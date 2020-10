Vaasa kehotti odottelemaan koronatestiin menon kanssa – Nyt kaupungista on tullut maan tuorein tartuntarypäs

Vaasa ohjeisti keskiviikkoon saakka hakeutumaan koronatestiin vasta kolmantena oireisena päivänä. Ylilääkärin mukaan tämä ei silti selitä tartuntoja, jotka ovat tulleet erityisesti opiskelijajuhlista ja yökerhoista.

Kuuden viime päivän aikana Vaasan sairaanhoitopiirin alueella on todettu yhteensä 223 tartuntatapausta. Kuva on Vaasasta tiistailta.­

Vaasa on noussut viime päivinä Suomen tuoreimmaksi koronavirustartuntojen ryppääksi. Kuuden edellisen päivän aikana Vaasan sairaanhoitopiirin alueella on todettu yhteensä 223 tartuntatapausta. Valtaosa tapauksista on Vaasasta.

Tiistaina peräti kolmasosa koko Suomen tautitapauksista todettiin Vaasassa.

Vaasan kaupunki on ohjeistanut hakeutumaan koronatestiin korkeammalla kynnyksellä kuin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) yleisohjeistuksessaan.

THL pitää tärkeänä, että kaikki koronavirusepäilyt testataan.

Vaasan kaupungin verkkosivuilla on keskiviikkoon saakka neuvottu hakeutumaan koronavirustestiin vasta kolmantena päivänä oireiden alkamisesta. Tämä on herättänyt huomiota muun muassa sosiaalisessa mediassa, kun tartunnat kaupungissa ovat ryöpsähtäneet.

Viime tiistaina Vaasan kaupungin johtava ylilääkäri Heikki Kaukoranta perusteli lievempiä ohjeita sillä, että Vaasan tartuntatilanne on pääkaupunkiseutuun verrattuna rauhallinen.

Keskiviikkoaamuna Kaukoranta kertoi HS:lle, että testausohjeita päätettiin muuttaa tällä viikolla, kun virus nyt leviää kaupungissa voimakkaasti.

Kaukorannan mukaan uudet ohjeet ovat THL:n yleisohjeen mukaisia, eli ihmisiä kehotetaan lievissäkin oireissa tekemään Omaolo-oirearvion ja hakeutumaan koronatestiin.

Keskiviikkona iltapäivällä kaupungin verkkosivujen ohjeistus muuttui THL:n ohjeiden mukaisiksi.

Kaukorannan mukaan lievempi testausohje perustui siihen, että elo-syyskuussa Vaasassa todettiin vain vähän koronavirustartuntoja ja enemmän muita virustartuntoja.

”Ei ollut järkevää käyttää rajallista testauskapasiteettia siihen, että katsotaan rino-virusta, jota meillä oli paljon kouluissa ja päiväkodeissa. Testaus olisi saatu aivan turhaan tukkeutumaan. Samaan aikaan meillä oli myös hyvin suuria toimitusvaikeuksia Tampereen Fimlabilta. Vastausviiveet olivat jopa yli viikon”, hän sanoo.

Vaasan koronavirusnäytteet analysoidaan Tampereen Fimlab-laboratoriossa.

Kaukorannan mukaan tilanne Vaasassa oli rauhallinen viime viikon torstaihin asti.

”Tilanteessa, jossa kaupungissa ei ole ollut koronavirusta merkittävässä määrin, ei ole ollut tarvetta tiukempaan ohjeistukseen. On hölmöä ampua sorsametsällä kaikki paukut ilmaan aamulla kuudelta ja katsoa, onkohan siellä sorsia.”

Nyt kun tiedetään, että tautitapaukset Vaasassa ovat nopeasti lisääntyneet, oliko THL:n testausohjeita lievempi ohjeistus oikea valinta?

”Oli ehdottomasti. Meillä tilanne muuttui merkittävästi ja dramaattisesti vasta torstain jälkeen”, Kaukoranta sanoo.

Kaukorannan mielestä korkeampi kynnys testiin hakeutumisessa ei ole vaikuttanut Vaasan tartuntamäärien kasvuun. Hän kiinnittää enemmän huomiota valtionhallinnon ratkaisuun antaa ravintoloiden ja yökerhojen toimia myöhään koronaviruksen yhä levitessä. Myös alle 500 hengen tapahtumat ovat olleet syksyllä sallittuja.

Kaukoranta huomauttaa, että Vaasan kaksi koronavirusrypästä liittyy ravintoloihin: elokuinen pubiin liittyvä tartuntarypäs ja nykyinen opiskelijoiden keskuudessa levinnyt rypäs.

”Nyt menossa olevassa hulabaloossa ekosysteemin muodostavat sekä opiskelijoiden bileet että yökerhotoiminta, jotka ruokkivat toinen toisiaan. Me emme pysty enää tunnistamaan kaikkia tartuntaketjuja, vaan pystymme ainoastaan sanomaan, että tämä on tullut tästä klusterista, johon kuuluu sekä opiskelijajuhlat että yökerhot.”

Nyt kaupunki kehottaa hakeutumaan testaukseen lievissäkin oireissa. Maanantaina Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta päätti myös kieltää yli 50 hengen kokoontumiset ja suositella välttämään yli 20 hengen kokoontumisia 25. lokakuuta saakka.

Myös joukkueurheiluun suositellaan taukoa samalle ajalle. Sairaanhoitopiirin alueella on voimassa vahva suositus käyttää maskia julkisissa tiloissa. Toisen asteen opetus siirtyy kahdeksi viikoksi etäopetukseen, ja perusopetuksen henkilökuntaa suositellaan käyttämään maskia.