Keijo Vilhusen puolustus pitää murhasta tuomittujen kertomuksia perättöminä ilmiantoina, joiden tarkoitus on kostaa Vilhusen yhteistyö Jari Aarnion kanssa.

Vuosaaren palkkamurhasta tuomittu Jani Leinonen kertoi oikeudessa tiistaina versionsa entisen jengipomon Keijo Vilhusen roolista Vuosaaren palkkamurhan järjestelyissä.

Vilhunen on nyt syytteessä murhasta Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion kanssa. Vilhusta syytetään osallistumisesta teon järjestelyyn. Aarniota puolestaan syytetään siitä, että hän olisi tiennyt salajuonesta ja jättänyt teon estämättä.

Leinonen sanoi oikeussalissa, että murhasta tuomittujen Janne Ranisen ja Raimo Anderssonin oli alkujaan tarkoitus hoitaa murha. Leinosen mukaan Vilhunen kysyi häneltä ainoastaan sopivaa paikkaa, minne Volkan Ünsal voitiin tuoda. Tilanne ajautui myöhemmin hänen mukaansa siihen, että hän päätyi itsekin kuristamaan uhria.

”Vilhunen kysyi vaan, että onko paikkaa mihin tuoda. Ja mä sanoin, että tuokaa se Vuosaareen, että mähän olen saanut sieltä häädön”, Leinonen kuvaili.

Leinonen sanoi sanoi, että hänen oli alkujaan tarkoitus ainoastaan olla ottamassa Ünsalia kiinni Vuosaaressa. Varsinaista tekoa ei pitänyt hänen mukaansa tehdä siellä. Kyseistä asuntoa Leinonen piti ”idioottimaisena” paikkana koko teolle, ja hänen mukaansa tilanne ajautui murhaksi ennen aikojaan asunnossa.

Esitutkinnassa poliisille Leinonen kuvaili ongelmaksi sen, missä missä murhan uhri ”otettaisi kiinni ja hoidettaisi päiviltä”.

Leinonen sanoi, että hänen Natural Born Killers -jengiään johtanut Lauri Johansson oli kieltänyt häntä osallistumasta Anderssonin asioihin. Johansson oli Leinosen mukaan kertonut, että Anderssonilla on vireillä jonkinlainen murhahanke.

Leinonen kertoi osallistuneensa tekoon vastoin Johanssonin ohjeistusta, koska Vilhunen pyysi. Natural Born Killers -jengin johtoasemaa tuolla hetkellä Leinonen kuvaili sanomalla, että Vilhunen johti vähän sitäkin. Johansson oli murhan aikaan vankilassa.

Syyttäjä Perttu Könösen pyynnöstä Leinonen arvioi myös sitä, mitä hän ajattelee asiassa tosiasiassa tapahtuneen.

”Mä uskon, että Andersson ja Raninen on ollut tarkoitus ottaa kiinni, kun he ovat lähteneet asunnolta”, Leinonen arvioi.

Leinonen kertoi, että hänet rekrytoitiin auttamaan murhassa vain hieman ennen tekoa. Hän sanoi myös, että tiesi Raimo Anderssonin, mutta ei ollut tekemisissä tämän kanssa.

”Olen Anderssonin tiennyt, mutta en ole ollut tekemisissä, koska hän ei ollut Laten [Johanssonin] kanssa väleissä”, Leinonen kuvaili.

Vilhusta puolustava Markku Fredman kummasteli, miten Leinosella ja Anderssonilla on ollut puhelinliikennettä jo elokuun lopulla, jos he ovat olleet tekemisissä vain murhan takia ja Leinonen on tullut mukaan juuri ennen murhaa. Tähän Leinonen ei osannut vastata.

Esitutkinnassa Leinosta tentattiin myös muista kertomuksen yksityiskohdista. Poliisille hän kertoi kuulusteluissa, että oli hankkinut teossa käytetyn pesäpallomailan asuntoon murhapäivänä. Oikeudessa hän puolestaan sanoi, että maila olisi ollut jo asunnossa.

Leinonen kertoi oikeudessa myös, että hän teki muun muassa Vilhusen kanssa huumekauppaa sinä lyhyenä aikana, kun hän oli vapaalla vankilasta.

Aarnion puolustuksen mukaan Leinonen oli ennen murhaa seurannassa huumekauppojen takia. Syyttäjä puolestaan pitää epäiltyjä huumerikoksia vain savuverhona tarkkailutoimille, joita poliisi olisi tehnyt murhan takia.

Suomalaisrikolliset kuristivat ruotsinturkkilaisen Volkan Ünsalin Vuosaaressa syksyllä 2003.

Ünsal oli ajautunut suuriin vaikeuksiin Ruotsin rikollispiireissä. Suomalaisten Jani Leinosen, Raimo Anderssonin ja Janne Ranisen lisäksi teosta tuomittiin murhan ruotsalainen tilaaja Lepoldo Gonzalez Carmona.

Aarnion murhaoikeudenkäyntiä voi pitää poikkeuksellisena monesta syystä, eikä vähiten murhasta tuomittujen puheiden takia. Usein järjestäytyneen rikollisuuden juttuja ympäröi vaikenemisen laki. Sen perusteella muiden tekemisistä tai tiedoista ei saa puhua viranomaisille tai ulkopuolisille.

Vuosaaren murhajutussa käytiin tiistaina läpi myös Raimo Anderssonin kertomusta, jonka perusteella Vilhusella olisi ollut aktiivinen rooli Vuosaaren palkkamurhan järjestelyissä. Anderssonin kertoman mukaan Vilhunen hommasi Leinosen tekijäksi murhaan.

Syyttäjä luki jutun esitutkintapöytäkirjasta Raimo Anderssonin kertomusta, koska Andersson kuoli väkivaltaan vankilomilla keväällä 2018.

Esitutkinnassa Andersson kertoi, että ruotsalaisten piti ensin tehdä murha itse. Anderssonin mukaan Vilhunen pyysi häntä alkujaan pitämään yhteyttä ruotsalaisiin. Anderssonin mukaan tilanne muuttui, koska hän tuskastui ruotsalaisten toimiin.

Andersson kertoi esitutkinnassa pelänneensä, että saisi ”sivuosuman” ruotsalaisten murhasta omien järjestelyjensä takia. Andersson ei luottanut ruotsalaisten tekemisiin. Hän kertoi ”laukaisseensa” Vilhuselle, että olisi parempi tehdä teko itse.

”Keijo tarttui tähän heti ja kysyi, että tekisinkö, johon vastasin, että kyllä jos siitä maksetaan, mutta en sitä lähde yksin tekemään. En voinut tässä vaiheessa omia puheitani lähteä perumaan, kun tulin laukaisseeni Keijolle tämän”, Andersson sanoi.

Anderssonin mukaan Vilhunen myös hankki hänelle kaveriksi tekoon Jani Leinosen.

”Keijo kysyi, että kävisikö Jani Leinonen kaveriksi, johon vastasin että kyllä käy, mutta en lähde sitä itse pyytämään mukaan”, Andersson sanoi.

Keijo Vilhusen puolustuksen mukaan alamaailman miesten puheissa on kyse perättömistä ilmiannoista.

Vilhusen puolustuksen mukaan puheet ovat kosto Vilhusen yhteistyöstä Jari Aarnion kanssa. Alamaailman pelisääntöjen mukaan muiden tekemisistä ei saisi puhua poliisille ja Aarnion rikosjuttujen yhteydessä Vilhusen ja Aarnion poikkeukselliset välit tulivat ilmi.

Vilhunen on sanonut Aarnion murhajutussa, että hän toimi Aarnion tietolähteenä. Jo ennen sitä Vilhunen ja Aarnio on tuomittu rikoskumppaneina muun muassa törkeistä huumerikoksista.

Leinosta ja Ranista ei voisi tuomita perättömistä puheista, koska heidät on tuomittu aiemmin samasta murhasta.

Syyttäjän lisäksi myös Vilhusen ja Aarnion asianajajat nostivat esille kohtia Anderssonin tuoreimmista ja aiemmista kuulusteluista. Vilhusta puolustava Markku Fredman nosti esiin muun muassa kohtia, joissa käsiteltiin murhasta aiemmin tuomittujen keskinäisiä suhteita ja tutustumista.

Fredmanin esittelemien kohtien perusteella Andersson ja Leinonen olisivat muun muassa tunteneet toisensa jo kauan ennen murhaa. Niin ikään puolustus nosti esiin Janne Ranisen seurustelusuhteen Raimo Anderssonin vaimon sukulaisnaisen kanssa syksyllä 2003.

Sekä Vilhunen että Aarnio kiistävät, että he olisivat syyllistyneet asiassa rikokseen. Heidän versionsa tapahtumien kulusta eroavat kuitenkin merkittävästi. Aarniolla ei kertomansa mukaan ole ollut yksityiskohtaista tietoa teosta. Vilhunen taas on sanonut, että halusi estää teon ja kertoi Aarniolle tietoja murhasuunnitelmasta.

