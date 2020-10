Koronavilkun kertoma tieto altistumisesta voi viipyä matkalla. Koska jäljitystä hoitaa julkinen terveydenhuolto, yksityisellä puolella testattu saattaa joutua odottamaan Koronavilkkuun syötettävää koodia jopa päiviä.

Yhdessä Suomen koronataistelun keskeisessä aseessa, Koronavilkku-sovelluksessa, on jälleen ilmennyt ongelmia.

Ajatus siitä, että sovellus ilmoittaisi käyttäjälleen nopeasti altistumisesta koronavirukselle, ei näytä kaikissa tilanteissa pitävän paikkaansa. Todellisuudessa viive saattaa joskus olla useita päiviä.

Koronavilkun ongelmiin törmäsi esimerkiksi vantaalainen mies, joka oli vaimonsa ja kavereidensa kanssa veneilemässä. Retken jälkeen kaksi kaveria sairastui. He ilmoittivat tartunnoista Koronavilkkuun, mutta pariskunnan puhelimet eivät hälyttäneet,vaikka he olivat altistuneet virukselle.

Mies kävi torstaina Mehiläisen drive-in-testissä ja sai positiivisen testituloksen jo samana päivänä. Vasta sunnuntaina, kolme päivää tuloksen jälkeen, koronavirusjäljittäjä soitti miehelle ja asetti hänet karanteeniin. Koronavilkkuunkin hän pääsi ilmoittamaan tartunnastaan sunnuntaina.

Osa miehen kanssa lähikontaktissa olleista ihmisistä sai puhelimestaan altistusilmoituksen maanantaina, osa ei silloinkaan. Veneilyreissun altistuksesta mies itse ei ole saanut edelleenkään Koronavilkku-ilmoitusta.

Helsinkiläismies puolestaan kertoo saaneensa Koronavilkku-koodin lauantaina, vuorokausi positiivisen tuloksen jälkeen. Testaus- ja jäljitysprosessi venyi kuitenkin niin, että hänen altistamansa ihmiset saivat Koronavilkku-hälytykset vasta jopa yhdeksän päivää altistumisensa jälkeen.

Toissa sunnuntaina sairastuneen ja sitä seuraavana tiistaina testatun helsinkiläismiehen tartunnasta altistuneiden puhelimet hälyttivät vasta viime sunnuntaina.

Ennen oireiden alkua, ilmeisesti jo tartuttavassa vaiheessa, helsinkiläismies oli ollut muun muassa golfkisoissa, saunomassa ja viettämässä ravintolailtaa porukalla. Helsinkiläismies arvioi kohdanneensa kymmeniä, ehkä jopa satoja ihmisiä.

Vantaalaismiehen kohdalla toteutunut kolmen päivän viive positiivisesta testistä jäljittäjän yhteydenottoon ja Koronavilkku-koodin saantiin kuulostaa pitkältä ajalta, sanoo Vantaan terveyspalvelupäällikkö Saara Ansamaa.

”Kun tulee positiivinen tulos, tavoite on, että sairastunut saadaan kiinni samana päivänä. Sataprosenttisesti siinä ei onnistuta, sillä tartunnan jäljitys on nyt ruuhkautunut”, Ansamaa sanoo.

Koronavilkun avauskoodin antaminen kuuluu kunnan tai kuntayhtymän jäljitystyöhön. Jäljitystä tehdään julkisessa terveydenhuollossa, koska siellä tehdään myös sairastumiseen liittyvät päätökset. Kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri tekee karanteenipäätökset ja myöntää todistukset tartuntatautipäivärahaa varten.

Myös yksityisillä terveysasemilla todetut tartunnat siirtyvät siis julkisen puolen jäljitykseen.

Saara Ansamaa ja Vantaan tartuntatautien terveydenhoitaja Aino Rista kertovat, että tällä hetkellä tiedot siirtyvät yksityiseltä puolelta julkiselle selvästi aiempaa nopeammin.

Ihmisten odotukset jäljitysprosessista ja Koronavilkun toiminnasta vaikuttavat heidän kokemuksiinsa, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho.

Yksityisellä puolella asioiville voi tulla yllätyksenä, että jäljitys tehdään julkisella puolella.

”Jos on ollut odotus siitä, että kaikki tapahtuu yksityisellä samalla kertaa, kokemus siitä, ettei tullut avauskoodia, tuntuu siltä, että tämä ei mennyt niin kuin odotettiin”, Yrttiaho sanoo.

Hänen mukaansa jäljittäjät pyrkivät olemaan sairastuneeseen yhteydessä vuorokauden sisällä, ja samalla lähetetään myös Koronavilkku-koodi.

”Tavoite on, että mahdollisimman nopeasti käydään koko putki läpi testiin pääsemisestä ja sen analyysistä avauskoodin antoon ja jäljitykseen asti. Kaiken pitää toimia mahdollisimman hyvin, jotta tästä saadaan mahdollisimman suuri hyöty.”

Itse Koronavilkun toiminnassakin on viive. Sovellus ei lähetä varoituksia heti avauskoodin syöttämisen jälkeen. Järjestelmä kokoaa ja jakaa tuoreet koodit vain kerran päivässä, varhain aamulla. Tartuntatieto jaetaan muille siis vasta koodin syöttämistä seuraavana aamuna.

”Siinä on tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvä suunniteltu viive”, Yrttiaho sanoo.

Kun koodit on aamulla jaettu, Koronavilkku-puhelimet arvioivat altistumisriskiä kohtaamistietojen perusteella ja lähettävät varoitusviestin, jos kynnys ylittyy.

Viime viikolla THL kertoi Koronavilkun teknisestä viasta, jonka takia sovellus ei lähetä varoitusta, kun altistus on ollut pitkä ja yhtämittainen. Ilmoitusta eivät ole saaneet esimerkiksi tartunnan saaneen perheenjäsenet tai samalla matkalla olleet.

Lue lisää: Koronavilkun vakavaan tekniseen vikaan etsitään nopeaa ratkaisua: sovellus ei lähetä varoitusta, kun altistus on pitkä­aikainen

”Olemme löytäneet syyn siihen, ja sitä ollaan parhaillaan korjaamassa”, sanoo Koronavilkun kehittäneen Solitan teknologia-asiantuntija Sami Köykkä. Hänen tiedossaan ei ole, että muunlaisissa tapauksissa varoituksia olisi jäänyt saamatta.

Yrttiaho kertoo, että tilastojen perusteella Koronavilkku näyttää toimivan melko hyvin. Sen kautta tartunnastaan on ilmoittanut nyt noin 900 ihmistä. Syyskuussa yli tuhat henkilöä on tehnyt altistusilmoituksen jälkeen Omaolo-oirearvion.

”Tämä kertoo, että ilmoituksia tulee ja niiden perusteella toimitaan. On myös tilanteita, joissa Koronavilkku on nopein ja ainoa tapa, josta on saanut tiedon mahdollisesta altistumisesta”, Yrttiaho sanoo.

Ansamaan mukaan tärkeintä olisi, että tiedot altistuksista leviäisivät nopeasti.

”Meidän täytyy vielä parantaa omia prosesseja. Koronavilkku on hyvä apuväline, mutta se ei korvaa ihmisen tekemää jäljitystyötä”, hän sanoo.

Vantaan tartuntatautien terveydenhoitajan Aino Ristan mukaan Koronavilkusta huolimatta on muistettava noudattaa yleisiä suosituksia.

”Sellaisen turvallisuudentunteen varaan ei voi tuudittautua, että jos en ole saanut ilmoitusta, en ole altistunut.”

Kaikki eivät käytä sovellusta, kaikki sairastuneet eivät syötä koodia tai sovellus on voinut arvioida, että kontakti on ollut niin lyhyt tai etäällä, ettei altistusta ole syntynyt, Rista luettelee.

”Huonolla tuurilla tartunnan voi saada lyhyemmässäkin kontaktissa, mitä Koronavilkku arvioi.”