Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastojen mukaan Suomessa raportoitiin tiistaina 227 uutta koronavirustartuntaa. Kyseessä on kevään jälkeen ensimmäinen kerta, kun THL:n päivittäin ilmoitettava uusien tartuntojen määrä kohoaa yli kahdensadan.

Asiantuntijoiden mukaan viime viikkojen tartuntamäärät kertovat tartuntojen yleistymisestä.

Tiistaina raportoitua uusien tartuntojen määrää ei kuitenkaan voi suoraan verrata kevään tartuntamääriin.

Ensinnäkin tiistaina raportoitu 227 tartuntaa koostuu usealta aiemmalta päivältä. Määrä ei siten ole verrannollinen esimerkiksi alla olevaan grafiikkaan, jossa päivittäiset tartuntamäärät on ilmoitettu tuona päivänä tehtyjen testien mukaan.

Toisekseen keväällä todetut tartuntamäärät kuvaavat selvästi huonommin todellista tartuntatilannetta kuin syksyn tartuntamäärät.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) ylilääkäri Asko Järvinen muistuttaa, että keväällä testattiin ihmisiä huomattavasti vähemmän kuin nyt. Osa tautitapauksista jäi siksi keväällä pimentoon.

Kun keväällä yksi positiivinen testitulos saatiin kahdellakymmenellä testillä, nyt yhtä positiivista tulosta kohden tehdään keskimäärin viisisataa testiä.

Todennäköisesti tartuntoja oli keväällä moninkertaisesti tilaston osoittama määrä. Syksyn todettujen tartuntojen määrä on lähempänä todellista tartuntamäärää.

Esimerkiksi THL:n tutkimusprofessori Markku Peltonen arvioi HS:lle viime perjantaina, että tartuntatilanne ei ole vielä lähelläkään sitä, mitä se oli maaliskuun puolivälissä.

Selvää on kuitenkin se, että tartunnat ovat yleistyneet loppukesän ja alkusyksyn aikana.

”Jos katsotaan tämän päivän tilannetta ja peilataan taaksepäin, tilanne on Suomessa muuttunut. Jos verrataan tilannetta Suomessa muuhun maailmaan, tilanne on samankaltainen kuin muualla EU:ssa. Syksy on alkanut ja se näyttää sen, että epidemia seuraa kausivaihtelun mallia, jossa syksyllä leviäminen lisääntyy”, sanoo THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen.

Tiistaina raportoitiin eniten uusia tartuntoja Vaasassa (70 tartuntaa), Helsingissä (40), Turussa (12) ja Espoossa (10).