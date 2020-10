Oikeudenkäynnit

Hovioikeus tuomitsi autotalohankkeen entisen puuhamiehen korvaamaan konkurssipesälle noin 6,2 miljoonaa euroa. ”Prosessi on nyt tapahtunut, oikeus ei”, entinen kuntapoliitikko ja hallituksen jäsen Iisakki Kiemunki sanoo.

Korkein oikeus (KKO) ei ota käsiteltäväkseen Sunny Car Centerin konkurssiin liittyvää korvausjuttua.

Voimaan jää siten Turun hovioikeuden tuomio. Hovioikeus tuomitsi helmikuussa autotalohankkeen entisen puuhamiehen, toimitusjohtaja Markku Ritaluoman korvaamaan konkurssipesälle noin 6,2 miljoonaa euroa.

Entisen hallituksen jäsenen Iisakki Kiemungin vahingonkorvausmäärä pieneni hovioikeuden sovittelussa 150 000 euroon, kun se käräjillä oli 350 000 euroa. Entinen kuntapoliitikko Kiemunki istui hallituksessa Hämeenlinnan kaupungin edustajana.

Hovioikeuden mukaan Ritaluoma hukkasi yhtiöön sijoitettuja miljoonia törkeän huolimattomalla tavalla. Rahoitusjärjestelyt toteutettiin ilman etukäteistä selvitystyötä, mikä oli erittäin riskialtista ja vastuutonta, hovioikeus päätti.

Sekä Ritaluoma että Kiemunki olivat hakeneet KKO:sta valituslupaa.

Kiemunki kommentoi asiaa tuoreeltaan perjantaina aamulla avoimessa Facebook-päivityksessään ja kehotti Helsingin Sanomia siteeraamaan sitä.

”Valitettavasti Suomen oikeusjärjestelmä ei halunnut ottaa selvää, mitä oikeasti asiassa tapahtui, eikä se halunnut ottaa kantaa siihen, mikä on kansainvälisten huijausten uhrien asema. Sinänsä pidän sitä säälinä, koska maailmalla ns. huijaustehtaat vain yleistyvät, homma muuttuu yhä ammattimaisemmaksi ja järjestäytyneemmäksi ja monet muutkin ihmiset ja yritykset kuin Ritaluoma ja SCC tulevat huijatuiksi koko ajan”, Kiemunki toteaa.

Hän on aiemminkin kertonut pitävänsä selvänä, että Ritaluoma joutui myös huijausten uhriksi.

”Summa summarum, prosessi on nyt tapahtunut, oikeus ei. Itse laitan velkasaneerausprosessin vireille ja katson, miten siinä käy. Life goes on”, hän päätti päivityksensä.

Helmikuussa, heti hovioikeuden ratkaisun jälkeen, Ritaluoma puolestaan kommentoi asiaa HS:lle näin:

”Se tuomio ei vain mahdu minun päähäni, että maksan sen 6,3 miljoonaa, kun minä olen menettänyt omat rahani”, Ritaluoma sanoi tuolloin.

”Julkisuudessa on kulkenut monet vuodet olettama, että Ritaluomalla on ne rahat. Ei Ritaluomalla ole mitään rahaa, Ritaluoma on menettänyt kaiken omaisuutensa petoksen myötä. Tämän asian Suomen poliisin pitää pystyä tutkimaan”, hän sanoi helmikuussa.

”Olen eläkeläinen ja teen päivä kerrallaan. En jaksa ottaa tästä enää suuria hätkähdyksiä. Mutta sen sanon Suomen kansalle, että oikeus ei voittanut tässä asiassa.”