Bulgaria valitsee suomalaisen AMV:n ja sveitsiläisamerikkalaisen Piranhan välillä.

Suomalaisen puolustustarvikeyhtiö Patrian valmistama AMV-ajoneuvo on loppusuoralla tarjouskilpailussa, jossa Bulgaria valitsee asevoimilleen uutta taistelu- ja miehistönkuljetusajoneuvoa.

Bulgaria on hankkimassa 150 panssaroitua ajoneuvoa. Kaupan kokonaisarvo on yli 700 miljoonaa euroa.

Patrian kanssa kaupasta kilpailee vielä amerikkalaisen General Dynamicsin Sveitsin tytäryhtiön valmistama Piranha. Alun perin tarjouspyyntö lähti neljälle valmistajalle.

Liiketoimintajohtaja Jussi Järvinen Patriasta kertoo, että yhtiön tarjous sisältää 90 taisteluajoneuvoa ja 60 muuta erilaista versiota AMV-ajoneuvosta.

”Erilaisia versioita käyttötarkoituksen mukaan, kuten komentoajoneuvoja. Mitä asiakas nyt haluaa”, Järvinen sanoo.

”Kaikki perustuvat samaan AMV-ajoneuvon alustaan.”

Järvinen uskoo, että Patrian tarjous on kilpailukykyinen, mutta myöntää, että paljon on vielä tekemistä. Seuraavaksi ovat edessä ajoneuvojen testaukset, eikä tarkkaa aikataulua edes tiedetä vielä.

Hanke on muutenkin myöhässä, sillä alkuperäisen suunnitelman mukaan Bulgarian olisi jo pitänyt tehdä päätös ajoneuvosta.

Jos Bulgaria valitsee AMV:n, niin suurin osa niistä valmistettaisiin Bulgariassa. Todennäköisesti vain ensimmäiset kappaleet tehtäisiin Suomessa. Kyseessä olisi siis teknologian siirto.

”Se on ollut alusta alkaen ihan selkeä asiakkaan tahtotila”, Järvinen sanoo.

Käytännössä Patria toimittaisi kaikkiin ajoneuvoihin vain tietyt avainkomponentit, kuten esimerkiksi apurungot, akselistot ja pyörännavat.

Samanlaisella konseptilla myös Puola osti aikoinaan Patrialta satoja panssaroituja AMV-ajoneuvoja, jotka se nimesi Rosomakiksi eli Ahmaksi.

”Emme ole siitä mustasukkaisia. Toimitamme avainkomponentit kaikkiin Puolassakin valmistettuihin ajoneuvoihin. Se on hienoa, että he ovat ottaneet ajoneuvon omakseen.”

Vaikka AMV:n tuotantolinja ei nykykonseptilla olekaan Suomessa, niin AMV-kaupoilla on merkittävä vaikutus myös Suomessa.

Patria on vuosikymmenten mittaan myynyt yli 3 000 panssaroitua ajoneuvoa eri puolille maailmaa. AMV onkin Suomen aseteollisuuden lippulaiva.

”Me räätälöimme ajoneuvoja asiakkaita varten. Se on meidän pääbisnes tänä päivänä, eli omien tuotteiden suunnittelu ja projektinhallinta”, Järvinen sanoo.

”Se on ollut 20 vuotta näin, vaikka tässä välissä on joitain sarjoja tehty Hämeenlinnassakin. 20 vuotta pääbisnes on ollut omien tuotteiden suunnittelussa ja projektinhallinnassa. Kun asiakas haluaa Suomessa valmistettuja ajoneuvoja, meillä on Hämeenlinnassa täysi valmius myös sarjavalmistukseen.”

Bulgarian asevoimien tarkoituksena on varustaa kolme panssaroitua pataljoonaa uusilla taisteluajoneuvoilla.

Vaikka Bulgaria kuuluu nykyään sotilasliitto Natoon, on sen käytössä runsaasti neuvostoaikaista sotakalustoa. Sen tarkoituksena on korvata muun muassa vanha BTR-kalusto moderneilla ajoneuvoilla.

Bulgaria on muutenkin modernisoimassa sotakalustoaan. Se on muun muassa ostanut Yhdysvalloista uusia F-16-hävittäjiä korvaamaan nykyisiä neuvostovalmisteisia Mig-29-hävittäjiään.