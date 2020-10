HS:n päivittyvät grafiikat kertovat uusimmat tiedot tartunnoista, sairaalahoidossa olevista ja kuolleista niin Suomessa kuin maailmalla.

Uusimmat tiedot lyhyesti

Yhdysvalloissa on raportoitu jo yli 7,5 miljoonaa koronavirustartuntaa. Tuoreimpien kahden viikon aikana uusia tartuntoja on raportoitu liki 600 000. Se on hieman enemmän kuin sitä edeltävän kahden viikon aikana.

Eniten tartuntoja viimeisen kahden viikon aikana on raportoitu Intiassa, yli miljoona tartuntaa 14 päivän aikana. Kaiken kaikkiaan Intiassa on raportoitu liki seitsemän miljoonaa tartuntaa.

Tarkempia tietoja eri maiden tilanteesta löytyy tämän jutun lopussa olevista grafiikoista.

TARKEMPIA TIETOJA Suomen ja maailman tilanteesta löytyy alla olevista, yleensä kerran päivässä päivittyvistä grafiikoista. Suomen osalta tartuntatiedot päivittyvät yleensä puoliltapäivin ja sairaalahoitoa ja kuolemia koskevat tiedot yleensä maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin iltapäivällä.

Ulkomaita koskevat tartunta- ja kuolematiedot päivittyvät tietokantaan yleensä yön aikana.

Tiedot saattavat päivittyä tietokantoihin myös takautuvasti, kun uusia testituloksia valmistuu tai virheellisiä raportteja korjataan.

Tartuntatilanne Suomessa

ALLA OLEVA grafiikka kertoo, miltä Suomen tartuntatilanne näyttää tällä hetkellä THL:n tartuntatautirekisterin tietojen mukaan. Tartunnat kirjataan rekisteriin näytteenottopäivälle. Koska näytteiden valmistumisessa ja kirjaamisessa kestää yleensä 2–4 päivää, viimeisimpien päivien luvut tulevat vielä muuttumaan.

Etenkään epidemian alkuvaiheessa kaikkia koronavirusepäiltyjä ei testattu, joten varmistettujen tartuntojen määrä ei kuvaa täysin tarkasti sitä, kuinka paljon tartuntoja todella on ollut.

Tällä hetkellä tavoite Suomessa olisi testata kaikki oireilevat ihmiset.

Sairaanhoitopiirikohtainen grafiikka näyttää ilmaantuvuuden eli koronavirustartunnat asukaslukuun suhteutettuna. Tapaukset-nappia painamalla saat esille myös tarkat tapausmäärät.

Ilmaantuvuutta käytetään yhtenä mittarina THL:n ja hallituksen syyskuun alussa päivittämässä strategiassa, jossa määritellään koronavirusepidemian perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe. Kiihtymisvaiheessa kahden viikon aikana tartuntojen ilmaantuvuus on 10–25 tartuntaa 100 000 asukasta kohden. Leviämisvaiheessa on 18–50 tapausta 100 000 asukasta kohden 14 vuorokauden aikana.

KUNNITTAIN tartuntatilanne näyttää tällä hetkellä tältä. THL ei julkaise tietoja kunnista, joissa tartuntoja ei ole ollenkaan tai tartuntoja on vähemmän kuin viisi.

Varmennettujen tartuntojen ikäjakauma näyttää Suomessa THL:n mukaan tällä hetkellä tältä:

Tehtyjen koronavirustestien määrän kehityksen Suomessa THL:n tietojen perusteella näet olevasta grafiikasta. THL:n mukaan näytemäärää on tarkennettu 29. syyskuuta takautuvasti yli 30 000 näytteen osalta. Tämä selittää poikkeuksellisen suuren muutoksen testimäärässä aiempaan verrattuna Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiireissä. Tarkennus ei vaikuta todettujen tapausten määrään.

Sairaalahoidossa olevat Suomessa

ALLA olevat grafiikat kertovat sairaalahoidossa olevien määrän kehityksestä Suomessa.

Kuolleet Suomessa

TUOREIMPIEN tietojen mukaan tilanne näyttää kuolemantapausten suhteen Suomessa tältä:

Tilanne maailmalla

ALLA OLEVA graafi näyttää, miten tartuntojen ja kuolemien päivittäinen määrä suhteessa väkilukuun on kehittynyt eri maissa maaliskuun alusta lähtien.

Maan nimeä napauttamalla voit piilottaa ja lisätä käyriä takaisin näkyviin. Voit myös lisätä haluamasi maan grafiikkaan grafiikan alapuolella olevasta valikosta.

Grafiikan alla olevasta valikosta voit myös valita, haluatko tarkastella tartuntoja vai kuolemia asukaslukuun suhteutettuna vai absoluuttisina lukuina.

Alla oleva grafiikka kertoo, miten eri Euroopan maiden tartuntatilanne suhteutuu Suomen matkustusrajoituksiin. Listaa kannattaa käyttää vain epidemiatilanteen tarkasteluun. Tarkat matkustamiseen liittyvät ohjeet kannattaa varmistaa viranomaisilta.

Alla olevasta kokonaisuudesta voit tarkastella Suomen, Euroopan tai koko maailman ajantasaista tartuntatilannetta ja kuolemien määrää valitsemalla ylävalikosta haluamasi tiedot. Tänään raportoidut ulkomaita koskevat tiedot päivittyvät tietokantaan ensi yön aikana. Suomen osalta tartuntatiedot päivittyvät yleensä puoliltapäivin ja kuolemia koskevat tiedot muutaman kerran viikossa.