Lukiolaisten mahdollisuudet kokeilla yliopisto-opintoja jo lukion aikana kasvavat. Monessa lukiossa on jo mahdollista suorittaa eri tiedekuntien peruskursseja ja kurkistaa samalla akateemisiin opintoihin.

Pitkällä on esimerkiksi Itä-Suomen yliopisto, jolla on kymmeniä yhteistyölukioita ympäri Suomen ja määrä kasvaa koko ajan.

”Opiskelijoita on ilmoittautunut tänä syksynä jo kymmeniä, mikä on selkeästi enemmän kuin viime vuonna. Lukiolaiset ovat yhä kiinnostuneempia yliopisto-opinnoista”, kertoo suunnittelija Tiina Juurela.

Viime vuonna voimaan tullut uusi lukiolaki velvoitti lukiot yhteistyöhön korkeakoulujen kanssa. Myös korkeakoulujen tavoitteena on lisätä yhteistyötä toisen asteen koulutuksen järjestäjien kanssa korkeakouluopintoihin siirtymisen nopeuttamiseksi.

Itä-Suomen yliopistossa lukiolaiset ovat voineet suorittaa kursseja maksutta vuodesta 2017. Suosituimpia lukiolaisten valitsemia kursseja ovat olleet niin kutsuttujen hakupainealojen johdantokurssit.

Tällaisia ovat esimerkiksi oikeustieteen perusteet, markkinoinnin perusteet kauppatieteessä ja psykologian peruskurssit. Terveystieteiden tiedekuntaan hakemista kaavailevien suosiossa ovat olleet esimerkiksi terveystieteen peruskurssit tai ihmisen biologia.

”Avoimen yliopiston kurssit tarjoavat mahdollisuuden katsoa, millaisia yliopisto-opinnot ovat. Lukiolaisella on aika kovat paineet, kun hän miettii jatko-opintomahdollisuuksiaan”, sanoo Juurela.

Helsingin yliopistolla on lukioyhteistyösopimukset Vantaan, Helsingin ja Lahden sekä pian myös Espoon kaupungin kanssa.

Sopimuskaupunkien lukiolaiset pääsevät suorittamaan maksutta eri tieteenalojen kursseja Helsingin yliopistossa.

”Idea ja tavoite on, että siinä vaiheessa, kun varsinaista tutkinto-opiskelun alavalintaa tehdään, nuorilla olisi parempi tuntuma siihen, mikä on oma tieteenala”, avoimen yliopiston koulutuspäällikkö Minna Herno perustelee.

Helsingin yliopisto on Hernon mukaan jo muutaman vuoden ajan nimikoinut kurssejaan ”sopii lukiolaisille” -merkinnöin. Kurssit ovat eri tieteenaloihin johdattavia kursseja, joista selviää ilman laajoja taustatietoja.

Helsingin lukioista on yliopistokursseille ilmoittautunut tällä hetkellä useita kymmeniä opiskelijoita ja Vantaalta toistakymmentä.

Malli on Hernon mukaan vasta käynnistynyt ja hän uskoo sen yleistyvän laajasti lähivuosina.

Lukiolaisia houkuttaa yliopistokursseissa myös se, että ne voi sisällyttää osaksi lukio-opintoja. Näin on ainakin Itä-Suomen ja Helsingin yliopiston yhteistyölukioissa.

Juurelan mielestä opiskelijat saavat kaksi kärpästä yhdellä iskulla.

”He saavat kurkistuksen yliopisto-opintoihin ja suorituksen lukio-opintoihin. Lukio on muutenkin kuormittava, joten tämä on koettu tärkeäksi”, sanoo Juurela.

Osa nuorista on ehtinyt saada kokemuksia myös siitä, että yliopistokurssilla saadut akateemiset valmiudet ovat hyödyttäneet valintakoetilanteessa.

Lukiossa suoritettu yliopistokurssi luetaan yleensä hyväksi varsinaisissa yliopisto-opinnoissa.

Helsingin yliopistosta lukiolaiset ovat Hernon mukaan valinneet kursseja hyvin laajasti, kuten kielikursseja, ekologiaa, filosofiaa ja kriminologiaa.

Maksuttomia opintojaksoja on lukiolaisille tarjolla myös esimerkiksi Tampereen ja Oulun yliopistoissa. Oulussa suosioon nousi uusi lukiolaisille tarjottava verkkokurssi, johdatus lääketieteen alalle, johon on tähän mennessä ilmoittautunut lähes sata lukio-opiskelijaa.

Kurssien liittäminen osaksi lukio-opintoja ei ole kaikissa lukioissa vielä automaatio.

”Meillä yliopistossa ajatuksena on, että se on mahdollista, mutta totta kai se on lukiokohtaista. Verkkosivuilla neuvomme, että kannattaa kysyä lukion opinto-ohjaajalta, voiko kurssia hyväksyä lukio-opintoihin”, sanoo Oulun yliopiston suunnittelija Ruut Röpelinen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) työryhmän ehdotus viime vuonna oli, että tulevaisuudessa noin puolet lukiolaisista suorittaisi korkeakouluun orientoivia opintoja kahden opintopisteen verran lukio-opintojen aikana.

Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuoden 2018 kevään uusista ylioppilaista 70 prosenttia ei jatkanut tutkintoon johtavassa koulutuksessa samana vuonna.

Jatko-opintojen ulkopuolelle jääneiden osuus uusista ylioppilaista on kasvanut yli 10 vuoden ajan.