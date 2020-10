Kansalaiset siirtyvät nyt laajasti maskien käyttöön – Se on hyvä asia, sillä päätökset Suomen uudelleen sulkemiseksi ovat kohtalokkaita äärikeinoja

Meillä kaikilla on nyt vastuu siitä, että vältämme kevään kaltaiset poikkeusolot, kirjoittaa HS:n päätoimittaja Antero Mukka.

Muutos ei jää huomaamatta. Kuluva viikko jää aikakirjoihin jonkinlaisena käännekohtana: tähän asti satunnaisesti vastaan tulleet kasvomaskit ovat yhä yleisempi näky pääkaupunkiseudun katukuvassa. Eivät vielä valtavirtaa, mutta hyvällä matkalla kohti suuren kansanosan arkitottumusta.

Tähän vaadittiin puoli vuotta koronaviruksen varjostamaa poikkeusaikaa – ja kasapäin keskenään epäjohdonmukaisia ohjeistuksia maskien tehosta ja niiden hyödyistä ja haitoista.

Jokin on selvästi muuttunut. Kesän suvantovaiheen jälkeen koronatartuntojen määrä on lähtenyt roimaan kasvuun, ja poliitikkojen ja viranomaisten äänenpainot ovat taas tiukentuneet. Edessä on jälleen tiukentuvien aukiolo-, liikkumis- ja kokoontumisrajoitusten aika.

Maskien läpimurtoa vauhdittavat esimerkiksi pääkaupunkiseudun toisen asteen oppilaitoksia koskevat suositukset. Joukkoliikenteen maskisuositus on voimassa koko maassa. Viime päivinä myös Hok-Elanto ja Kesko ovat määränneet kauppojensa henkilökunnalle kategorisen maski- tai visiiripakon. Lidlin maskisuositus koskee sekä työntekijöitä että asiakkaita.

Korona ei tiettävästi ole muuttunut yhtään vaarattomammaksi taudiksi. Tästä huolimatta sekä tehohoitoon joutuneiden että koronavirukseen liittyvien kuolemien määrät ovat murto-osa koronakevään lukemista. Tämä tuudittaa meidät helposti valheelliseen turvallisuuden tunteeseen, mikä voi heijastua tiettynä välinpitämättömyytenä.

Viime viikkoina syyllisiä holtittomaan koronakuriin on haettu etenkin juhlivasta nuorisosta. Oikeasti tilannekuva on paljon moninaisempi, ja asennemielessä petrattavaa löytyy myös meiltä keski-ikään ehtineiltä. Esimerkiksi maskien käyttäjinä monet nuoret näyttävät vanhemmilleen jopa ennakkoluulotonta esimerkkiä.

Vastuu siitä, kuinka selviämme yhdessä tämänkin syksyn yli, on meillä kaikilla. Maskit symboloivat henkilökohtaista vastuunkantoa, sen tunnistamista, että jokaisen omalla käyttäytymisellä on väliä.

Yhtä lailla tärkeää on huolehtia käsihygieniasta ja riittävistä turvaväleistä. Tarpeettomia riskitilanteita on syytä välttää, ja pidättäytyä kontakteista, jos oireita on vähänkin. Testiin tulee hakeutua matalalla kynnyksellä.

Itsekeskeisyys on koronan suhteen silkkaa itsekkyyttä. Useimpien lähipiiristäkin löytyy ihmisiä, jotka kuuluvat ikänsä tai muun syyn takia riskiryhmiin. Heille tauti voi edelleen olla kohtalokas.

Koronakevään aikana totuimme siihen, että hallitus pääministeri Sanna Marinin (sd) suulla reagoi uhkaan. Työkalunaan hallituksella oli ennen kaikkea valmiuslaki, joka antoi poliitikoille poikkeustilavaltuudet.

Tänä syksynä meillä jokaisella on vastuu siitä, että vältämme kevään kaltaiset poikkeusolot. Jokainen uusi maskinkäyttäjä vähentää sitä riskiä, että Suomi sulkeutuu uudelleen. Koronatartuntojen voimakas kasvu voi johtaa myös liian hätäisiin paniikkiratkaisuihin, äärimmäisiin rajoitustoimiin, jotka eivät enää ole missään suhteessa konkreettiseen terveysuhkaan.

” Koronasulkujen sosiaalinen hinta on valtava.

On syytä muistaa, että kevään kovimpien rajoitustoimien perusteena oli ennen muuta huoli tehohoitokapasiteetin riittävyydestä. Sen osalta välitöntä kriisimoodin tarvetta ei ainakaan toistaiseksi ole tänä syksynä ilmennyt.

Jos Suomi päädytään laittamaan uudelleen kiinni, seuraukset ovat kohtalokkaat. Yhteiskunnan kantokyvyn rajat tulevat vastaan, jos menetämme pysyvästi jopa tuhatmäärin elinkelpoisia yrityksiä ja niiden mukana moninkertaisen määrän työpaikkoja.

Koronasulkujen sosiaalinen hinta on valtava, kun ennestään heikossa asemassa olevat kärsivät eniten. Valmiudet esimerkiksi etäkoulunkäyntiin riippuvat ratkaisevasti kodin sosioekonomisesta asemasta. Yksinäiset ovat poikkeusoloissa entistäkin yksinäisempiä, syrjäytyneet yhä syrjäytyneempiä.

Terveydenhoidossa keskittyminen koronaan on haitannut ja hidastanut useiden muiden vakavienkin sairauksien ajoissa todentamista ja niiden vaatimaa hoitoa.

Valtiontalouden pitkäkestoinen lockdown veisi kivikaudelle, ja sen hinnan maksavat tulevat sukupolvet elintasonsa ja sosiaalisen turvallisuutensa menetyksinä. Yhteiskunnan uusiutumiskyky hyytyy, lahjakkuuspotentiaalia jää hyödyntämättä.

Voimakkaasti perusoikeuksiin kajoavat rajoitustoimet ovat itsessään kuin kytevä aikapommi. Kun kansalaiset tottuvat poliitikkojen tahdon mukaisesti luopumaan vaikkapa liikkumis- ja kokoontumisvapauksistaan, on siitä lyhyt matka vallan väärinkäytön mahdollisuuksiin. Yhtenä päivänä vallan kahvassa voikin olla hallinto, joka käyttää perusoikeuksiin kajoamista omien pyrkimystensä edistämiseen.

Nyt on vielä tilaisuus tehdä kaikki voitava ihan omin valinnoin. Jos jätämme vastuunkannon muiden harteille – poliitikkojen ja virkamiesten murheeksi – luvassa ei ole mitään hyvää. Ei lyhyellä eikä pitkällä tähtäimellä.

Kirjoittaja on HS:n päätoimittaja.