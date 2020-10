Riittävän kypsä nuori voi pyytää hoitotietojaan piilotettavaksi.

Omakanta-verkkopalveluun saadaan pitkään toivottu uudistus, kun huoltajat pääsevät jatkossa katsomaan yli 10-vuotiaiden lastensa tietoja.

”Tietojen näkyminen yli 10-vuotiaan huoltajille on toivottu asia ja helpottaa perheiden arkea. Toivomme, että terveydenhuollon organisaatiot saavat uuden toiminnallisuuden käyttöönsä mahdollisimman pian”, Kelan Kanta-palvelujen asiakkuusvastaava Hanna Malinen kertoo tiedotteessa.

Kela ylläpitää terveydenhuollon Kanta-tiedonhallintapalveluita, joiden osa Omakanta on. Omakannan kautta pääsee katsomaan muun muassa omia terveystietojaan ja reseptejään. Palvelu vaatii tunnistautumisen.

Juuri tunnistautuminen on aiheuttanut yli 10-vuotiaiden lasten ja heidän huoltajiensa kohdalla hankaluuksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) määritteli aiemmin, että huoltajat pääsevät katsomaan lastensa tietoja, jotka on kirjattu lapsen ollessa alle 10-vuotias. Itsemääräämisoikeuden perusteella yli 10-vuotiaan lapsen on pitänyt kirjautua itse palveluun.

Omakannan käyttöön tarvitaan suomalainen henkilötunnus sekä verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne tai sähköinen henkilökortti. Tunnistautuminen palveluun on ollut vaikeaa, sillä pankit eivät myönnä verkkopankkitunnuksia alle 15-vuotiaille.

THL tiedotti viime vuonna sähköisen asioinnin muutoksesta.

”Puolesta-asioinnin laajentuminen alle kymmenvuotiaista kaikkiin alaikäisiin edellyttää sitä, että ammattilaiset kirjaavat potilastietojärjestelmiin, voiko alaikäisen tietoja luovuttaa huoltajille”, totesi THL:n kehittämispäällikkö Outi Lehtokari.

Nuoren itsemääräämisoikeudesta huolehditaan siis myös jatkossa. Terveydenhuollon ammattilainen voi tehdä jatkossa arvion alaikäisen kyvystä päättää hoidostaan. Arvioon vaikuttavat muun muassa alaikäisen ikä, kypsyystaso ja hoidettava asia.

Jos alaikäinen on riittävän kypsä päättääkseen omasta hoidostaan, hänellä on myös oikeus päättää siitä, näytetäänkö hänen tietonsa Omakannassa huoltajalle.

”Arvio ja päätös tietojen näyttämisestä huoltajalle Omakannassa on aina tapauskohtainen. Päätöskykyiseksi arvioitu nuori ei voi päättää kategorisesti, että omat tiedot eivät näy koskaan huoltajalle”, Malinen kertoo.

Kanta-palveluihin on tehty Kelan mukaan jo tarvittavat päivitykset, mutta terveydenhuollon on tehtävä muutoksia omiin potilastietojärjestelmiin. Ensimmäiset terveydenhuollon organisaatiot ovat jo saaneet potilastietojärjestelmät päivitettyä.