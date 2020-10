Vantaan budjettiesityksestä kertovassa uutisessa tiistaina 6. lokakuuta sivulla A 19 kerrottiin, että budjetin alijäämä on 28 miljoonaa euroa, mutta alijäämä on 25 miljoonaa. Toimialoille ohjattu karsintatavoite on 10 miljoonaa euroa, eikä 43,5 miljoonaa euroa, mikä luku on koko tasapainotustavoite veronkorotuksineen ja maanmyynteineen. Lisäksi Vantaa-lisään on varattu rahaa vain syksyyn asti.