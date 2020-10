Pääkaupunkiseudun julkisissa tiloissa yhä useampi käyttää maskia. HS kysyi maskin käytöstä työntekijöiltä, jotka kohtaavat työpäivänsä aikana runsaasti muita ihmisiä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) antoi torstaina perustason maskisuosituksen koko maahan. Tämä tarkoittaa, että maskia suositellaan käytettäväksi tilanteissa, joissa turvavälin pitäminen ei ole mahdollista, esimerkiksi joukkoliikenteessä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri antoi viime viikolla vahvan suosituksen kasvomaskin käytöstä julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa.

”Husin asiantuntijat suosittelevat, että kasvomaskeja käytetään julkisissa tiloissa, kuten kaupoissa, teattereissa, konserteissa, sairaaloissa ja julkisessa liikenteessä”, Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi sanoi HS:lle.

Joukkoliikenteessä jopa joka toinen matkustaja käyttää maskia

Joukkoliikennettä koskeva maskisuositus on ollut voimassa jo puolitoista kuukautta. Maskien käyttö on lisääntynyt pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä. HSL:n turvallisuusasiantuntija Sami Hulkkonen kertoo, että HSL:llä on poikkeuksellisesti tilastotietoja asiasta.

HSL:n lipuntarkastajat ovat tilastoineet maskin käyttöä oman työnsä ohessa jo elokuusta lähtien.

Lipuntarkastajat arvioivat maskinkäyttäjien prosenttiosuuden raitiovaunussa tai bussissa ja merkitsevät arvionsa lomakkeelle. Näiden tietojen mukaan elokuun alussa maskia käytti HSL:n liikennevälineissä alle 20 prosenttia matkustajista.

Viimeisen viikon aikana maskia käytti 35–50 prosenttia matkustajista riippuen linjasta ja vuorokaudenajasta. Hulkkonen kertoo, että maskinkäyttö lisääntyi edellisestä viikosta kymmenen prosenttiyksikköä.

”Onhan se mahtava asia, että maskinkäyttö on kaksinkertaistunut alle kahdessa kuukaudessa”, Hulkkonen iloitsee.

Raitiovaununkuljettaja Tino Nummela on huomannut saman. Hänen mukaansa noin 50–60 prosenttia matkustajista astuu kyytiin maski kasvoillaan.

”Ikäihmiset ja nuoret käyttävät maskeja hyvin, mutta 30–50-vuotiaissa maskin käyttö on selkeästi vähäisempää”, Nummela arvioi.

Nummela ja muut kuljettajat ovat saaneet työpaikaltaan maskit. Hänen mukaansa osa kuljettajista pitää maskia ja osa ei.

”Olemme täällä kopissa aika hyvin suojassa, mutta mielelläni pidän maskia etenkin silloin, kun käytän ilmastointia”, Nummela kertoo.

”Maski olisi hyvä olla mukana, koska itse menen aina auttamaan, jos kyytiin tulee vanhempia ihmisiä tai joku pyörätuolissa oleva. Sinne on pakko mennä, ketään ei jätetä pysäkille sen takia, ettei itse pääse kyytiin.”

Raitiovaununkuljettaja Tino Nummela kertoo, että vielä viime viikolla maskeja oli matkustajilla huomattavasti vähemmän. ”Uskon, että saisin tartunnan ennemmin työpaikan taukotilasta kuin vaunusta”, Nummela sanoo.­

HSL:n Hulkkosen mukaan lipuntarkastajat ovat havainneet mielenkiintoisen ilmiön. Maskin käyttäjät ja maskia käyttämättömät istuvat usein omilla puolillaan joukkoliikennevälineessä.

”Se viittaisi siihen, että maskin käyttöön on vertaispainetta. Maskittomat hakeutuvat omanlaistensa seuraan”, Hulkkonen nauraa.

Hän arvioi, että kynnys käyttää maskia on laskenut syksyn aikana.

”Huomasin, että jopa rautakaupassa oli joka toisella asiakkaalla maski. Nyt ei tarvitse enää miettiä, että katsooko joku kieroon, jos minulla on maski.”

Helsingin seudun liikenteen (HSL) asiakaskyselyssä 78 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että joukkoliikenteessä tulisi käyttää kasvomaskia. Kyselyyn vastaukset kerättiin elokuun loppupuolella.

Maskien käyttö on lisääntynyt myös kaukojunissa viime viikkojen aikana. VR:n palvelujohtaja Piia Tyynilä korostaa, että maskien käyttö junissa on alueriippuvaista.

”Vaihteluväli on aika iso, mutta meillä on junavuoroja, joissa yli puolet matkustajista käyttää maskia”, Tyynilä sanoo.

Vaihteluväli johtuu todennäköisesti siitä, että koronavirusepidemian vakavuus vaihtelee suuresti maakunnittain.

VR:n asiakaspalvelu- ja junahenkilöstö käyttää vuorojen aikana maskeja. Tyynilä kertoo, että yhtiön tuoreessa asiakastutkimuksessa nousi asiakkailta esiin toive siitä, että myös kaikki matkustajat käyttäisivät maskeja.

”Se, että kaikki toivovat toisiltaan maskikäyttöä, on selkeä viesti halusta, että jokainen kantaisi asiassa vastuunsa.”

Kauppakeskuksessa maskit lisääntyneet huomattavasti

Kauppakeskusjohtaja Olli Lehtoaro kertoo, että suojamaskin käyttö on lisääntynyt huomattavasti viime päivinä kauppakeskus Jumbossa ja sen yhteydessä sijaitsevassa viihdekeskus Flamingossa.

”Kun olin tänään aamupäivällä kierroksellani, näin huomattavasti aiempaa enemmän maskeja käyttäviä asiakkaita viikon takaiseen verrattuna. Viikon aikana on siis tapahtunut iso muutos”, Lehtoaro kertoo.

Hän uskoo, että maskinkäyttö on lisääntynyt maskisuositusten ja niiden saaman julkisuuden myötä.

”Ehkä ihmiset pikkuhiljaa ymmärtävät maskisuosituksen ja sen merkityksellisyyden. Sillä ei pelotella ihmisiä vaan kannustetaan käyttämään”, Lehtoaro puntaroi.

Kampin K-Supermarketin työntekijät Nea Pulkkinen ja Lauri Rikkilä arvioivat, ettei asiakkaiden maskien käyttö ole lisääntynyt radikaalisti viime viikkoina.

”Nyt meidän työntekijöiden on pakko pitää maskia, mutta tuntuu, että asiakkailla niitä on vähän vähemmän kuin keväällä ja kesällä. Ne, jotka käyttivät maskia keväällä, käyttävät sitä edelleen”, Pulkkinen sanoo.

Pulkkisen arvion mukaan maskeja on kaupassa etenkin nuorilla aikuisilla ja eläkeikäisillä.

”Mutta ei läheskään silti kaikilla”, Pulkkinen sanoo.

Pulkkinen ja Rikkilä pitävät turvavälejä ja muita toimia maskia tärkeämpinä.

”En ole hirveästi maskipakon kannalla, mutta jos niiden käyttö auttaa, niin niin kyllä se on ihan jees. Alkaa jo kyllästyttää tämä koko virushomma”, Rikkilä sanoo.

Kampin K-Supermarketin työntekijät Nea Pulkkinen ja Lauri Rikkilä kohtaavat työssään päivittäin satoja ihmisiä. ”Olen välillä vähän muistutellut asiakkaita turvaväleistä itsepalvelukassalla”, Pulkkinen sanoo.­

Kauppakeskusjohtaja Olli Lehtoaro korostaa, että kauppakeskuksissa on kiinnitetty runsaasti huomiota koronavirusajan turvalliseen asiointiin.

Jumbo- ja Flamingo-kauppakeskuksissa muun muassa muistutetaan käsien pesemisestä ja turvaväleistä sekä siitä, ettei asioimaan tulla flunssaisena.

Lehtoaro kertoo, että yhä useampi työntekijä käyttää maskia kauppakeskuksen myymälöissä. THL:n maskisuositus ei koske työpaikkoja, vaan työnantaja tekee riskinarvion. Jos työnantaja arvioi, että maskeja on käytettävä, hänen on hankittava ne ja hän voi velvoittaa työntekijät käyttämään niitä.

Lue lisää: Suurten ketjujen ruokakauppojen työntekijöitä ohjeistettu käyttämään maskia tai visiiriä pääkaupunkiseudulla

Työterveyslaitos (TTL) julkaisi torstaina päivitetyn version ohjeestaan palvelualojen työntekijöille. Ohjeessa nostetaan esiin maskien käyttöön liittyvät mielikuvat.

TTL korostaa, että työnantajan on huomioitava myös työntekijöiden maskinkäytön myönteinen vaikutus asiakkaiden maskinkäyttöön ja yrityksen imagoon tai luottamusta herättävään mielikuvaan.

Kirjastoissa maski on lähes jokaisella työntekijällä, asiakkailla vain murto-osalla

Helsinki, Espoo ja Vantaa antoivat viikon alussa yhteisen suosituksen maskin käytöstä kaupungin palveluissa. Suositus koskee 15 vuotta täyttäneitä ja niitä tilanteita, joissa lähikontakteja ei voida välttää.

Maskia on syytä käyttää kirjastoissa, sisäliikuntapaikoilla, museoissa, asiointipisteissä ja toisen asteen oppilaitoksissa.

Kolmen kaupungin johto toivoo, että maskien avulla voidaan välttyä rankempien keinojen käyttöönotolta. Näitä keinoja olisivat esimerkiksi erilaiset aukiolorajoitukset ja koulujen etäopetus.

Oodin kirjastonhoitaja Heini Strand on huomannut, että maskien käyttö on lisääntynyt kirjastossa tämän viikon aikana.­

Kirjastonhoitaja Heini Strand arvioi, että kuluneen viikon aikana maskien käyttö on lisääntynyt keskustakirjasto Oodissa. Hänen mukaansa noin joka viides kirjaston asiakas on käyttänyt maskia.

”Vähemmän niitä on ollut täällä kuin vaikka julkisissa liikennevälineissä”, hän sanoo.

”Nuoriso, nuoret aikuiset ja vanhemmat asiakkaat käyttävät maskia suhteessa eniten.”

Oodi on antanut työtekijöilleen ”vahvan suosituksen” maskien käytöstä.

”Tämän viikon aikana on tuntunut, että aikalailla kaikki työntekijät käyttävät maskia. Mutta on muistettava, että kaikki eivät myöskään voi käyttää sitä. Se kaikkien kannattaa pitää mielessä”, Strand sanoo.

Toisen asteen oppilaitoksissa sopeudutaan maskin käyttöön

Helsinki, Espoo ja Vantaa antoivat tiistaina maskisuosituksen myös toisen asteen oppilaitoksiin. Stadin ammattiopiston Hattulantien toimipaikan rehtori Markku Tyni kertoo, että he hankkivat maskit keskiviikkona, ja ne jaettiin henkilökunnalle torstaiaamuna.

”Toki opiskelijat ovat käyttäneet maskia tilanteissa, joissa ollaan tekemisissä lähekkäin. Meillä on esimerkiksi taitopajatunteja, joilla harjoitellaan käytännön hoitotyötä”, kertoo suunhoidon opettaja Satu Salonen.

Salosen mukaan maskeja ovat käyttäneet asiakastyössä myös esimerkiksi hieroja- ja lähihoitaja­opiskelijat. Rehtori Tynin mukaan näissä tilanteissa oppilaitos on tarjonnut opiskelijoille maskit. Molemmat pitävät toisen asteen oppilaitosten maskisuositusta tarpeellisena.

Tyni arvioi, että henkilökunnan esimerkki saa myös opiskelijat käyttämään maskia. Hän uskoo, että maskien käyttö tulee yleistymään opiskelijoiden keskuudessa.

”Tällä hetkellä alamme pikkuhiljaa lähestyä 30 prosenttia”, Tyni arvioi maskia käyttävien opiskelijoiden määrää.

Suunhoidon opettaja Satu Salonen sanoo, että turvavälit ja käsidesin käyttö on onnistunut Stadin ammattiopistossa hyvin.­

Salonen arvioi, että maskit eivät tuota juurikaan haasteita oppitunneille. Ongelmia saattaa kuitenkin tulla vastaan vastaan vieraskielisillä oppilailla, joilla suomen kielen taito tuo vielä haasteita.

”Opettajan suun liikkeitä on maskien kanssa vaikeampi nähdä”, Salonen sanoo.

Tynin mukaan maskit saattavat aiheuttaa haasteita fyysisen työn koulutusohjelmissa.

”Vaikkapa talotekniikassa tai sähköautomaatiossa saattaa hengästyä helpommin maskin kanssa. Sellaiset tilanteet arvioidaan tapauskohtaisesti.”