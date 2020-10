Koronavirustartuntojen määrä hypähti Puolustusvoimissa nollakesän jälkeen.

Puolustusvoimissa on havaittu uusia koronavirustartuntoja.­

Armeija ei ole muuttamassa ohjeistuksiaan, vaikka koronavirustartuntojen lukumäärä on lähtenyt kasvuun syyskuun lopussa Puolustusvoimissa.

Kahden edellisen viikon aikana tartuntoja havaittiin ainakin seitsemällä varusmiehellä ja kahdeksalla henkilökuntaan kuuluvalla.

Kasvu on merkittävä sikäli, että Puolustusvoimat selvisi käytännössä koko kesän ilman yhtään koronavirustartuntaa.

Syksyn ensimmäinen tartunta varusmiehellä havaittiin kaksi viikkoa sitten Rannikkoprikaatissa, jonka varuskunta on Upinniemessä.

Muita tartuntoja on sen jälkeen löytynyt Kaartin jääkärirykmentissä, Porin prikaatissa, Kainuun prikaatissa ja Maasotakoulussa.

Puolustusvoimien julkaisemien tietojen mukaan epidemian aikana tartunnan on saanut 26 varusmiestä ja 33 henkilökuntaan kuuluvaa. Luvut sisältävät jo parantuneet ihmiset.

Puolustusvoimat aloitti koronavirustilanteen vuoksi keskeytyksissä olleet kertausharjoitukset uudelleen elokuussa. Parhaillaan on esimerkiksi käynnissä laaja Ilmavoimien pääsotaharjoitus Ruska, johon osallistuu reserviläisiä.

Runsaat kaksi viikkoa sitten Puolustusvoimat ilmoitti, että ensi kevääksi suunniteltu suuri kansainvälinen Arctic Lock -sotaharjoitus peruutetaan viruksen aiheuttamien hankaluuksien takia, ja sen sijaan järjestetään suuri kotimainen pääsotaharjoitus.

Ovatko kertausharjoitukset vaikuttaneet viruksen leviämiseen Puolustusvoimissa, tiedotusjohtaja, eversti Torsti Astrén?

”En näe siinä syy-yhteyttä.”

Astrén sanoo, ettei Puolustusvoimat suunnittele kertausharjoitusten lopettamista kasvaneiden virustartuntojen vuoksi.

Tälle vuodelle oli suunnitteilla noin 19 000 kertausharjoitusvuorokautta. Niistä toteutuneen noin 15 000.

”Ei tästä suoranaisesti ole muita seurauksia kuin että olemme taas entistä valppaampia. Olemme muistuttaneet henkilökuntaa ja varusmiehiä siitä, mikä on tilanne yhteiskunnassa.”

Puolustusvoimat on koronavirustilanteen vuoksi jakanut varusmiehet varuskunnissa kolmeen osastoon, joista kukin on vuorollaan kaksi viikkoa vapaalla ja sen jälkeen neljä viikkoa koulutuksessa. Jaossa on kuitenkin huomioitu paikalliset olosuhteet siten, että rytmityksessä voi olla eroja.

Eri ryhmiin kuuluvat varusmiehet eivät ole varuskunnissa toistensa kanssa tekemisissä. He muun muassa kulkevat eri reittejä ja syövät eri paikoissa.

Puolustusvoimien mukaan suurimman tartuntariskin aiheuttavat ihmiskontaktit Puolustusvoimien ulkopuolella. Varusmiesten väliset tartunnat ovat olleet harvinaisia.

Astrén sanoo, ettei varusmiehiä voi kieltää juhlimasta vapaa-ajalla.

”Ei me varmaan voida kieltoa antaa, mutta suositushan meillä on.”