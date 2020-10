Koiran haukuntaa muistuttava ääni voimistuu vähitellen. Hetken kuluttua taivaalle piirtyy valtavia monikerroksisia ja jatkuvasti muuttuvia nauhoja, hanhiparvia. Ne kaartavat järven ylle ja laskeutuvat pitkäksi jonoksi veteen. Lintuja tulee yhä lisää, ja pian Teutjärvelle muodostuu alati viuhtova ja kaakattava hanhimatto.

Meneillään on arktisten valkoposkihanhien muutto Jäämereltä kohti Keski-Euroopan talvehtimisalueita. Reitti kulkee osin Suomen halki, ja hanhet levähtävät Kouvolan ja Loviisan rajalla sijaitsevalla Teutjärvellä. Muutaman viikon ajan linnut tankkaavat energiaa jatkaakseen matkaansa.

”Ne voivat levähtää täällä pitkälle syksyyn. Ne lähtevät viimeistään yöpakkasten myötä, kun jäätyminen alkaa vaikeuttaa niiden ravinnonsaantia”, kertoo tutkija Pekka Rusanen Suomen ympäristökeskuksesta (Syke).

Syken tutkija Pekka Rusanen laskee hanhia Teutjärven lintutornista käsin. Illan lukemaksi tuli 52 000 lintua.­

Teutjärvi on tärkeä valkoposkihanhien levähdyspaikka, ja Rusanen on lintutornissa laskemassa niitä. ”Tällä alueella on laskettu jopa 200 000 hanhea”, hän kertoo.

Illan hämärtyessä hanhia saapua yöpymislennolleen – tuhansittain.

Vajaan tunnin aikana Rusanen on laskenut jo yli 20 000 lintua, ja niitä tulee koko ajan lisää. Auringon laskettua järvellä on jo noin 52 000 valkoposkihanhea. Ne kerääntyvät järvelle nukkumaan.

”Hanhien on pakko yöpyä vedessä, sillä ne eivät uskalla yöpyä maalla kettujen ja muiden petojen vuoksi”, Rusanen kertoo.

Jättimäiset parvet näkyvät kauas, ja pelloilla ruokailevat hanhet herättävät ristiriitaisia tunteita. Valkoposkihanhien muuttomatkoista – ja varsinkin satovahingoista –on noussut runsaasti keskustelua, sillä Suomesta on tullut arktisten hanhien tärkeä levähdysalue.

Syksyllä ne eivät kuitenkaan aiheuta yhtä pahoja satovahinkoja kuin keväällä, jolloin hanhet voivat syödä ruohon laajoilta alueilta.

”Viljat on jo puitu. Syksyllä hanhet syövät etupäässä juuria ja peltoon jääneitä siemeniä. Syysviljaa Itä-Suomessa ei juuri enää viljellä”, erityisasiantuntija Markku Mikkola-Roos Sykestä kertoo.

Keväällä keskustelu kävi kuumana. Kaakkois-Suomen kautta kulki yli puoli miljoonaa Jäämerelle muuttavaa valkoposkihanhea – ja kaikilla oli nälkä. Kovin paljon jäljelle ei jäänyt, kun matkalaiset popsivat levähdyspaikoillaan ruohon pelloilta. Itäsuomalaisten maanviljelijöiden mukaan kevät oli ennätysmäinen.

Linnut pysähtyvät pelloille nimenomaan tankkaamaan muuttomatkaa varten. Tuhot ovat paikoin mittavia: viljelijöille hanhituhoista maksetut korvaukset ovat olleet miljoonan euron luokkaa vuodessa.

Maatalousyrittäjien mitta tuli täyteen monilla alueilla, sillä pelottelu – pelättimet, ilmapallot, haukkaleijat, kaasutykit – ei ole karkottanut hanhia. Moni haluaa, että luonnonsuojelulailla rauhoitettuja ja EU:n tiukasti suojelemia lintuja ryhdyttäisiin metsästämään.

Valkoposkihanhi on rauhoitettu laji, jota ei saa vahingoittaa. Varsinais-Suomen ely-keskus voi kuitenkin myöntää luvan poiketa rauhoitusmääräyksestä.

Hanhivahinkojen vähentämistä pohtinut valkoposkihanhityöryhmä totesi raportissaan syyskuun alussa, että hanhia voitaisiin ryhtyä ampumaan. Lintuja pyritään ensisijaisesti karkottamaan alueilta, joilla ne aiheuttavat eniten tuhoja.

Ely-keskus onkin myöntänyt ampumislupia viljelyvahinkojen estämiseksi. Poikkeusluvilla saa ampua tänä syksynä enintään 6 170 valkoposkihanhea yhteensä 197 tilalla. Ampumisen tavoite on pelottaa hanhet muualle. Rauhoitettuja lintuja ei saa käyttää ravinnoksi.

Lisäksi eduskunnassa on käsittelyssä aloite valkoposkihanhen siirtämiseksi metsästyslakiin riistalajiksi.

Arktiset valkoposkihanhet muuttavat Jäämereltä kohti Keski-Euroopan talvehtimisalueita.­

Kiteeläisen maatalousyrittäjän Pekka Partasen tilalla ammuttiin kymmenkunta valkoposkihanhea. Pelotteluvaikutus ei ollut pitkäaikainen.

”Hanhet nousivat lentoon, mutta sitten parvi tuli takaisin”, Partanen kertoo.

Koivikon kartanon luomumaitotilaa pitävä Partanen tuskastui keväällä, kun hanhet söivät kaksi kolmasosaa hänen viljelemästään säilörehusta. Nyt Kiteellä on ollut rauhallista.

”Muutto alkoi pari viikkoa sitten mutta on jo hiipunut. Jättimäisiä parvia ei ole ollut, vaan hanhimäärät ovat olleet kestävät, muutamia tuhansia. Muutamia nurmipehkoja on syöty, mutta tuhotkin ovat pysyneet kohtuullisina”, Partanen sanoo.

Hanhityöryhmä ehdotti myös toimivien karkotuskeinojen kehittämistä ja käytön jatkamista sekä valkoposkihanhien ruokailuun varattavien lintupeltojen perustamista.

Lintupellot ovat paikkoja, joihin hanhet voivat mennä karkottamisen jälkeen. Tutkijan mukaan hanhet oppivat käyttämään niitä, jos ne ovat tarpeeksi suuria ja oikeilla paikoilla. Lisäksi tukijärjestelmä tulisi saada kuntoon niin, että viljelijät perustaisivat lintupeltoja.

”Lintupelto on ainoa torjuntakeino, josta on oikeasti apua. Jos linnuilla ei ole paikkaa, minne mennä karkotuksen jälkeen, ne tulevat heti takaisin”, Mikkola-Roos kertoo.

Ampumisen pelotevaikutuksesta on sen sijaan vähän tutkittua tietoa.

”Paine ampumiseen on ollut kova, mutta ei ole selkeää näyttöä siitä, että se olisi tehokkaampaa kuin muut karkotuskeinot”, Mikkola-Roos sanoo.

Venäjän tundralla pesii yli miljoona valkoposkihanhea. Ne talvehtivat pääosin Alankomaissa ja Saksassa. Merkittävä osa tästä kannasta muuttaa Suomen kautta sekä keväällä että syksyllä.

Viime keväänä Kaakkois-Suomen kautta muutti Jäämerelle arviolta 650 000 hanhea.

Suomen peltojen ruokailualueet hanhet löysivät vasta 2000-luvun alussa. Syytä ei tiedetä, mutta arvioita ovat muun muassa Venäjän Karjalan peltojen pusikoituminen ja ilmavirtaukset, jotka ohjasivat linnut Suomeen.

Arktisella alueella pesivät valkoposkihanhet ovat eri kantaa kuin pääkaupunkiseudulla ja muualla rannikolla pesivät hanhet. Ne puolestaan aiheuttavat keskustelua rannoille ja puistoihin levittäytyessään.

Kaupunkihanhiin metsästys ei auta. Niihin liittyvien ristiriitojen ehkäisemisessä on kokeiltu muun muassa puistoissa partioivia hanhioppaita. Myös hanhista kertovat huomiokyltit on havaittu toimiviksi Korkeasaaren eläintarhassa.

Koirakarkotusta on kokeiltu Korkeasaaressa, Helsingin Viikissä ja Espoon Tapiolassa. Karkotus toimii, jos hanhilla on vaihtoehtoinen paikka ruokailuun. Muuten hanhet palaavat alueelle koiran poistuttua.

Valkoposkihanhet yöpyvät vedessä, koska ne pelkäävät kettuja.­

Teutjärvellä yöpymislennon kaakatus hiljenee illan pimetessä. Alue on muuttaville hanhille tärkeä paikka. Se on luokiteltu kansainvälisesti arvokkaaksi vesilintukohteeksi.

Peltojen ympäröimä järvi on ollut pitkään ylirehevä ja samea. Näkösyvyys on olematon.

Oma osansa järven ravinnepitoisuuksiin voi nykyään olla hanhillakin. Syke tekeekin Teutjärvellä esitutkimusta levähtävien valkoposkihanhien mahdollisista vesistövaikutuksista. Toinen tutkimuspaikka on Iitin Sääksjärvi.

Järviltä otetaan vesinäytteet ennen hanhien saapumista, niiden massalevähdysaikana ja poismuuton jälkeen. Näytteistä tutkitaan ravinne- ja bakteeripitoisuudet.

LIntujentarkkailijan välineistöä.­

Syke haluaa selvittää yöpymisjärvien vedenlaatua, sillä aikaisempaa tutkimusta vesistövaikutuksista ei ole. Oletuksena on, että ravinnepitoisuudet voivat nousta hanhien aikana.

”Kyllähän ulostemäärät ovat isoja, kun jopa satatuhatta hanhea on järvellä kolme viikkoa”, Mikkola-Roos toteaa.

Kouvolan ja Loviisan rajalla sijaitseva Teutjärvi on valkoposkihanhien syysmuuton aikainen levähdyspaikka. Kymmenet tuhannet hanhet kerääntyvät järvelle yöpymään.­

Lintujentarkkailijan merkinnät.­

Valkoposkihanhet jättävät jälkiään Teutjärvelle.­