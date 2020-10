Minkit ja suomensupit ovat herkkiä saamaan koronavirustartunnan, ja tauti voi tarttua myös eläimestä ihmiseen. Esimerkiksi Tanskassa miljoona minkkiä lopetetaan koronariskin takia.

Tanskassa lopetetaan miljoona minkkiä koronavirusriskin takia, ilmoitti Tanskan elintarvikeministeri Mogens Jensen torstaina illalla. Päätös on maan laajamittaisin turkiseläimiin kohdistuva koronavirusepidemian ehkäisemistoimi.

Ruokaviraston ylitarkastaja Tiia Tuupanen kertoo, että Tanskan lisäksi myös Alankomaissa on havaittu useilla minkkitarhoilla koronavirusta. Alankomaissa virusta on todettu kymmenillä turkistarhoilla, ja yli miljoona eläintä on lopetettu tai määrätty lopetettavaksi kevään jälkeen.

Tanskassa minkkejä lopetettiin kesällä, mutta sen jälkeen maassa yritettiin jonkin aikaa vastustaa viruksen leviämistä rajoitustoimilla. Koronavirusta on todettu tähän mennessä yli 40 turkistilalla. Jensen vakuutti, että lopettamispäätös ei tarkoita kuoliniskua tanskalaiselle turkisalalle.

Suomessa ei ole toistaiseksi tavattu koronavirusta turkiseläimillä. Ruokaviraston mukaan on tärkeä pyrkiä estämään viruksen leviäminen tarhoille.

Suomessa on satoja turkistarhoja, joissa on yhteensä noin miljoona minkkiä. Turkiseläimistä myös suomensupi on herkkä saamaan koronavirustartunnan.

”Eläimet saavat tartunnan ihmiseltä, mutta minkit ovat niin tiiviisti tarhoissa, että tartunta leviää minkistä toiseen”, Tuupanen kertoo.

Koronavirus voi tarttua myös minkistä ihmiseen. Näitä tartuntoja on havaittu maailmalla muutamia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan koronatartuntojen jäljityksessä pitääkin huomioida, onko mahdollisen tartunnan saaneella ollut kontaktia turkiseläimiin.

Turkiselinkeino ja sen etujärjestöt Suomen Turkiseläinten Kasvattajain liitto (Fifur) sekä Euroopan kattojärjestö Fur Europe ovat varautuneet jo huhtikuusta asti koronaviruksen torjuntaan. Ensimmäiset tartunnat minkeistä ihmisiin todettiin huhtikuussa Alankomaissa.

”Tuottajille on jatkuvasti viestitetty muun muassa hygieniamääräyksistä eläintenhoitotöissä. Tästä on pidetty on myös verkkokoulutuksia”, viestintäjohtaja Olli-Pekka Nissinen Fifurista kertoo.

Hygieniamääräyksiin kuuluvat muun muassa vierailukielto ja rajattu henkilöliikenne tilalle, kasvomaskien käyttö sekä käsi- ja työvaatehygienia.

”On tärkeää, että flunssaisena pysytään poissa eläinten luota”, Tuupanen painottaa.

Jos suomalaisella turkistilalla todetaan koronavirusta, tilalle määrätään ensin siirtokielto. Aluehallintoviraston määräämä kielto estää eläimien ja tartuntavaarallisten aineiden siirtämisen.

”Tällä hetkellä ajatus on, ettei eläimiä määrättäisi ensivaiheessa lopetettavaksi. Asiasta tulee kuitenkin uutta tietoa koko ajan, ja seuraamme tilannetta muissa maissa”, Tuupanen sanoo.

Fifur korostaa karanteenitoimia.

”Jos minkkitilan ihmisillä tai eläimillä todetaan koronavirustartunta, toimitaan täysin viranomaisten ohjeistuksen mukaan. Ensisijaisena tavoitteena on tietenkin suojata ihmiset ja myös tilan eläimet karanteenitoimenpitein”, tutkimusjohtaja Jussi Peura painottaa.

Sairastuneiden eläinten lopettamispäätös ei olisi Suomessa helppo, sillä koronavirusta ei ole luokiteltu lainsäädännössä sellaisiin tauteihin, joihin voi vastata lopettamispäätöksen kaltaisin viranomaistoimin.

”Sitä pidetään tällä hetkellä uutena vakavana eläintautina. Jos tartuntoja todetaan, maa- ja metsätalousministeriöllä on kuukausi aikaa tehdä asetusmuutos tai päättää, miten tauti luokitellaan eläintauti­lainsäädännössä”, Tuupanen kertoo.

Koronaviruksen leviäminen suomalaisiin turkistarhoihin olisi kova isku elinkeinolle. Koronaviruspandemia on ajanut minkinnahkojen hinnat alas, ja elinkeino arvioi viime kuussa, että heikko tilanne ajaa tarhoja konkurssiin.

”Seuraamme tilanteen kehittymistä Tanskassa tiiviisti ja käymme aktiivista vuoropuhelua viranomaisten kanssa. Tanskan tilanne kehittyy koko ajan ja vielä on liian aikaista arvioida vaikutuksia turkiselinkeinoon laajemmin”, tutkimusjohtaja Peura sanoo.

Muutamien eläinlajien on havaittu olevan herkkiä koronavirustartunnalle. Minkin ja suomensupin lisäksi frettiä ja kissaeläimiä on pidetty herkkinä virukselle. Maailmalla on raportoitu myös muutamista koirien saamista tartunnoista.

”Perheessä on ollut koronavirukseen sairastunut potilas, joka on ollut läheisessä kontaktissa lemmikin kanssa. Koirilla virus ei ole aiheuttanut juuri lainkaan oireita”, Tuupanen sanoo.

Suomessa tartuntoja ei ole todettu lemmikkieläimillä.