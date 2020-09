Jari Aarnion ja Keijo Vilhusen kertomukset 17 vuoden takaisista murhasta olivat oikeudessa huomattavassa ristiriidassa. Aarnion versio poikkeaa lisäksi useiden todistajien esitutkintaan kertomista seikoista.

Huumepoliisin entistä päällikköä Jari Arniota syytetään 17 vuoden takaisesta murhasta. Aiemmin Aarnio on tuomittu 13 vuoden vankeuteen muun muassa törkeistä huume- ja virkarikoksista.­

Helsingin huumepoliisin entinen päällikkö Jari Aarnio sanoi keskiviikkona oikeudessa, että hänen tietojensa perusteella huumepoliisi ei saanut tietoja Vuosaaren palkkamurhasuunnitelmasta Keijo Vilhuselta ennen tekoa. Sen sijaan Vilhuselta tuli hänen mukaansa tietoja henkilöiden liikkeistä ja syynä tähän oli huumekauppa.

”Siinä oli koko ajan tosi isoa huumekauppaa tekeillä. Ja siitä pyrittiin koko ajan saamaan tietoa Vilhuselta ja muilta henkilöiltä.”

Kolme suomalaisrikollista kuristi Volkan Ünsalin kuoliaaksi Vuosaaressa vuonna 2003. Alamaailman palkkamurhan tilaaja oli puolestaan ruotsalainen.

Aarnio on syytteessä Ünsalin murhasta sillä perusteella, että hän olisi tiennyt poliisina teosta jo ennen murhaa. Entistä jengipomoa Keijo Vilhusta puolestaan syytetään osallistumisesta murhan järjestelyihin. Vilhusen oman version perusteella hän oli Aarnion tietolähde ja yritti estää murhaa kertomalla tietoja Aarniolle.

Sekä Aarnio että Vilhunen kiistävät syyllistyneensä rikokseen, mutta heidän versionsa tapahtumista eroavat huomattavasti.

Syyttäjän käsityksen mukaan murhasta tuomittu suomalaisrikollisten kolmikko oli poliisin seurannassa juuri palkkamurhaan liittyvän juonen takia. Asiakirjoihin tehdyt merkinnät huumerikosepäilyistä olivat syyttäjän käsityksen mukaan pelkkää silmänlumetta seurannan varsinaiselle syylle. Syyttäjä on sitä mieltä, että Aarnion olisi pitänyt tietojensa perusteella estää murha.

Esimerkiksi ruotsalaistaustainen poliisi Ali Lindholm ja tarkkailutehtävälle joutunut Jyrki Nieminen Helsingin poliisista ovat kertoneet esitutkinnassa seikkoja, joiden perusteella Aarniolla olisi ollut vähintään joitain tietoja murhasuunnitelmasta ja tekijöistä jo ennen tekoa.

Aarnion mukaan murhan tekijät kuitenkin päätyivät poliisin seurantaan nimenomaan huumerikosasioiden takia. Hänen mukaansa tutkinnanjohtajat pitivät tämän tyyppisissä asioissa lankoja hyppysissään, minkä perusteella hän myös vetosi osin heikkoihin muistikuviin asioista. Aarnio itse oli rikosylikomisariona koko yksikön päällikkö.

Aarnio ei esimerkiksi muistanut, että olisi tuolloin ollut yhteydessä Ali Lindholmiin. Lindholm on kertonut, että hän olisi saanut ainakin murhasta sittemmin tuomitun Janne Ranisen nimen Aarniolta jo ennen tekoa.

Aarnio otti oikeudessa pitkässä puheenvuorossaan kantaa myös siihen, olisiko hänen poliisina pitänyt varoittaa Ünsalia tähän kohdistuneesta henkirikoksesta. Aarnio ei oman näkemyksensä mukaan ole jättänyt mitään poliisin toimivallassa olevaa asiaa tekemättä.

”Se olis aivan hirveetä jos olisin ottanut yhteyttä ja tää ois tapahtunut.”

Aarnion mukaan on edesvastuutonta poliisitoimintaa lähteä soittelemaan huhujen perusteella tällaisia puheluita.

”Ketään näistä ihmisistä ei ole epäilty kuin huumerikoksista. Ei ollut kompetenssia soittaa. Ainut kenellä olisi ollut, on tutkinnanjohtaja [Petri] Rainiala.”

Aarnio korosti kuulemisessaan myös sitä, että hänen mielestään tällainen puhelu on poliisin virallinen virkatoimi, jonka pitää perustua lakiin. Aarnion alainen Petri Rainiala on merkitty tutkinnanjohtajaksi huumejuttuun, jonka perusteella poliisi seurasi murhatuomion alkujaan saaneita suomalaisrikollisia.

Aarnion mukaan olisi ollut todella riskialtista toimintaa poliisin taholta ottaa pelkän huhupuheen perusteella yhteyttä jengitaustaiseen ihmiseen ja varoittaa häneen kohdistuvasta uhasta.

Helsingin poliisin tarkkailuryhmässä työskennellyt Jyrki Nieminen on kertonut, että Aarnio lähetti hänet tarkkailutehtävälle jo ennen tekoa ja tässä yhteydessä Aarnio olisi antanut hänelle kahden murhasta sittemmin tuomitun nimet.

”Siellä ei tietääkseni ole ketään muuta ole ollut koskaan huumepoliisista postaamassa. Ei ole mitään muistikuvaa keskustelusta Niemisen kanssa, mutta se, miksi olen tällaiseen keskusteluun voinut joutua on se, että mä olen tuntenut tämän kohdepaikan”, Aarnio kuvaili.

Aarnio siis kuitenkin kiistää, että hänen väitetty toimeksiantonsa olisi millään tavalla voinut liittyä henkirikosasiaan. Hänen arvionsa mukaan asian on täytynyt koskea huumerikosjuttua.

Aarnion kuulemisessa kuultiin myös Aarnion versio siitä, mitä tietoja hänellä oli murhapaikasta.

Ünsal murhattiin Saara-nimellä tunnetun naisen asunnossa Vuosaaressa. Saara oli vuokrannut asuntonsa Vilhuselle, jolta se siirtyi murhasta sittemmin tuomitulle Jani Leinoselle.

Saara on kertonut aiemmin poliisille ja Helsingin Sanomille, että hän olisi antanut Aarniolle avaimet asuntoonsa. Hän on sittemmin pyörtänyt puheensa.

Aarnio kiisti oikeudessa, että hänellä olisi missään vaiheessa ollut avaimet Vuosaaren asuntoon. Hän myönsi kuitenkin käyneensä asunnossa.

Aarnio kertoi myös antaneensa asunnosta yksityiskohtaisia tietoja murhatutkintaa suorittaneille poliiseille.

”Totta kai olen näille ihmisille voinut kertoa missä kerroksessa asunto on, miltä se näyttää sisältä, mihin suuntaan on ikkunat”, Aarnio sanoi oikeudessa.

Syyttäjä Mikko Männikkö penäsi Aarniolta syytä sille, miksi poliisit ovat tienneet hänellä olleen tietoja asunnosta. Selvää vastausta asiaan ei saatu. Aarnion mukaan oli täysin loogista että hän on antanut tietonsa poliisille.

Oikeus on jo aiemmin katsonut, että Aarniolla ja Saaralla on ollut suhde. Aarnio itse on kuitenkin toistuvasti kiistänyt suhteen.

Aarnion kertomus vaikuttaa nyt myös menevän jossain määrin ristiin todistaja Kari Tolvasen esitutkintakertomuksen kanssa. Tolvanen johti aiemmin Helsingin poliisin väkivaltarikosyksikköä ja nykyisin hän kokoomuksen on kansanedustaja.

Tolvanen on aiemmin kertonut tapaamisesta, jossa paikalla oli koko Aarnio-jutun käynnistymiseen vaikuttanut Saara, Aarnio ja Tolvanen.

Tolvanen on aiemmin sanonut, että hän on tavannut Saaran ainoastaan kerran ja kyse oli Saaraan liittyvästä turvallisuusuhasta. Aarnio kuitenkin kertoi kuulemisessaan, että tapaus olisi liittynyt Saaran asuntoon, jossa murha tapahtui.

Aarnion mukaan tapaaminen järjestettiin, koska Saara oli ollut yhteydessä Leinoseen ja halusi palata asunnolleen. Tarkoituksena oli kuitenkin pitää Saara pois asunnosta, jotta tutkinta ei vaarantuisi.

”Tolvanen päätti mitä tällaisen henkilön kanssa tehdään. Yhtään virheliikettä ei ole syytä tehdä”, Aarnio sanoi.

Syyttäjä kummeksui kysymyksessään, eikö tällaista asiaa voisi sopia myös puhelimitse. Aarnion mukaan tapaaminen haluttiin hoitaa henkilökohtaisesti, jotta Saara saataisiin vakuutettua.