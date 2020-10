Jo valtaosa tartuntojen lähteistä jää selvittämättä: ”Tilanne on varsin huolestuttava”, THL:n Mika Salminen sanoo

Tapausmäärät ja ilmaantuvuus ovat jyrkässä kasvussa.

Koronavirusepidemia on kiihtynyt selvästi koko Suomessa. Sekä tartuntamäärät että taudin ilmaantuvuus ovat jyrkässä kasvussa.

Suomessa todettiin torstaina ennätyksellisen suuri määrä koronavirustartuntoja: 296 uutta tapausta. Tartuntoja on tällä hetkellä 34 tapausta sataatuhatta asukasta kohden. Positiivisten näytteiden osuus testatuista on aiempaa korkeampi. Tällä hetkellä 1,4 prosenttia näytteistä on positiivisia. Osuudessa on alueiden välillä suuriakin eroja.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan yhä useammin tartunnan lähdettä ei pystytä enää selvittämään.

”Tilanne on siis varsin huolestuttava”, sanoi THL:n johtaja Mika Salminen THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön (stm) torstaisessa koronaviruskatsauksessa.

THL:n johtaja Mika Salminen puhui torstaisessa koronaviruskatsauksessa.­

Viime viikolla 60 prosenttia tartunnanlähteistä jäi epäselväksi. Alueelliset erot ovat suuria. Torstaisessa tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä tapauksista jo yli 80 prosentissa tartunnan alkuperää ei pystytä selvittämään.

Koko maan tartunnoista, joissa tartunnanlähde pystytään selvittämään, noin 40 prosenttia on peräisin perhepiiristä tai työpaikalta, noin 10–15 prosenttia ravitsemisliikkeistä.

Tautitilanne on heikentynyt selvästi kuudella alueella. Epidemian kiihtymisvaiheessa ovat tällä hetkellä Hus-alueen lisäksi Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Varsinais-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan alueet. Vaasan sairaanhoitopiiri on raportoinut olevansa sitä vakavammassa vaiheessa eli leviämisvaiheessa.

Salmisen huomautti, että tartuntatilanteet voivat muuttua hyvinkin nopeasti molempiin suuntiin.

”Tässä erityisenä esimerkkinä, miten nopeasti tilanne voi muuttua, on Vaasan sairaanhoitopiiri, jossa ilmaantuvuus on lyhyessä ajassa noussut kovin korkeaksi”, Salminen sanoo.

Lue lisää: Vaasassa todettu kolmessa päivässä 173 uutta koronavirustartuntaa opiskelija­juhlien jälkeen, yli 50 hengen kokoontumis­rajoitus laajenee koko sairaanhoitopiirin alueelle

Lue lisää: Vaasa kehotti odottelemaan koronatestiin menon kanssa – Nyt kaupungista on tullut maan tuorein tartuntarypäs

Torstain korkeimmat sairaanhoitopiirikohtaiset lukemat tulevat Vaasasta. Siellä valtaosa tartunnan lähteistä on epäselvä.

Vaasassa tartunnat liittyvät erityisesti opiskelijatapahtumiin ja yöelämään. Salmisen mukaan siitä, että tartunnat leviävät erityisen tehokkaasti ravintoloissa ja yökerhoissa, on paljon näyttöä. Hänen mukaansa Vaasan tapaus on yksi esimerkki siitä. Vaasassa on myös yksi Suomen laajimmista yöelämään liittyvistä tartuntaketjuista.

Salmisen mukaan äskettäin on julkaistu laaja kansainvälinen tutkimus, jonka mukaan yökerhoja ja baareja sulkemalla tartuntojen määrää saatiin vähennettyä jopa kolmanneksella.

”Tämä on 41 maan laaja tutkimus. Näyttö on aika kova. Vähenemä on lähes yhtä suuri kuin jos tehdään hyvin laajoja rajoitustoimia oikeastaan kaikkeen yhteiskunnan toimintaan”, Salminen sanoi.

”Tämä virus tarttuu silloin, kun ollaan lähekkäin, ei pystytä noudattamaan turvavälejä, puhutaan kovaan ääneen, lauletaan tai muuten käytetään ääntä. Ja jos siinä on vielä nautintoaineiden käyttöä samaan aikaan, riskikäsitys laskee.”

”Tämä kaikki on täysin inhimillistä, eikä kyse ole syyttelystä. Mutta tämä riski täytyy ymmärtää. Tällaisissa tilanteissa nopea leviäminen on mahdollista ja siitä on todella paljon esimerkkejä sekä Suomesta että kansainvälisesti”, Salminen jatkoi.

Koronaviruksen tilannekatsauksessa muistutettiin myös siitä, että muutoksia voi tapahtua nopeasti myös myönteiseen suuntaan. Useissa sairaanhoitopiireissä, joissa tartuntamäärät ovat olleet selvässä nousussa, epidemian paheneminen on saatu pysäytettyä jäljityksen ja rajoitustoimien ansiosta.

”Sehän on koko tämän hybridistrategian tavoite. Eli alueellisesti toimimalla ja paikallisesti puuttumalla juuri siihen ongelmakohtaan, pystyttäisiin välttämään se, että joudutaan menemään hyvin laajoihin valtakunnallisiin rajoitustoimiin ”, Salminen sanoi.

Tilaisuudessa todettiin myös, että kiihtymisvaiheessa olevista alueista Hus-alueella yli 80 prosenttia tartuntalähteistä jää selvittämättä. Huonontuneesta tilanteesta huolimatta Hus katsoo olevansa vielä kiihtymisvaiheessa, vaikka epidemia on pahentunut merkittävästi.

”Se kaikkein tärkein tekijä on se, että toistaiseksi – ja korostan toistaiseksi – vielä tilanne terveydenhuollossa ei ole vielä erityisen ylikuormittunut. Toki siellä alueella on nähty jonkinlaista kasvua”, Salminen sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki.­

Stm:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkin mukaan sairaalahoidon tarve on kasvamassa, mutta se ei kasva yhtä kiivaasti kuin tartuntojen määrä.

”Olemme tilannekuvaryhmässä keskustelleet myös tehohoidon edustajien kanssa, että meillä on valmius. Tällä hetkellä ei ole tarvetta ryhtyä erityisjärjestelyihin. Nykyinen hoitokapasiteetti tuntuu riittävän, vaikka potilaita vähän enemmän olisikin”, hän sanoi.

Voipio-Pulkki nosti esiin suositusten kuten hygieniakäytäntöjen noudattamisen myös tutuissa kaveriporukoissa ja perheyhteisöissä.

Hän myös kiinnitti huomiota kouluihin ja oppilaitoksiin, joissa altistuksia on ollut paljon, mutta tartuntoja vähän. Hänen mukaansa se kertoo siitä, että oppilaitoksissa on siirrytty sujuvasti etäopetukseen. Ja siitä, että lasten ja nuorten keskuudessa tartuntadynamiikka on toisenlainen kuin nuorten aikuisten ja aikuisten kohdalla.

”Tiedämme, että kun virusta väestössä liikkuu, se väistämättä siirtyy sieltä myös vanhempiin ikäryhmiin. Erityisesti meidän on nyt kiinnitettävä huomiota ennakoivasti siihen, että hoivakodeissa hygieniatoimet ovat kunnossa”, hän sanoi.

Voipio-Pulkki totesi, että altistuneiden jäljitystyö kuormittaa terveydenhuoltoa nyt erittäin paljon. Hän toivoi, että esimerkiksi Koronavilkun käyttö lisääntyisi pienistä teknisistä hankaluuksista huolimatta.