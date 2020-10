Mediassa on viime päivinä uutisoitu alle 30-vuotiaiden kasvaneesta osuudesta koronavirustartunnoissa. Elo–syyskuussa tartuntatapauksissa suurimman ryhmän muodostivat 20–29-vuotiaat, joilla todettiin noin puolet tartunnoista.

Terveysviranomaiset ovat vedonneet, että nuoret ja opiskelijat pysyisivät baarien sijaan kotonaan.

Hallitus ilmoitti keskiviikkona rajaavansa ravintoloiden aukioloaikoja. HS:n haastattelemien ravintolayrittäjien mukaan rajoitukset eivät kuitenkaan toimi, sillä nuoret eivät lopeta juhlimista, vaan siirtyvät kotibileisiin, joissa viruksen leviämistä on vaikeampi jäljittää.

Nuorisotutkimuksen dosentti Sofia Laineen mielestä nuoret ovat nyt oudossa ja haasteellisessa tilanteessa. Yhtäkkiä heidän pitäisi pioneereina osata elää uudella koronaturvallisella tavalla elämänvaihetta, johon perinteisesti kuuluu paljon yhdessäoloa ja hauskanpitoa.

Laineen mukaan jo keväällä julkaistiin kyselytuloksia, joissa näkyi, että nuoret kärsivät yksinäisyydestä muita ikäryhmiä enemmän. Hän sanoo, että toiset opiskelijat, vertaiset, ovat tärkeä osa aikuisuutta kohti kasvamista, ja arjessa tulisi olla myös kohtaamisia.

”Opiskeluun pitäisi sisältyä myös vertaisryhmään tutustumista ja heidän kanssaan ajan viettämistä. Identiteetin etsintää yhdessä vertaisten kanssa. Nyt kohtaamisia ei juurikaan ole. Se lisää painetta, haurautta, yksinäisyyden tunnetta ja epävarmuutta”, Laine sanoo.

Laine huomauttaa, että kaikkia nuoria ja nuoria aikuisia ei voi niputtaa yhteen. Kaikki eivät järjestä mökkibileitä eivätkä juhli suurissa porukoissa aamuyölle. Osa nuorista on tunnollisia ja jo valmiiksi stressaantuneita kuormittavista opinnoista. Korona-aika vain lisää kuormitusta.

Laine toivoo armollisuutta ja myötäelämistä kaikkia, myös nuoria kohtaan. Hänen mukaansa poikkeusaikanakin pitäisi pystyä vahvistamaan nuorten uskoa tulevaan ja vuorovaikutusta aikuisten ja ikätovereiden kanssa.

”Ja mahdollistamaan sen, että nuoret kokevat elämässä iloa, huolettomuutta ja hauskaa olemista ja tekemistä kavereiden kanssa”, Laine sanoo.

”Eri ikäiset tarvitsevat erilaisia ratkaisuja tähän uuteen normaaliin, jota yritämme kaikki oppia elämään koronapandemian maratonilla. Nuoria pitää kuulla ja ottaa mukaan suunnittelemaan uusia ratkaisuja. Heillä itsellään on varmasti paljon sanottavaa siitä, mikä olisi heille toimivaa.”

HS kysyi kahdelta tänä syksynä korkeakouluopintonsa aloittaneelta, mitä he ajattelevat epätavallisesta syksystään.

20-vuotias Iines Joronen muutti kaksi kuukautta sitten yliopisto-opintojen perässä Helsinkiin Parikkalasta. Hän aloitti opinnot Helsingin yliopiston yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelmassa.

Iines Joronen aloitti opinnot yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelmassa Helsingin yliopistossa tänä syksynä.­

Joronen kertoo odottaneensa opintojen alkua niin hartaasti, että fuksisyksy on ollut kauttaaltaan positiivinen poikkeusoloista huolimatta. Rajoitukset ovat näkyneet opiskelijatapahtumissa, joita on joko peruttu tai järjestetty ulkona sisätilojen sijaan.

”Se on ehkä vähän latistanut tunnelmaa. Tuntuu siltä, ettei ole ehkä elänyt sitä fuksisyksyä, mistä paljon puhutaan. Illat ovat loppuneet lyhyeen eikä ole ollut niin paljoa bileitä”, Joronen sanoo.

”Mutta ehkä sitä ei osaa loppujen lopuksi murehtia asioita, joista ei tiedä jäävänsä paitsi.”

Metropoliassa tieto- ja viestintätekniikan insinööriopinnot tänä syksynä aloittanut Pauliina Tuominen, 22, jakaa Jorosen näkemykset. Korkeakouluun tullessaan hän on kuullut, millaisia syksyn tapahtumat ovat voineet olla.

”Tulee sellainen fiilis, että mistä nyt olen jäänyt paitsi”, Tuominen sanoo.

Pauliina Tuominen aloitti tieto- ja viestintätekniikan insinööriopinnot tänä syksynä Metropoliassa.­

Metropoliassa on pyritty tarjoamaan ensimmäisen vuoden opiskelijoille mahdollisimman paljon lähiopetusta. Myös Tuominen on ollut suurimmaksi osaksi lähiopetuksessa, mutta etäpäiviä on ollut noin kerran viikossa.

”Meillä on saatettu siirtää tunnit lyhyelläkin varoitusajalla verkkoon”, Tuominen kertoo.

Jorosen ja Tuomisen mukaan opiskelijatapahtumissa on ollut tarjolla käsidesiä ja järjestäjät ovat tiedottaneet muun muassa turvavälien tärkeydestä. Molemmat kuitenkin myöntävät, että juhlien tiimellyksessä turvavälit ovat unohtuneet. He kuitenkin uskovat, että nuoret osaavat pysyä poissa tapahtumista, jos heillä on oireita.

Nuoria ja opiskelijoita koskenut uutisointi on aiheuttanut Iines Joroselle kaksijakoisen tunnelman. Toisaalta tilastot näyttävät selkeästi, että tartuntamäärät ovat kasvaneet nuorten aikuisten keskuudessa, joten heillä itsellään on peiliin katsomisen paikka. Hänen mukaansa ei kuitenkaan voida tehdä yleistyksiä, että kaikki nuoret jättäisivät noudattamatta suosituksia.

”On ikävää, jos ollaan välinpitämättömiä, mutta minulta löytyy ymmärrystä siihen, että fuksisyksynä halutaan tutustua ihmisiin. Kun tapahtumia on muutenkin vähemmän, niistä halutaan ottaa kaikki ilo irti. Ehkä se pitäisi tehdä jollain muulla tapaa kuin käymällä baareissa.”

Viranomaisten viesti on välillä tuntunut hieman vähättelevältä.

”Ajatellaanko, että meillä ei ole mitään itsekontrollia bilettämisen suhteen tai että meillä ei ole normaalia järkeä päässä. Mutta henkilökohtaisesti en ole loukkaantunut, koska johonkin se viesti perustuu. Meidän osuuttamme ei voi täysin pestä pois”, Joronen sanoo.

Joronen myös näkee, että nuorten osallisuuden korostaminen voi lisätä opiskelijoiden valppautta epidemian taltuttamisessa.

”Väitän, että olemme olleet tietoisia aikaisemminkin, mutta kyllähän uutiset joukkoaltistumisista herättelevät.”

Myös Pauliina Tuominen on kokenut uutisten kautta tulleen viestin negatiivisesti.

”Se tapa, miten asiat esitetään, on ollut yllättävän syyllistävä. Että tämä on nuorten ja opiskelijoiden vika, kun he eivät osaa pitää turvavälejä ja rellestävät yömyöhään baareissa. On kuitenkin paljon nuoria, jotka kunnioittavat suosituksia”, Tuominen sanoo.

”Asiaa ei tarvitsisi ilmaista niin, että tilanne on täysin meidän vika.”

Vaikka opintojen alkua ovat varjostaneet epänormaalit olot, Joronen kokee onnistuneensa uusien ihmissuhteiden solmimisessa. Hän jakaa kiitosta tuutoreilleen, jotka ovat pitäneet huolta, että uudet opiskelijat ovat ryhmäytyneet. Etäopiskelussa kuitenkin piilee omat vaaransa.

”Helposti voi käydä niin, että jämähtää vain kotiin, jos ihmissuhteiden luominen on vain koulujuttujen varassa”, Joronen toteaa.

Tuominen puolestaan on alun perin helsinkiläinen, joten hänellä ei ole tarvetta sopeutua opiskelukaupunkiinsa. Silti hän alleviivaa uusien ihmissuhteiden merkitystä ja toteaa, että niiden luominen on vaikeaa ilman tapahtumia.

”Koulussa olemme opiskelemassa, emme ole tulleet tunneille keskustelemaan toistemme taustoista. Olemme kokeneet, että tapahtumat ovat ainoa tilaisuus, jossa voimme tutustua toisiimme ihmisinä. Kun tapahtumia perutaan, tutustuminen on aika pintapuolista”, Tuominen sanoo.

Tulevat baarien aukiolorajoitukset eivät Jorosen ja Tuomisen mukaan tule liiemmin muuttamaan heidän tai opiskelijatovereidensa arkea, kun tapahtumien puuttuessa ei ole syytä lähteä baareihin.

”Mutta ymmärrän sen, että jos vaikka pienen porukan illanistujaisissa mietitään, halutaanko tästä vielä johonkin baariin, niin todennäköisesti sinne ei mennä, jos ovet suljetaan aikaisemmin”, Joronen sanoo.

”Ymmärrän rajoituksia ja olen niiden kanssa ihan fine.”