Lasten tiedekysymyksissä perjantaina 2. lokakuuta sivulla B 10 mainittiin kuvatekstissä virheellisesti, että kuvan galaksi on yli 13 miljardin valovuoden päässä. Oikeasti galaksi on kauempana, koska avaruus on laajentunut huomattavasti sinä aikana, kun galaksin valo on kulkenut kohti maapalloa. Etäisyys on nyt noin 32 miljardia valovuotta.