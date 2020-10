Laskettelurinteisiin odotetaan kotimaisten matkailijoiden avulla vilkasta talvea.

Hiihtokeskukset Ruka ja Levi avasivat ensimmäiset rinteensä perjantaina. Laskettelukauden avaus lokakuun 2. päivänä on varhaisin ajankohta koskaan.

Rinteet avattiin säilölumen ansiosta. Rukalla lunta on säilötty monena vuonna ja päästy avaamaan lokakuun alussa ennen muita keskuksia. Nyt kesän yli säilöttyä lunta on rinteissä käytössä jo viidessä keskuksessa ympäri Suomea.

Rukan ja Levin jälkeen säilölumen turvin ovat avaamassa Suomu Kemijärvellä 1. marraskuuta sekä myöhemmin marraskuussa Ounasvaara Rovaniemellä ja Laajis Jyväskylässä.

Levillä avattiin perjantaina myös kilometrin verran maastohiihtolatua. Levin hiihtokeskuksen toimitusjohtajan Jouni Palosaaren mukaan tarjonta syyslomaviikoiksi on nyt ennätysmäisen monipuolista.

”Ihmiset voivat samaan aikaan maastohiihtää, lasketella, golfata, patikoida ja maastopyöräillä.”

Hiihtokeskukset odottavat koronaepidemian puristuksessakin hyvää kautta.

”Ulkomaalaisten matkailijoiden menetys on hotelleille ja ohjelmapalveluyrittäjille iso asia ja heidän puolestaan on suuri huoli. Rinteissä tilanteen ei kuitenkaan pitäisi niinkään näkyä”, sanoo Palosaari.

Hiihtokeskusten rinteet ja ladut ovat perinteisesti olleet kotimaisten matkailijoiden kansoittamia viimeistään hiihtolomaviikoista alkaen.

Suomen hiihtokeskusyhdistyksen (SHKY) toiminnanjohtaja Harri Lindfors arvioi, että keskukset lähtevät tulevaan kauteen koronaepidemian keskellä varovaisen toiveikkain odotuksin.

”Positiivista tässä tilanteessa on se, että kotimainen asiakas liikkuu rinteissä ja laduilla. Toki monessa hiihtokeskuksessa venäläisillä ja Baltian maista tulevilla asiakkailla on ollut iso rooli ja nyt he jäävät pois”, toteaa Harri Lindfors.

Rukalla kotimaisten matkailijoiden osuus on ollut 70 prosentin luokkaa.

”Hiihtokeskuksessa osuus on vielä suurempi. Se antaa meille selkänojaa tulevaan kauteen, jolloin ulkomaisia vieraita tulee vähän tai ei laisinkaan”, sanoo Ruka-Kuusamo matkailu ry:n toimitusjohtaja Mats Lindfors.

Hiihtokeskukset noudattavat asiakkaita ohjeistaessaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronaviruksen torjuntaan antamia suosituksia esimerkiksi turvaväleistä.

”Hissiliput on mahdollista ostaa verkkokaupasta etukäteen. Hissimatkat tehdään ulkoilmassa, eivätkä ne kestä yli 15 minuuttia. Laskettelua pystyy harrastamaan turvallisesti”, Harri Lindfors uskoo.

THL:n mukaan koronavirukseen sairastuneen lähikontakteiksi lasketaan henkilöt, jotka ovat oleskelleet samassa suljetussa tilassa yli 15 minuuttia.

”Nykyisten THL:n suositusten ollessa voimassa ei ole tarvetta rajata hissimatkustamista. Jos ohjeistus muuttuu, myös meidän ohjeita muutetaan”, Lindfors sanoo.

Tulevina syyslomaviikkoina myös moni lumeton hiihtokeskus on auki, vaikka rinteisiin ei vielä pääsekään. Tarjolla on esimerkiksi pyöräilyreittejä ja seikkailupuistoja.

Maastohiihtolatuja avataan lokakuun aikana Levin lisäksi ainakin Rukalla, Sotkamon Vuokatissa, Kuopion Tahkolla, Muonion Oloksella ja Rovaniemen Ounasvaaralla.

Ratkaisematta on yhä, toteutuuko alppihiihdon maailmancup-kilpailu Levillä 21.–22. marraskuuta. Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n päätöstä odotetaan ensi perjantaina, 9. lokakuuta.