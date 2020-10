Sairaanhoito

Koronatilanne ei nyt mahdollista jonojen purkua, sanoo asiantuntija.

Koronavirusepidemian takia syntyneet hoitojonot alkavat olla ennätysmitoissa, kertovat THL:n tuoreet tilastot.

Asia käy ilmi parhaiten, kun vertaa kahta lukua: Viimeisen kymmenen vuoden aikana sairaanhoitopiireissä yli puoli vuotta kiireetöntä hoitoa odottaneita on yleensä ollut elokuun lopussa keskimäärin noin 2 000. Tämän vuoden elokuussa heitä oli lähes 18 000.

Se on THL:n kehittämispäällikkö Pirjo Häkkisen mukaan poikkeuksellista.

Tilanne pääsi syntymään, kun sairaanhoitopiirit siirsivät kevään ja alkukesän aikana kiireettömiä hoitoja sairaaloissa koronavarautumisen vuoksi. Samalla potilaat peruivat jo sovittuja hoitoaikoja, koska he pelkäsivät saavansa hoidon yhteydessä koronavirustartunnan.

Tilanne paheni vielä kesän lomakauden aikana, Häkkinen kertoo.

Elokuun lopussa lähes 137 000 potilasta odotti hoitoon pääsyä sairaaloihin. Heistä kolmetoista prosenttia oli odottanut yli puoli vuotta pääsyä kiireettömään hoitoon.

Huhtikuun lopussa pitkään hoitoa odottaneita oli vielä kuusi prosenttia kaikista odottajista.

Tilanne on hyvin erilainen eri sairaanhoitopiireissä. Pahin tilanne on Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä, jossa yli puoli vuotta kiireetöntä erikoissairaanhoitoa odottaneiden osuus elokuun lopussa oli lähes 22 prosenttia.

Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä hoitoa odottaneiden osuus oli pienin, alle prosentin.

Husissa oli elokuun lopussa lähes 6 900 potilasta, jotka olivat jonottaneet yli puoli vuotta. Määrä noin kahdeksankertaistui vuodessa.

Keskimäärin odotusaika sairaaloihin on nyt kaksi kuukautta. Epäselvää sen sijaan on se, miten sairaanhoitopiirit pystyvät lyhentämään hoitovajetta, kun päällä on taas uusi koronavirusuhka.

”Koronatilanne ei nyt ehkä mahdollista jonojen purkua. Monessa paikassa jo lähdettiin jonojen purkamiseen, mutta kun tilanne on taas pahenemassa, voi tulla hidastuksia kiireettömän hoidon osalta. Kiireellinen hoitohan on aina annettava”, Häkkinen sanoo.

Aiemmin jonoja on purettu ostamalla palveluja yksityiseltä puolelta tai tekemällä ylitöitä. Häkkinen ei usko, että piireillä olisi mahdollisuutta tehdä niitä ylitöinä, koska resursseja tarvitaan akuuttiin hoitoon.

”Kaikki riippuu nyt siitä, miten koronatilanne kehittyy.”

Tilannetta kritisoi ainakin yksityistä tahoa edustava Lääkäripalveluyritykset ry. Sen mukaan hoitotakuulain mukaiset määräajat ovat ylittyneet selvästi useilla alueilla, vaikka yksityisillä palveluntuottajilla olisi kapasiteettia auttaa kuntia ja kuntayhtymiä jonojen purkamisessa.

”Jo keväästä lähtien julkinen sektori olisi voinut tehdä tässä asiassa yhteistyötä yksityisten palveluntuottajien kanssa, kuten olemme useita kertoja ehdottaneet. Tilanne olisi nyt paljon valoisampi. Näin ei ole syystä tai toisesta haluttu toimia”, kertoo yhdistyksen toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

”Potilaita pidetään mieluummin jonoissa kuin käytetään yksityisen sektorin tarjoamia palveluita. Tarvittavat palvelut olisi pystytty hankkimaan yksityiseltä sektorilta usein jopa merkittävästi edullisemmin kuin omana työnä toteutettuna”, hän toteaa.