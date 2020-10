MTV:n Rikospaikka-ohjelman tietojen mukaan kolmas epäilty on suomalainen mies, joka on ollut kiinni otettuna, mutta häntä ei ole vangittu.

Perussuomalaisten Keski-Suomen vaalipäällikön Pekka Katajan murhan yrityksestä epäillään kolmattakin miestä, kertoo MTV. Keskusrikospoliisi (krp) on vahvistanut MTV:lle, että asiasta epäillään jo vangittujen Teemu Torssosen ja Tero Ala-Tuuhosen lisäksi kolmatta miestä.

MTV:n Rikospaikka-ohjelman saamien tietojen mukaan kolmas epäilty on suomalainen mies, joka on ollut kiinni otettuna, mutta häntä ei ole vangittu. Ohjelman tietojen mukaan mies on tuntenut tapauksen vuoksi vangittuina olevat kaksi miestä. Lisäksi krp pitää MTV:n mukaan mahdollisena sitäkin, että osallisia saattaa olla nyt epäiltyjen kolmen lisäksi muitakin.

Epäilty murhan yritys tapahtui Jämsänkoskella 17. heinäkuuta. Toinen tapauksen vuoksi vangituista on puolueesta erotettu entinen perussuomalaisten jäsen sekä Jyväskylän kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen. Hän ei ole suostunut eroamaan, joten kaupunginvaltuusto on asettanut tilapäisen valiokunnan valmistelemaan kaupunginhallituksen erottamista.

Toinen vangituista on jyväskyläläinen äärioikeistolaisjohtaja, joka on toiminut Soldiers of Odinin lisäksi Kansallismielisten liittouman johtajana. Epäillyt otettiin syyskuun alussa kiinni Keski-Suomen alueella.

Rikospaikan tietojen mukaan poliisi epäilee toista vangittua miestä myös useista ampuma-aserikoksista, kertoo MTV.

HS kertoi syyskuussa siitä, kuinka murhan yritystä edelsi vuosia jatkunut maltillisten kansallismielisten ja äärioikeiston valtataistelu perussuomalaisten Keski-Suomen piirissä.

Lue lisää: Heinäkuisena aamuna Pekka Katajan ovikelloa soitettiin ja hänet yritettiin murhata – Nyt Kataja ja muut perussuomalaiset kertovat, miten äärioikeisto yritti vuosien ajan tunkeutua puolueen ytimeen Keski-Suomessa