Samassa varastohallissa on ollut tänä syksynä paloja ainakin kahdesti aiemmin.

Purkujätettä sisältävä suuri varastohalli on jälleen syttynyt palamaan Haminan satama-alueella. Vartiointiliikkeen työntekijät havaitsivat palon lauantaina iltapäivällä.

Tanttutiellä sijaitsevassa varastohallissa on ollut Kymenlaakson pelastuslaitoksen mukaan tulipaloja jo ainakin kahdesti aiemmin tänä syksynä. Nyt palo on aikaisempaa suurempi.

Paloa on sammuttamassa kymenlaakson pelastuslaitokselta kymmenen sammutusyksikköä. Päivystävän palomestarin Juha Säämänen arvioi, että sammutusyöt vievät päiviä.

Halli on kooltaan noin 200 kertaa 100 metriä. Jätettä on sisällä noin kuuden metrin korkeudelta. Hallia tyhjennetään kahdella etukuormaajalla.

”Jätteen seassa on lattiasta kattoon purkujätettä, muovia, orgaanista jätettä ja ihan kaikkea”, Säämänen sanoo.

Hän arvioi, että palo on syttynyt, kun kasassa on alkanut komposti-ilmiö eli jäte on alkanut lämmetä. Leviämisvaaraa muihin rakennuksiin ei ole.

Palosta leviää jonkin verran savua leviää Haminan sataman ja Haminan lähialueella.