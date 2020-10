Apteekkarinväylä avataan liikenteelle perjantaina, Väylävirasto kertoo.

Väylävirasto on saanut päätökseen väylätutkinnan liittyen Viking Amorellan karilleajoon Ahvenanmaan saaristossa Långnäsin eteläpuolella Hjulgrundilla. Turvallisuussyiden vuoksi suljettuna ollut Apteekkarinväylä avataan liikenteelle perjantaina klo 16, Väylävirasto kertoo tiedotteessa.

Viking Amorella ajoi karille Apteekkarinväylässä 20. syyskuuta, minkä jälkeen alus ajettiin Järsö-nimisen saaren rantaan. Apteekkarinväylällä sijaitsevasta Hjulgrundin kapeikosta löytyi tutkimuksissa noin neljä metriä pitkä ja parisen metriä paksu kivilohkare.

Tiedotteen mukaan väylän ulkopuolella olevassa penkereessä on jälkiä lohkareen liikkumisesta, eli lohkare on siirtynyt nykyiselle paikalleen väylän ulkopuolelta. Nyt se on noin puolitoista metriä väylän puolella. Väylävirasto kertoo, että tutkimusten perusteella lohkare on mahdollisesti siirtynyt paikoiltaan Amorellan karilleajon seurauksena.

Lohkareen pinnassa on myös maalijälkiä, jotka ovat mahdollisesti peräisin Amorellan törmäyksestä. Samankaltaisia maalijälkiä on havaittavissa muuallakin penkereen kivissä väylän ulkopuolella.

Väylävirasto on päättänyt poistaa lohkareen räjäyttämällä tämän syksyn aikana. Lohkare ei haittaa laivaliikennettä mutta kaventaa väylää.

Väylän turvallisuus on varmistettu tankoharauksella ja sukeltamalla, tiedotteessa kerrotaan.