Moni viettää syysloman kotimaassa, mikä voi kerätä runsaasti ihmisiä samoihin paikkoihin. THL muistuttaa koronaturvallisuudesta.

Tulevaa viikkoa on suunniteltu pitkään Paula Laition ja hänen ekaluokkalaisen poikansa kesken.

He viettävät ensimmäistä yhteistä syyslomaansa sillä aikaa, kun Laition mies on viikon töissä ja kuopus päiväkodissa.

”Meillä on ollut tapana tehdä välillä yhdessä asioita ihan kaksistaan. Kerran olimme Kööpenhaminassa”, Laitio kertoo.

Ilman koronavirusta he olisivat todennäköisesti nytkin matkustaneet ulkomaille, mutta tällä kertaa kohteeksi valikoitui Savonlinna.

”Meillä on sellainen juttu, että keräämme vanhoja linnoja. Kävimme jo Hämeenlinnassa äiti-poika-reissulla ja perheen kanssa Kuusiston Pispanlinnassa”, Laitio kertoo.

Koronaepidemiatilannetta Laitio kertoo seuraavansa koko ajan. Hotellin varauksen voi perua milloin vain. Savonlinnaan he aikovat matkustaa junalla.

”Yritin sitä varten varata sellaisen työskentelyhytin kahdelle, mutta ne olivat jo menneet”, Laitio kertoo.

Sen sijaan he matkustavat nyt lasten leikkivaunussa. Laitio aikoo pitää matkalla maskia ja toivoisi, että muutkin matkustajat pitäisivät.

”Tosin ainakin silloin, kun varasin, vaunu oli täysin tyhjä paria muuta paikkaa lukuun ottamatta”, Laitio kertoo.

Espoolaiset Paula ja Joel Laitio suuntaavat syyslomalla Savonlinnaan. Joel haluaa nähdä Olavinlinnan.­

Tulevina viikkoina moni muukin matkailee kotimaassa, kun koulujen syyslomat osuvat koko Suomessa samoille viikoille 42 ja 43.

Koronavirusepidemian kannalta koululaisten syysloma osuu vaikeaan tilanteeseen. Epidemia on muutamassa viikossa kiihtynyt selvästi.

THL tiedotti tiistaina 227 uudesta koronavirustartunnasta. Kyseessä oli kevään jälkeen ensimmäinen kerta, kun THL:n päivittäin ilmoitettava uusien tartuntojen määrä kohosi yli kahdensadan. Tartuntojen määrät ovat kasvaneet etenkin Uudellamaalla, mutta tartuntaryppäitä on todettu myös muualla Suomessa.

Matkailun seurauksena tartunnat ovat myös herkästi levinneet alueille, joilla koronavirusta ei ole hetkeen todettu.

Esimerkiksi Ylläksellä 14.–23. syyskuuta välisenä aikana matkailleilta löytyi useita koronatartuntoja. Tartunnat levisivät yli 14 kuntaan eri puolelle Suomea

THL ei syysloman alla kuitenkaan halunnut antaa suositusta kotimaan matkustamista vastaan, sanoo tutkimusprofessori Hannu Kiviranta.

”Tartuntatilanne on nyt kuitenkin erilainen kuin keväällä. Tuolloin tautitilanne oli polarisoitunut, Uusimaa ja muu Suomi, ja tehdyillä matkustuksen rajoitustoimilla pyrittiin estämään taudin leviäminen Uudeltamaalta muualle Suomeen”, Kiviranta sanoo.

Matkaillessa tulisi Kivirannan mukaan kuitenkin huomioida, että tautia esiintyy nyt koko maassa.

”Koronavirustartuntojen määrä voi yksittäisestäkin altistumistilanteesta nousta suureksi, kun palataan kotikuntaan ja jatkotartuntoja ehtii tapahtua esimerkiksi lähipiirissä”, hän sanoo.

Tiistaina THL muistutti tiedotteessaan siitä, että syyslomalla on kiinnitettävä erityistä huomiota hygieniaan, turvaväleihin ja maskin käyttöön.

Koronaviruksen leviämisriskiä voi Kivirannan mukaan pienentää syyslomalla myös omilla teoilla muun muassa pitämällä turvaväleistä huolta, kun liikutaan paikoissa, joihin kerääntyy runsaasti ihmisiä.

Joukkoliikenteessä ja sisätiloissa, joissa etäisyyttä ei voida pitää, on lisäksi suositeltava käyttää maskia.

”Hyvästä käsihygieniasta huolehtiminen ja muiden koronariskiä vähentävien toimien noudattaminen”, Kiviranta sanoo.

Koronatilanne mietityttää myös muita syyslomalle lähteviä lapsiperheitä.

Helsinkiläisen Jenni Siikanivan perheen on tarkoitus viettää ensi viikko Itä-Suomessa isovanhempien luona, kun Filip Siikanivalla, 6, on esikoulusta lomaa.

Isovanhemmat ovat liki 70-vuotiaita, joten koronatilanne mietityttää jonkin verran.

”Keväällä emme nähneet viiteen kuukauteen, ja ikävä oli silloin molemmin puolin jo niin kova, että nyt pyrimme vielä näkemään ennen kuin tilanne tästä pahenee vielä enemmän”, Siikaniva sanoo.

Isovanhempien luokse he aikovat matkustaa omalla autolla. Loman jälkeen he palaavat takaisin Helsinkiin asumaan hotelliin, jossa he viettävät parhaillaan viisi viikkoa tilapäismajoituksessa asuntonsa remontin takia.

Helsinkiläiset Jenni ja Filip Siikaniva matkustavat syyslomalla isovanhempien luokse Itä-Suomeen.­

Ilman koronaa perhe olisi todennäköisesti tälläkin hetkellä ulkomailla, sillä he ovat viimeiset neljä vuotta viettäneet talvet asumalla Aasiassa ja Australiassa.

Siikaniva ja hänen miehensä ovat yrittäjiä, jotka voivat tehdä työtään missäpäin maailmaa tahansa.

Koronaan Siikaniva sanoo suhtautuvansa sen vaatimalla vakavuudella pohtien, mitä asioita voi nyt tehdä ja minne mennä.

”Ei kaikkea elämää voi ihan pysäyttääkään taudin takia, kun ei tästä tiedä, kuinka kauan tämä kestää”, hän sanoo.

Anna Sauralla ja hänen pojillaan Onnilla (vas.) ja Eliaksella on jo kokemusta koronakaranteenista koulussa tapahtuneen altistumisen seurauksena.­

Helsinkiläisen Anna Sauran perheellä on jo kokemusta koronakaranteenista. Koulussa tapahtuneen altistumisen seurauksena perheen vanhin, ekaluokkalainen lapsi oli puolitoista viikkoa karanteenissa.

”Se teki teki tautitilanteen taas aika konkreettiseksi. Tuli vähän huoli, että mitä kaikkea tässä on vielä edessä”, Saura kertoo.

Etäkoulu sujui Sauran mukaan lopulta yllättävän hyvin, vaikka olikin raskasta. Asiaa tosin helpotti, että Saura ja hänen miehensä molemmat voivat työskennellä etänä ja rytmittää työtään.

Syysloman perhe viettäisi normaalisti ulkomailla. Juuri ennen koronapandemian puhkeamista perhe vietti hiihtoloman Thaimaassa.

”Lapset ovat kyselleet, että koska lähdemme taas, vaikka olemme sanoneet, ettei sellaista tilannetta ihan heti tule”, Saura kertoo.

Syysloman perhe aikoo viettää Kirkkonummella sijaitsevalla mökillään, kuten liki jokaisen viikonlopun keväästä lähtien. Mökki on Sauran suvun, ja perhe rakentaa lähelle toista vuokrattavaa mökkiä.

”En varmasti ole viettänyt koskaan siellä niin paljon aikaa kuin nyt tänä aikana. Suomalainen mökkeilykulttuuri sopii korona-aikaan, sillä siellä ei tarvitse ainakaan huolehtia tartunnoista”, Saura sanoo.