Aarnio oli Vilhusen mukaan tiennyt ennestään.

Eräs poliisi on todistajana kertonut, että nimenomaan Aarnio olisi lähettänyt hänet henkirikosjutun takia tarkkailutehtävälle tuolle talolle.

Vilhunen sanoo, että hän yritti viivyttää murhan toteuttamista, jotta Aarnio pysyisi kärryillä tapahtumista. Lisäksi hän kertoo, että soitti Aarniolle heti sen jälkeen, kun kuuli murhan toteuttamisesta Ravintola Sikarihuoneella.

Vilhunen puhui myös reaktiostaan, joka ei ollut ilahtunut.

Vilhunen kertoo, että soitti Aarniolle lähtiessään ulos ravintolasta. Hän kertoo olleensa tuohtunut siitä, että murha tapahtui.

”Miten tää on mahdollista? Mä kysyin niin kuin kaks kertaa. Tuli varmaan käytettyä vähän kovempaa ääntä siinä”, hän kertoi soitosta Aarniolle.

Vilhunen ja Aarnio ovat jo jutun tutkinnan aikana kiistäneet syyllistyneensä rikokseen. Kaksikon esitutkintakertomukset ovat kuitenkin siinä määrin ristiriidassa, että ne eivät voi olla molemmat totta.

Vilhunen on kertonut, että hän toimi jutussa Aarnion tietolähteenä. Vilhusen mukaan hänen tarkoituksenaan oli estää murha.

Aarnio puolestaan on sanonut, että poliisilla on ollut korkeintaan huhun tasoista tietoa murhasta. Hän on kiistänyt, että olisi tiennyt yksityiskohtia tekoajasta, paikasta tai tekijöistä. Omassa kuulemisessaan Vilhunen sanoi, että puhui murhasta sittemmin tuomituista Janne Ranisesta, Jani Leinosesta ja Raimo Anderssonista Aarniolle jo ennen tekoa.

Leinosen version mukaan Vilhunen olisi järjestänyt hänet Raimo Anderssonin kaveriksi murhaan, mikä taas Vilhusen mukaan ei pidä paikkaansa.

Aarnion puolustus on vedonnut myös siihen, että Aarniota syytetään murhasta niin sanotun epävarsinaisen laiminlyöntirikoksen perusteella.

Epävarsinaisessa laiminlyönnissä on käytännössä kyse siitä, että ihmiselle voi syntyä vastuuasemansa vuoksi velvollisuus estää ennalta rikos tai tapaturma. Jos hän ei tee näin, hän voi olla osallinen rikokseen.

Aarnion puolustuksen mukaan Aarniota ei pitäisi voida edes syyttää teosta, koska ennen vuotta 2004 epävarsinaista laiminlyöntirikosta ei ollut kirjattu tarkkarajaisesti lakiin. Jo ennen vuotta 2004 ihmisiä on tuomittu epävarsinaisten laiminlyöntien perusteella, mutta ennen tätä syytettä ei ole sovellettu murhajutussa.

Syyttäjien mukaan Aarnion olisi ennakkotietojensa perusteella pitänyt poliisina toimia ja estää murha. Aarnion puolustuksen mukaan tällaista velvollisuutta ei olisi syntynyt edes tilanteessa, jossa tietoa olisi ollut.

Oikeudenkäynnissä on tarkoitus kuulla myöhemmin muun muassa ruotsalaispoliisia, jonka mukaan Aarnio olisi kertonut hänelle yhden murhaajan nimen jo ennen tekoa. Kuultavana on myös poliisi, jonka mukaan Aarnio olisi määrännyt hänet tarkkailutehtävälle henkirikosjutun takia jo ennen palkkamurhaa.

Kaksi murhasta tuomittua on puolestaan kertonut Vilhusen roolista murhan järjestelyissä, minkä lisäksi myös eräät muut entiset alamaailman miehet ovat kertoneet havaintojaan ja arvioitaan Vilhusen mahdollisista tiedoista.

Vilhusen puolustus on kuitenkin vedonnut siihen, että ilmiannot ovat perättömiä ja kyse on alamaailman kosto-operaatiosta Vilhusen tietolähdetoiminnasta.

Jari Aarnio on aiemmin saanut 13 vuotta vankeutta muun muassa törkeistä huume- ja virkarikoksista. Keijo Vilhunen tuomittiin samassa oikeudenkäynnissä 10 vuoden vankeuteen Aarnion rikoskumppanina muun muassa törkeistä huumerikoksista.