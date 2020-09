Tuomitut olivat Kuopion yliopistollisen sairaalan erikoistuvia lääkäreitä.

Itä-Suomen hovioikeus on tuominnut kaksi lääkäriä vammantuottamuksesta, sillä he antoivat alle puolivuotiaalle vauvalle kymmenkertaisen määrän syöpälääkettä vuonna 2015. Oikeuden mukaan lääke on aiheuttanut poikkeuksellista haittaa lapsen elämänlaadulle ja tämä kärsii yhä kivuliaista kohtauksista.

Tuomitut toimivat tapahtumien aikaan Kuopion yliopistollisessa sairaalassa erikoistuvina lääkäreinä. Toisen lääkärin tehtävänä oli laskea vauvalle annettava lääkemäärä ja toisen piti tarkistaa lääkemääräys.

Vauvalle määrättiin solunsalpaajalääkettä 10 milligrammaa painokiloa kohden, kun oikea annostus oli yksi milligramma per kilo. Lääkemääräyksen tarkistanut lääkäri ei huomannut virhettä, ja vauva sai lääkettä 70 milligrammaa seitsemän sijaan.

Molemmat kiistivät syyllistyneensä asiassa rikokseen. Heidän mukaan kyse oli inhimillisestä virheestä.

Lääkemääräyksen tehnyt lääkäri sanoi määränneensä solunsalpaajalääkettä vain muutaman kerran aiemmin. Lääkärit vetosivat muun muassa siihen, ettei sairaalassa ollut tekoaikaan käytäntönä, että erikoislääkäri tarkistaa erikoistuvan lääkärin lääkemääräyksen.

Lääkärit katsoivat, että sairaalassa noudatettu puutteellinen toimintatapa vaikutti virheen tapahtumiseen. Solunsalpaajalääkkeen määräämisessä käytettävä kaavake on sittemmin muutettu selkeämmäksi, toisen lääkärin vastauksessa sanotaan.

Lääkärit tuomittiin hovissa vammantuottamuksesta ja tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta 50 päiväsakkoon, josta maksettavaa tuli toiselle 2 400 euroa ja toiselle 1 950. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri määrättiin maksamaan lapselle noin 375 000 euron korvaukset kivusta, särystä ja pysyvästä haitasta.

Myös käräjäoikeus tuomitsi aiemmin lääkärit sakkoihin, mutta toisin kuin hovi, käräjäoikeus piti vammantuottamusta törkeänä. Käräjillä lääkäreiden päiväsakkojen määrä oli 80 ja sairaanhoitopiirille määrätyt korvaukset olivat 350 000 euroa.