Koira on pieni mutta äänekäs. Intoa riittää niin, ettei se ole pysyä veneessä.

Kun parsonrussellinterrieri Pondi viimein pääsee kallioluodolle, alkaa vimmainen etsintä. Minkin hajuja on, mutta petoa ei löydy. Tämä saa koiran säntäilemään edestakaisin.

Heti tappavassa loukussa Väli-Harun saarella itäisellä Suomenlahdella sen sijaan on jo jonkin aikaa kuolleena ollut minkki. Metsähallituksen luonnonsuojelupäällikkö, Pondin isäntä Pekka Heikkilä tyhjentää loukun ja virittää sen uudelleen syöttihajusteella höystettynä.

Itäisen Suomenlahden kansallispuistossa on meneillään vieraspetojen pyynti. Metsähallitus on alkanut hävittää minkkejä ja supikoiria ulkosaaristossa, jossa linnusto on vähentynyt dramaattisesti 2000-luvulla. Vieraspedoilla on iso rooli merilintujen vähentymisessä.

Muutaman vuoden toiminnan jälkeen on alkanut syntyä tulosta: monet alueelta kadonneet linnut ovat vähitellen palanneet.

”Linnuston elpyminen ei tapahdu yhdessä eikä kahdessa vuodessa, mutta selviä elpymisen merkkejä on jo havaittu”, Heikkilä kertoo.

Metsähallituksen erikoissuunnittelija Ari Laine ja luonnonsuojelupäällikkö Pekka Heikkilä sekä Pondi-koira etsivät vieraspetoja Itäisen Suomenlahden kansallispuistossa.­

Saalismääriä tässä petojen pyynnissä ei ihannoida. Reissun tavoite on nollasaalis eli vieraspedoista vapaa saaristo.

”Tavoitteemme on, että pääsisimme suurista supikoira- ja minkkisaaliista siihen tilanteeseen, että törmäisimme saaristossa vain satunnaisiin vieraspetoihin ja saisimme alueet pidettyä niistä tyhjänä ja elinympäristön linnustolle elinkelpoisena”, Heikkilä sanoo.

Loukkuun jääneestä minkinraadosta huolimatta nollasaaliiseen on vielä matkaa. Lanskerin saaresta tuoreita hajuja löytävät myös vapaaehtoisen vieraspetojen pyytäjän Joija Tikkasen koirat.

Työn touhussa ovat saksanmetsästysterrieri Pirre ja länsisiperianlaika Hamppi, jotka haistelevat järjestelmällisesti kivenkoloja ja pensaikoissa olevia onkaloita.

Itäisen Suomenlahden suojelualueverkoston vieraspetojen pyynnin järjestelyistä vastaava Jukka Hakala seuraa porukkaa haulikko olallaan. Asetta ei tällä kertaa tarvita, vaikka hajua selvästi on. Niiden lähdettä ei Lanskeristakaan löydy.

Kotkalainen Jukka Hakala on kolunnut itäisen Suomenlahden saaristoa vuosikymmeniä. Taustalla Joija Tikkanen etsii minkkejä Vellingin saaressa.­

Kotkalainen Hakala on tehnyt vieraspetojen pyyntiä jo kymmenisen vuotta itäisen Suomenlahden saaristossa, muun muassa Haapasaaressa, jossa hänellä on talo.

”Alku oli kova. Haapasaaressa puhuttiin jopa sadan minkin määrästä. Pyynti alkoi, kun saatiin aktivoitua väkeä ja teetettyjä loukkuja.”

Kun Metsähallitus aloitti pyyntiprojektinsa muutama vuosi sitten, koirat tulivat mukaan ja pyynti tehostui. Vapaaehtoisilla metsästäjillä on iso rooli vieraspetopyynnissä, joka vaatii saaristossa taitoa – ja koiria.

”Lintuja on nyt selvästi enemmän kuin kymmenen vuotta sitten”, Hakala sanoo.

Vieraspetopyynnin vastaava pyytäjä Jukka Hakala Vellingin rantakallioilla.­

Saaristolinnusto alkoi taantua voimakkaasti vuosituhannen vaihteessa.

Samaan aikaan minkki ja supikoira yleistyivät Itämeren rannikolla ja saaristossa. Pienpedot ovat levinneet nopeasti, sillä vieraslajeilla ei juuri ole luontaisia vihollisia. Sen sijaan alkuperäislajeja ne hävittävät tehokkaasti.

Minkit ja supikoirat heikentävät merilintujen poikastuottoa tuhoamalla pesiä, ja ne saattavat syödä myös emolintuja. Saaristossa vieraspedoista ovat kärsineet etenkin pilkkasiipi, riskilä ja selkälokki, paikoin myös voimakkaasti taantunut haahka.

”Ensimmäiset havainnot lintutuhoista tulivat 1990-luvulla. Tilanne räjähti käsiin 2000-luvun alussa, ja 2010-luvulla vieraspedot ovat levinneet koko saaristoon”, Heikkilä kertoo.

Suomenlahdella ja Merenkurkussa ongelmia aiheuttaa etenkin minkki, Saaristomerellä ja Selkämerellä supikoira.

Metsähallitus alkoi pyytää vieraspetoja saaristossa järjestelmällisesti viitisen vuotta sitten. Alueet ovat pääasiassa ulkosaariston suojelualueita, mutta joukossa on myös muutamia linnuston kannalta arvokkaita merenlahtia ja sisämaan lintuvesiä.

”Lähdimme toimintaan vähän varpaillamme. Ajatuksena oli, että toiminta suojelualueilla kohtaa vastustusta. Lieväksi yllätyksekseni yhtään negatiivista palautetta ei ole tullut, vaikka tapamme eläimiä kansallispuistossa. Luonnonsuojelijat ja toiminnasta vastaavat metsästäjät puhaltavat yhteen hiileen asiassa”, Heikkilä sanoo.

Hän toivoo, että veneilijät ja mökkiläiset ryhtyisivät itsekin joko pyytämään vieraspetoja tai ainakin ilmoittamaan niistä.

Syksy vaikeuttaa pyyntiä ulkosaaristossa lokakuun lämpimästä säästä huolimatta. Kaikille saarille ei tuulen vuoksi pääse.

Vellingin saaren rantakalliosta löytyy kuitenkin isolle veneelle sopiva kiinnityskohta.

Rantautuminen ulkosaaristossa vaatii taitoja. Metsähallituksen erikoissuunnittelija Ari Laine (vas.) ja luonnonsuojelupäällikkö Pekka Heikkilä (oik.) auttavat Jukka Hakalan Vellingin saareen.­

Vapaaehtoiset vieraspetojen pyytäjät Joija Tikkanen ja Jukka Hakala sekä Pirre- ja Hamppi-koirat etsivät minkkejä Vellingin saaressa Itäisen Suomenlahden kansallispuistossa.­

Koirat pääsevät etsimään hajujälkiä, mutta kolot ovat tyhjiä. Sen sijaan loukussa on tälläkin kertaa minkinraato.

”Loukkuihin jääneet ovat todennäköisesti poikasia. Se tietää, että minkit ovat pesineet”, Heikkilä toteaa.

Hän tiivistää kaksi saarta ja yhden luodon koluamisen tulokset: ”Positiivista on se, ettei saalista tullut. Silti hajujäljet kertovat, että täällä on pienpetoja. Töitä riittää vielä.”

Saaristoa kymmeniä vuosia kolunnut Hakalakin kokee, että edistystä on tapahtunut.

”Jos oltaisiin lähtötilanteessa, minkkejä olisi löytynyt ja koirat olisivat haukkuneet varmasti.”

Nyt ääntä pitää vain parsonrussellinterrieri Pondi, jolla olisi yhä kova hinku päästä saariin haistelemaan – vaikka uimalla. Edessä on kuitenkin toista tuntia kestävä venematka Kotkaan.

Vaikka saalista ei ihannoida, siitä pidetään toki lukua. Kaiken kaikkiaan saalis itäisen Suomenlahden ulkosaaristossa on keväästä alkaen 20 minkkiä Kotkan Haapasaaresta Suomen itärajalle.

Lanskerin saaressa Metsähallituksen erikoissuunnittelija Ari Laine (vas.) ja luonnonsuojelupäällikkö Pekka Heikkilä valmistautuvat vieraspetojen pyyntiin. Pondi-koira odottaa kärsimättömänä.­

Metsästäjä Joija Tikkanen on koiriensa Hampin ja Pirren kanssa mukana vierapetojen pyynnissä.­

Pekka Heikkilä saattaa Pondi-koiran rantaan.­