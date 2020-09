Pelastusopistossa Kuopiossa kuohuu: rehtoria vastaan on nostettu syyte muun muassa työturvallisuusrikoksesta, rehtori ja kaksi johtajaa jättäytyi pois töistä

”Pelastusopistolla on ollut sisäisiä haasteita”, sanoo pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka sisäministeriöstä, jonka ohjauksessa Pelastusopisto toimii.

Kuopiossa toimivassa Pelastusopistossa sisäiset ongelmat ovat kärjistyneet pahoin.

Tällä viikolla syyttäjä on nostanut syytteen Pelastusopiston rehtoria Mervi Parviaista vastaan. Häntä syytetään työsyrjinnästä, työturvallisuusrikoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Rehtori on poliisin esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin.

Asiasta uutisoi Savon Sanomat.

Parviainen ilmoitti perjantaina jäävänsä sairauslomalle työuupumuksen vuoksi. Perjantaina myös kaksi muuta Pelastusopiston johtajaa jättäytyi pois töistä.

Parviaista vastaan saatetaan nostaa toinenkin syyte. Erikoissyyttäjä Heikki Ylisirniö vahvisti HS:lle, että samaan kokonaisuuteen liittyy myös toinen samantapainen rikosepäily. Asia on vielä poliisin tutkinnassa.

Kyse on Pelastusopistossa tapahtuneista kahteen työntekijään kohdistuneista teoista, jotka tapahtuivat loppuvuodesta 2018. Ylisirniön mukaan kyse on osittain on samoista tapahtumista.

Pelastusopisto on valtion oppilaitos, joka kouluttaa hätäkeskustoiminnan ja pelastusalan ammattilaisia koko Suomeen. Se toimii sisäministeriön ohjauksessa. Pelastusopiston lisäksi pelastajia ja paloesimiehiä koulutetaan vain Helsingin pelastuslaitoksen Pelastuskoulussa pääkaupungin tarpeisiin.

Sisäministeriön pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka kertoo HS:lle, että Pelastusopiston kolme johtajaa on tällä hetkellä virkavapaalla. Kohvakka on kuitenkin vaitonainen opiston ongelmista.

”Pelastusopistolla on ollut sisäisiä haasteita. Me täällä ministeriön päässä pidämme erittäin tärkeänä, että työyhteisössä esille tulleet epäkohdat selvitetään ja sitä työtä tässä nyt parhaillaan tehdään”, Kohvakka sanoo.

”Tilanteen luonne on sen kaltainen, että valitettavasti en voi ottaa kantaa siihen, mistä siellä kaiken kaikkiaan on kyse. Työyhteisössä on siellä haasteita ja näitä siellä nyt selvitellään. Valitettavasti sen yksityiskohtaisempiin tietoihin en voi mennä.”

Kuopion Pelastusopistolla koulutetaan palo- ja pelastusalan sekä hätäkeskustoiminnan ammattilaisia. Kuvassa Pelastusopiston harjoitusalueella simuloidaan kodinkonepaloa.­

Sisäiset ongelmat ovat jatkuneet jo pidemmän aikaa. Kohvakan mukaan sisäministeriö on ollut niistä tietoinen. Ongelmien vuoksi sisäministeriö on teettänyt tilanteesta selvityksen, jonka tuloksia käsiteltiin syyskuussa.

Kolmen johtajan vetäytyminen sivuun yhtäaikaa oli yllätys myös pelastusylijohtajalle. Sisäministeriö on nyt nimittänyt rehtorin sijaiseksi varautumisjohtaja Jussi Korhosen sisäministeriöstä.

”Ohjaavan ministeriön näkökulma on ollut tässä koko ajan se, että koetetaan säilyttää työrauha Pelastusopistossa sillä tavalla, että opiskelu ja opetus voivat jatkua normaalisti”, Kohvakka sanoo.

Hänen käsityksen mukaan sisäiset ongelmat eivät ole vaikuttaneet Pelastusopiston koulutukseen.

Pelastusopiston työsuojeluvaltuutettu, opettaja Kimmo Laurila kertoo, että myös opettajakunnalle ongelmien kärjistyminen ja johtajakolmikon poisjäänti tuli yllätyksenä. Se on aiheuttanut opettajakunnassa ihmetystä ja hämmennystä.

Laurilan mukaan Pelastusopiston työhyvinvointi- ja työtyytyväisyyskyselyissä on jo vuosien ajan tullut esiin tyytymättömyyttä. Viime keväänä työsuojelu teki asiasta ilmoituksen sisäministeriölle. Tämä johti sisäministeriön teettämään selvitykseen, jonka tuloksia Pelastusopistolla käytiin läpi parisen viikkoa sitten.

”Ilmapiiri opettajien puolella ei ole tulehtunut. Kyllä se on heijastunut, että jotain siellä on. Hallinnon työntekijät ovat olleet huolissaan ilmapiiristä”, Laurila sanoo.

Myös opiskelijat ovat yllättyneitä uutisista. Pelastusalan päällystötutkintoa opiskeleva Ilari Nokkasen mukaan opiston sisäiset ristiriidat eivät ole ilmenneet opiskelijoille millään tapaa. Nokkanen toimii Pelastusopiston oppilasyhdistyksen hallituksen puheenjohtajana.

”Arki on rullannut samalla tapaa ennen tuota uutista ja uutisen jälkeenkin. Sillä ei ole ollut vaikutusta tänne ruohonjuuritasolle”, hän sanoo.