Vaikka todetut tartunnat ovat lisääntyneet, tämänhetkinen tilanne on hyvin erilainen kuin keväällä.

Todettujen koronavirustartuntojen määrä ylitti torstaina THL:n mukaan 10 000:n tapauksen rajan Suomessa. Viikkotasolla tartuntoja todettiin puolestaan jo viime viikolla hieman enemmän kuin maaliskuun puolivälissä, jolloin poikkeusolot tulivat voimaan.

Tämänhetkinen tilanne poikkeaa kuitenkin monin tavoin kevään tilanteesta. Tämän jutun tarkoituksena on auttaa hahmottamaan koronaviruksen tartuntatilannetta ja seurausten mittakaavaa interaktiivisten grafiikoiden ja kyselyiden avulla.

Samalla osasta kyselyistä selviää, miten muut vastaajat ovat arvioineet koronaviruksen vaikutusten mittakaavaa. Kyse ei ole tietovisasta tai pelistä, jonka lopussa ilmoitettaisiin oikeiden vastauksien lukumäärä.

Aloitetaan tartuntojen määrästä.

Voit arvioida alla olevassa grafiikassa itse, kuinka todettujen koronavirustartuntojen määrä on kehittynyt sen jälkeen, kun hallitus otti poikkeusolot käyttöön.

Aloita kokeilu painamalla grafiikassa käyrän päässä olevaa palloa maaliskuun puolivälin kohdalla ja piirrä arviosi todettujen tartuntojen määrän kehityksestä sen jälkeen.

Vaikka varmistettujen tartuntojen määrä on lisääntynyt loppukesän ja alkusyksyn aikana, tartuntatilanne ei ole THL:n tutkimusprofessorin Markku Peltosen arvion mukaan vielä lähelläkään sitä, mitä se oli maaliskuun puolivälissä.

Peltonen on työnsä ohessa julkaissut koko epidemian ajan säännöllisesti koronavirustilastoja Twitterissä.

Kevään ja syksyn todettuja tartuntamääriä ei voi verrata toisiinsa, koska keväällä koronatestejä tehtiin vain vähän. Nyt syksyllä yritetään testata kaikki, joilla on vähäisiäkään tartuntaan viittaavia oireita.

Todennäköisesti tartuntoja oli keväällä moninkertaisesti tilaston osoittama määrä. Syksyn todettujen tartuntojen määrä on lähempänä todellista tartuntamäärää.

Sen sijaan tiedot sairaalahoidossa olevista potilaista ovat luotettavia.

Sairaalahoidossa oli koronaviruksen takia joidenkin huhtikuisten viikkojen aikana selvästi yli kaksisataa potilasta päivässä. Kesällä potilaiden määrä oli hyvin vähäinen, mutta syksyllä se on jälleen kasvanut hieman.

Kuinka paljon potilaita on ollut sairaalahoidossa päivittäin syyskuun loppupuolella?

Näet oikean vastauksen kyselyn alaosasta sen jälkeen, kun olet vastannut kyselyyn.

Sairaalahoidossa olevien potilaiden päivittäinen määrä on ollut viime viikkoina karkeasti ottaen noin kymmenesosa tai vähemmän siitä, paljonko potilaita oli sairaalassa kevään tartuntahuipun aikana.

Potilaidenkin määrän perusteella näyttää Peltosen mukaan siltä, että tartunnat ovat lisääntymässä mutta ovat kevääseen verrattuna yhä varsin matalalla tasolla.

Toisaalta on myös mahdollista, että iäkkäät ja muut vaaralliselle tautiryhmälle alttiit riskiryhmät on onnistuttu suojamaan tartunnoilta aiempaa paremmin ja siksi sairaalahoitoon joutuvien osuus tartunnan saaneista on pienentynyt.

Tilanne voi muiden Euroopan maiden kokemusten perusteella huonontua nopeasti. Se ei ole Peltosen mukaan väistämätöntä, sillä ihmiset voivat vaikuttaa tartuntojen leviämiseen omalla käyttäytymisellään ja viranomaiset mahdollisilla rajoitustoimilla.

Entä kuinka monta ihmistä on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin Suomessa syyskuun loppuun mennessä?

Näet oikean vastauksen kyselyn alaosasta sen jälkeen, kun olet vastannut kyselyyn.

Entä onko koronaviruskuolemien tähänastinen määrä pienempi vai suurempi kuin influenssaan vuoden 2018 aikana kuolleiden määrä?

Koronaviruksen aiheuttama tauti on asiantuntijoiden mukaan tappavampi kuin tavallinen kausi-influenssa. Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuitenkin syyskuun loppuun mennessä kuollut vähemmän ihmisiä kuin influenssaan vuonna 2018 (koko vuoden aikana).

Tuolloin influenssaan kuoli Tilastokeskuksen peruskuolemansyytilaston mukaan 436 ihmistä Suomessa, kun taas koronakuolemia on tähän mennessä 344.

Tähänastista koronakuolemien määrää voi suhteuttaa myös vertaamalla sitä esimerkiksi tieliikennekuolemien määrään. Onko koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuollut vuosittaista tieliikennekuolemien määrää vähemmän vai enemmän ihmisiä?

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut tähän mennessä karkeasti ottaen noin sata ihmistä enemmän kuin tieliikenteessä tyypillisesti vuosittain. Tieliikenteessä on viime vuosina kuollut vuosittain 211–270 ihmistä.

Koronakuolemien tähänastista määrää (344 kuolemantapausta) voi suhteuttaa myös muiden kuolemansyiden yleisyyteen. Vuonna 2018 kuoli esimerkiksi hukkumalla 122 ihmistä, alkoholiperäisiin tauteihin tai tapaturmaiseen alkoholimyrkytykseen 1 683 ihmistä ja syöpiin runsas 12 500 ihmistä.

Ehdoton valtaosa tähänastisista koronaviruskuolemista tapahtui Suomessa keväällä. Alla olevasta grafiikasta näet, miten kuolemantapausten määrä on kehittynyt tämän vuoden aikana Suomessa, Pohjoismaissa ja Euroopassa. Voit myös halutessasi tarkastella eräiden muiden maiden tilannetta.

Koronavirus ja siihen liittyvät rajoitukset ovat vaikuttaneet myös yritysten toimintaan, työllisyyteen ja työelämään ylipäätään. Erityisen moni on joutunut kuluvan vuoden aikana lomautetuksi.

Viime vuonna maaliskuun puolivälin ja syyskuun loppupuolen aikana alkoi noin 26 500 uutta kokoaikaista lomautusjaksoa.

Montako uutta lomautusjaksoa on alkanut vastaavana aikana tänä vuonna?

Kokoaikaisesti lomautettuja henkilöitä oli 27. syyskuuta yli 57 000, kun helmikuussa heitä oli alle 20 000.

Myös työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut koronakuukausien aikana.

Lomautettujen lisäksi muita työttömiä työnhakijoita oli työnvälitystilaston mukaan syyskuun lopussa yli 256 000. Määrä on kasvanut helmikuusta noin 27 000:lla.

Sen sijaan konkurssien määrässä ei ole havaittavissa vastaavaa kehitystä.

Tilastokeskus kertoi syyskuun puolivälissä, että vireille pantujen konkurssien määrä päinvastoin väheni tammi–elokuussa vuodentakaiseen verrattuna. Samaan aikaan henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä kuitenkin kasvoi.

Kokonaisuudessaan koronavirus vaikuttaa Suomen talouteen merkittävästi tänä vuonna. Suomen Pankki arvioi syyskuussa, että Suomen bruttokansantuote supistuu tänä vuonna 4,7 prosenttia.